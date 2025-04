Drumar amendat pentru roți distruse în plombele din Ploiești

După ce Observatorul Prahovean a publicat articolul ”Un șofer și-a distrus mașina într-o ”plombă” din Ploiești, Poliția Rutieră a reacționat. Firma responsabilă, Alpenside SRL, a fost amendată cu o sumă aproape egală cu paguba suferită de șofer.

Vineri, 4 aprilie, un ploieștean și-a distrus roata și bara mașinii după ce a intrat într-o groapă frezată de drumari pentru a fi asfaltată, dar pe care au lăsat-o nesemnalizată.

Incidentul s-a petrecut în Bariera București, în zona Hipodromului.

”În jurul orei 4 dimineața, am ieșit din benzinăria Petrom de la Hipodrom, unde am alimentat pentru un drum la aeroportul din București. Când am schimbat banda am simțit un impact puternic la roată și am tras imediat pe dreapta. Când am coborât din mașină am realizat ce s-a întâmplat. Am intrat cu mașina într-o groapă nesemnalizată” ne-a declarat șoferul.

Acesta susține că, în urma impactului, și-a distrus anvelopa, janta, dar și bara mașinii, paguba fiind evaluată în primă fază la cel puțin 3000 de lei.

După ce Observatorul Prahovean a făcut public incidentul, Poliția Rutieră a amendat firma responsabilă, Alpenside SRL, cu 21 de puncte de amendă, respectiv 3465 de lei. Drumarul are însă posibilitatea de a achita doar jumătate din valoarea sancțiunii, respectiv 1632 lei.

Între timp, gropile din zonă au fost plombate de muncitori.

Acum, șoferul ia în calcul să-și recupereze paguba de la administratorul drumului, respectiv Primăria Ploiești, în urma unui proces.

Redacția noastră a publicat numeroase articole pe tema nesemnalizării lucrărilor de reparații ale străzilor din Ploiești, reprezentanții primăriei neavând până acum nicio reacție publică.