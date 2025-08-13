Cum vor circula autobuzele în Ploiești în minivacanța de Sf. Maria

Autobuzele TCE vor circula în Ploiești, în minivacanța de Sfânta Maria, după un program special, anunță Primăria Ploiești.

- Publicitate -

În contextul sărbătoririi, la nivel național, a Adormirii Maicii Domnului, transportul regulat urban în municipiul Ploiești se va asigura după un program special, în perioada 15 – 17 august 2025, astfel:

în data de 15 august 2025, după programul unei zile de sâmbătă;

în zilele de 16 și 17 august 2025, după programul unei zile de duminică.

15 august este zi liberă legală în România, marcată ca Adormirea Maicii Domnului (Sărbătoarea Sfintei Maria).