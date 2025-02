Soția consilierului Sârbu are contract cu Bin Go (Rosal)

În cursul zilei de marți, 25 februarie, cu ocazia ședinței de Consiliu Local la Ploiești, s-a dezbătut problema deșeurilor din oraș. Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, a susținut faptul că prin hotărârile date în ședința de Consiliu Local de astăzi se încearcă revenirea fostului operator de salubritate la Ploiești.

În cadrul discuțiilor în contradictoriu, primarul Polițeanu a dezvăluit faptul că, soția unuia dintre consilierii cu drept de vot în Consiliul Local are contract cu fostul operator de salubritate. Maie xact, este vorba de soția consilierului Sârbu (PSD), care are un contract în valoare de 10.000 euro cu Bin Go Solutions (fostă Rosal)

„Hotărârile de CL de astăzi care favorizează, sau încearcă favorizarea revenirii Bon Go Solutions ca operator de salubritate, este semnată inclusiv de un consilier local a cărui nevastă are contract cu Bin Go (Fost Rosal, fost UWS – n.r.) şi primeşte, cu tot cu TVA, 10.000 de euro pe lună”, a afirmat Mihai Polițeanu.

„Contractul a fost semnat pe 1 martie 2023 şi este încă în vigoare, şi este vorba de soţia dvs, domnul Sârbu”, i s-a adresat Mihai Polițeanu consilierului local al PSD, Gheorghe Sârbu. „Fiul dumneavoastră, din câte ştiu, lucrează la Bin Go Solutions. Dacă vreţi să vorbim de corupţie şi de mafia, asta este”, a spus Poliţeanu.

În sprijinul afirmațiilor sale, a arătat contractul la care făcea referire. „Ăsta e un contract foarte vechi, domnule primar”, a replicat consilierul Gheorghe Sârbu, care însă nu a negat cele afirmate de primarul Polițeanu.

Dialogul dintre cei doi poate fi urmărit în LIVE-ul de mai jos, începând cu minutul 1:07:45