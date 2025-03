Fostul manager al SC Olimp Universal Group SRL lovește din nou

Foști salariați ai unei firme de construcții din Ploiești reclamă faptul că au fost „trași pe sfoară” de către angajator care nu le-a achitat drepturile salariale. Angajator este, de fapt, Ionuț Lascu, cel care, în primăvara lui 2024, a manageriat, alături de Gabriela Iordănescu, firmei SC Olimp Universal Grup SRL, din Ploiești, acuzată că a „țepuit” zeci de salariați și clienți. La momentul respectiv, ITM Prahova aplica societății o amendă record de 100.000 de lei. La un an distanță, situația pare să se repete „în oglindă”, numai că firma se numește Univers Construcții Generale SRL, cu sediul social pe strada Ghe. Grigore Catancuzino și puncte de lucru la Băicoi, dar și în Valea Călugărească.

La momentul martie 2024, foștii angajați ai SC Olimp SRL, firmă manageriată de Gabriela Iordănescu și Ionuț Lascu, spuneau că nu și-au primit salariile. Clienții susțineau că au achitat avans pentru efectuarea anumitor lucrări de construcții care nu au mai fost executate.

ITM Prahova a sancționat atunci societatea cu 100.000 de lei. Inspectoratul Județean de Poliție, prin Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, a deschis și el dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de „reţinere şi nevărsare, cu intenţie, în cel mult 30 de zile de la scadenţă, a sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă”.

La nici un an distanță, situația se repetă. Alți prahoveni ne-au contactat susținând că s-au angajat la nou înființata firmă Univers Construcții Generale, deținută de Ionuț Lascu. Oamenii spun că nu au cunoscut „istoricul” angajatorului, motiv pentru care au acceptat să muncească, sperând că vor fi plătiți.

În momentul în care au realizat că sunt „duși cu zăhărelul”, cei mai mulți au plecat prin demisie.

„Și-a bătut joc de noi, ne-a adus detergent de rufe pentru…curățenie”

„Ion Lascu și-a făcut firmă din nou. Acum se numește Univers Construcții Generale. A închiriat la Valea Călugărească o terasă, a angajat acolo opt persoane, dar nu ne-a plătit. Din data de 27 ianuarie, pe mine m-a angajat pe parte de SSM.

Între timp a angajat și alte persoane, atât la Valea Călugărească, cât și la Ploiesti, pentru firma de construcții, dar nimeni nu și-a luat banii. M-a făcut să îmi pun obrazul și să comand mezeluri la o fabrică din Mizil și nici până azi nu a plătit factura de 720 de lei.

Pe 28 februarie, ne-am strâns toți angajații și am fost la spațiul lui închiriat, din incinta curții de la Aquila. A venit Poliția

Ne-a promis tuturor că ne dă banii, însă ne-a mințit că este la înmormântare și ne-a zis că amână pentru săptămâna viitoare, miercuri. Am fost pe trei martie la ITM, împreună cu alți colegi pentru a depune sesizări.

Cei de acolo ne-au zis este „client vechi”, că se ocupa numai cu țepe și nu plătește angajații. Totodată, am făcut sesizări și la Poliție, însă ni s-a zis că nu este de competența lor, să mergem în instanță.

Acest Lascu Ion și-a bătut joc de noi. Ne-a ținut în frig, fără apă, la terasa/ restaurant pe care nu a mai apucat să o deschidă, a adus un detergent de rufe, bureți și două hârtii igienice pentru o lună de zile, dar ne-a zis să facem curat la terasă.

Am dus de acasă soluții de curățenie și am cărat apa cu bidoanele de la domiciliul nostru. Vă rugăm ajutați-ne, suntem oameni cu copii acasă, avem facturi de plătit, vrem să ne recuperăm banii, eu am de luat 3500 de lei pentru perioada muncită. Vrem, totodată, să tragem un semnal de alarmă pemtru ca și alte persoane să mai treacă prin așa ceva”, ne-a transmis Ioana. V.

