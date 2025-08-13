- Publicitate -
Cum vor circula autobuzele în Ploiești în minivacanța de Sf. Maria

Autobuzele TCE vor circula în Ploiești, în minivacanța de Sfânta Maria, după un program special, anunță Primăria Ploiești.

În contextul sărbătoririi, la nivel național, a Adormirii Maicii Domnului, transportul regulat urban în municipiul Ploiești se va asigura după un program special, în perioada 15 – 17 august 2025, astfel:

  • în data de 15 august 2025, după programul unei zile de sâmbătă;
  • în zilele de 16 și 17 august 2025, după programul unei zile de duminică.

15 august este zi liberă legală în România, marcată ca Adormirea Maicii Domnului (Sărbătoarea Sfintei Maria).

