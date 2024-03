Foști salariați ai firmei de construcții SC Olimp Universal Grup SRL, din Ploiești, reclamă faptul că au fost țepuiți. Angajator: „nu am avut încasări!”

Foști angajați ai unei firme de construcții din Ploiești reclamă faptul că au fost țepuiți de către angajator care nu le-a achitat luni de zile drepturile salariale. Oamenii au mers inclusiv la Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova, unde au depus plângere. Aceștia speră să se facă lumină în cazul lor și, totodată, au vrut să își povestească experiența, astfel încât niciun om să nu mai treacă prin ce au trecut ei.

PloieșteancaAdriana D. spune că s-a angajat pe poziția de asistent manager la firma Olimp Universal Grup SRL, manageriată de Gabriela Iordănescu, în iunie 2023. A rezistat trei luni, după care, la finele lui august, și-a dat demisia din cauza faptului că nu și-a primit banii.La fel a procedat și o altă angajată, Raluca B.

„Am fost trasă pe sfoară. Mi-am făcut treaba, am respectat programul de lucru, însă, când venea ziua de salariu ni se spunea că nu sunt încasări. Atât eu, cât și colegele de birou, dar și muncitorii care trebuia să execute lucrările am plecat prin demisie. Am făcut sesizare la ITM, Poliția Economică, au fost în control, înțeleg că firma a fost sancționată cu amenda maximă. Când se văd încolțiți de foști angajați, clienți sau colaboratori, schimbă administratorul firmei. În august 2023, am descoperit că nu mai era doamna Iordănescu, ci un anume Ivănescu Ovidiu Daniel.

Eu nu sper să îmi mai văd vreodată banii restanți, 3246 de lei, fiindcă am fost și în medical, mi-a mai dat cu țârâita câteva sute de lei, dar aș vrea să nu mai pățească nimeni așa ceva. Am foști colegi care au pățit același lucru. ITM ne-a transmis să mergem în instanță, la Tribunalul Prahova ”, ne-a povestit Adriana D., ploieșteanca țepuită.

Firma a fost sancționată de ITM Prahova cu amendă maximă

În răspunsul pe care ITM l-a transmis foștilor angajați ai SC Olimp Universal Grup SRL se arată că inspectorii s-au deplasat în mai multe rânduri la sediul social al firmei din strada Horia, nr. 38.

Au solicitat documente în vederea efectuării controlului în domeniul relațiilor de muncă, la momentul septembrie 2023, Gabriela Iordănescu, administrator, declarând inspectorilor că „nu găsește pontajele pe mai și iunie și nici dispozițiile de plată pe aceleași luni”. ITM a lăsat o serie de înștiințări în vederea prezentării în original a documentelor pentru finalizarea controlului, însă, societatea nu a dat curs.

„Până pe 19 septembrie 2023, reprezentanții firmei nu s-au prezentat la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă, motiv pentru care inspectorii de muncă au sancționat contravențional SC Olimp Universal Grup SRL cu amendă.

Pe fir au intrat și lucrători din cadrul IPJ Prahova, Serviciul de Investigare a Criminalității Economice

Până la urmă, ITM a intrat în posesia statelor de plată a salariilor aferente perioadei mai – august 2023, precum și a dispozițiilor de plată a salariilor, care au fost ridicate de către inspectorii de muncă în fotocopie, certificate pentru conformitate de către Gabriela Iordănescu.

După un control încrucișat al ITM și ANAF a rezultat faptul că „în urma verificării statelor de plată, a salariilor și a dispozițiilor de plată s-a constatat că SC Olimp Universal Grup SRL nu a făcut dovada achitării drepturilor salariale, plata salariului făcându-se parțial cu o întârziere de cel puțin o lună de la data stabilită în contract.

Pentru că nu s-a prezentat la sediul ITM în vederea finalizării controlului, firma a fost sancționată de către inspectorii de muncă cu amenda maximă.

„Pentru recuperarea drepturilor salariale restante, foștii angajați au posibilitatea de a se adresa instanței de judecată competentă teritorial, în speță Tribunalului Prahova”, au transmis reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă Prahova.

Observatorul ph.ro a luat legătura cu angajatorul, SC Olimp Universal Grup SRL, firmă înființată în 2023. Gabriela Iordănescu a precizat faptul că oamenii nu au fost plătiți fiindcă „nu am avut încasări”.

Răspunsul angajatorului: „nu am vaut încasări, am lucrările blocate”

„În momentul în care voi avea încasări, le voi da restanțele. Momentan am lucrările blocate, în sensul că au fost luate, dar nu le-am finalizat, au fost probleme. Ce să vă zic, eu am restanțe de luni de zile la plata chiriei sediului, la utilități. Am doar doi anagajați acum. ITM mi-a dat amendă, nu am cu ce să o plătesc acum, se adună penalități. Le voi dai restanțele, zic, în vreo două luni. Eu îi sun dacă pot să le achit banii mai devreme”, a precizat Gabriela Iordănescu.