Dragoș C. este un alt fost angajat al lui Ionuț Lascu. Omul spune că a obținut în urma interviului un post pe marketing. Se întâmpla în ianuarie și nici până azi nu a văzut niciun leu. „Ne minte și ne prostește pe față. Recunosc, atunci când m-am angajat, l-am crezut om de bună credință.

Nu am știut că este aceeași persoană care în martie 2024 a țepuit prin fosta firmă zeci de angajați și clienți. Mai mult, Inspectoratul Teritorial de Muncă a dat atunci și o amendă record. IPJ Prahova, prin Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, a subliniat faptul că polițiștii au întocmit dosar penal.

Plângerile nu se opresc nici pe departe aici

Maria D. povestește că mai bine de o lună de zile a făcut naveta de la Câmpina la Băicoi, unde ar fi trebuit să funcționeze, tot în cadrul Univers Construcții Generale SRL, un punct de lucru care să ofere servicii clienților care au locuințe la roșu. Femeia nu doar că nu și-a văzut bani, dar„ și-a pus obrazul” la proprietara imobilului din Băicoi, închiriat de Ionuț Lascu.

„Nu a mai plătit nici chiria, 1500 de lei, dar nici nu a făcut cele două lucrări de renovare pentru care proprietara a plătit 500 de lei. Pe mine m-a angajat asistent manager. Și-a bătut joc, efectiv. Îi spuneam: domnul Lascu, am copil de crescut, nu trăiește cu aer. Vin la muncă și e normal să fiu plătită pentru ceea ce fac. Tot timpul îmi spunea că se rezolvă, știți, „o să…” Asta ne zicea tuturor că „o să…”

În asentimentul celor două, sunt alți numeroși foști angajați care spun că, după atât timp, „și-au luat gândul de la banii restanți”, însă și-ar dori ca nimeni să nu mai treacă prin așa ceva, mai ales că, din spusele acestora, „firma face în continuare angajări, iar pratica va fi aceeași. Omul vine, muncește, ei nu plătesc și tot așa. Iar clienții păcăliți vor bate din nou la ușă ca să ceară scocoteală”.

Contactat de observatorulph.ro, Lascu spune că… va da banii foștilor angajați. Când? Nu a dat un răspuns concret. „Am fost la ITM și le-au fost transmise comunicări oamenilor cu privire la ziua de plată”. Ionuț Lascu a recunoscut că azi mai are doar doi anagajați cu contract de muncă activ. Restul au plecat. Ne-a precizat că au fost reziliate contractele atât cu proprietarul terasei din Valea Călugărească, dar și cu femeia care i-a închiriat spațiul din Băicoi.

Ionuț Lascu: „Fac angajări, nu e normal?!”

„Mai am doar doi angajați cu contract activ. Am anunțuri de angajare, postate, evident, pe site-uri de profil. Nu așa face orice patron, orice angajator?!Pleacă oameni caută alții noi. Tot ce spun foștii angajați e o minciună. S-au luat după articolele din Observatorul Prahovean, publicate anul trecut, și spun că sunt țepar. La fel proprietarii spațiilor de la Valea Călugărească și Băicoi, care au decis să rezilieze contractele cu mine.. Angajaților, foști, atât le zic: le voi da banii, am transmis comunicări, după ce am mers la ITM, în acest sens către fiecare”, a precizat Lascu.

Întrebat dacă a achitat sancțiunea aplicată de ITM Prahova în 2024, Ionuț Lascu a răspuns senin că „nu, dar urmează”

La fel și datoria către firma de mezeluri din Mizil, dar, mai ales banii pe care și de această dată are să îi dea oamenilor, foștilor angajați plecați prin demisie, care, în oglindă cu ceea ce s-a întâmplat în martie 2024 cu firma SC Olimp SRL, au rămas cu „buza umflată” și își vor căuta acum dreptatea în instanța de judecată.

Vom reveni cu detalii.