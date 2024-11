26 noiembrie 1940 – Are loc masacrul legionar de la Jilava, una din cele mai odioase crime din istorie

Pe 26 noiembrie, în 1940, are loc ceea ce a rămas în istorie ca fiind masacrul de la Jilava. În închisoarea Jilava au fost împuşcaţi de legionari 64 de foşti demnitari ai regimului carlist şi participanţi la represiunile antilegionare. Printre ei s-au numărat Gh. Argeşeanu, fost prim-ministru, generalul Gabriel Marinescu, fost ministru de Interne, și Victor Iamandi, fost ministru de Justiţie.

Un comando de legionari a împuşcat în noaptea de 26 spre 27 noiembrie 1940, 64 de persoane găsite responsabile de asasinarea lui Corneliu Zelea Codreanu şi altor aproape 300 de membri ai mişcării legionare.

Procesul celor implicaţi în masacrul de la închisoarea Jilava a avut loc în iulie 1941, în plin război. 20 de acuzaţi au fost condamnaţi la moarte, 5 acuzaţi au fost condamnaţi la muncă silnică, 6 acuzaţi au fost condamnaţi la câte 10 ani închisoare, iar 5 acuzaţi au fost achitaţi. Cu toate acestea, scopurile principale ale anchetei nu au fost atinse. Nu s-a stabilit cu exactitate lista asasinilor, nici modul în care au acţionat aceştia şi nici cine a dat ordinul.

26 noiembrie – evenimente și personalități

1832 – În New York City este pus în funcţiune primul tramvai stradal din lume.

Primele tramvaie constau în platforme largi acoperite, cu scaune în interior și loc pentru bagaje pe acoperiș, care se deplasau pe șine, fiind trase de cai. Primul serviciu de acest fel a legat orașele Swansea și Mumbles din Țara Galilor începând cu ziua de 25 martie 1807, linia având o lungime de aproximativ 8 kilometri.

Acest traseu deține și acum recordul mondial pentru cele mai multe forme de energie folosite în istoria existenței sale: cai, pânze, aburi, electric, petrol și diesel. Primul tramvai stradal beneficiind de o rețea de linii în cadrul unui oraș este considerat a fi cel din New York, pus în funcțiune in 1832, urmat fiind de orașul New Orleans, tot din Statele Unite, în 1835. În Romania, primul tramvai, de asemenea tras de cai, a funcționat în Timișoara începând cu anul 1869, fiind înlocuit în 1899 de tramvaiul electric.

1857 – S-a născut părintele lingvisticii moderne, elveţianul Ferdinand de Saussure.

1909 – A avut loc, la Teatrul Național din București, premiera piesei “Viforul” de Barbu Ștefănescu Delavrancea.

1909 – S-a născut, în Slatina, Eugen Ionescu (Eugene Ionesco), renumit dramaturg francez de origine română.

1917 – Se încheie la Focşani armistiţiul dintre România şi Puterile Centrale, ca urmare a condiţiilor militare noi intervenite în urma armistiţiului Ruso-German de la Brest-Litovsk semnat la 22 noiembrie 1917.

1922 – Howard Carter și Lord Carnarvon au intrat pentru prima data în mormântul faraonului Tutankhamon.

1931 – Are loc la Paris o Conferinţă a dezarmării, la care au participat delegaţii din 30 de ţări printre care şi România.

1941 – Preşedintele american Franklin D. Roosevelt stabileşte ca Ziua Recunoştiinţei (Thanksgiving Day), să fie celebrată în fiecare a patra zi de joi din luna noiembrie.

1942 – Filmul „Casablanca” are premiera la New York .

1949 – S-a născut la Mila 23, jud.Tulcea, Ivan Patzaichin, sportiv canoist român lipovean, supranumit „amiralul flotilei românești”. A fost cvadruplu laureat cu aur la Jocurile Olimpice de vară din 1968, 1972, 1980 și 1984 și triplu laureat cu argint și a obținut 30 de medalii la Jocurile Olimpice, Campionatele mondiale și cele europene, precum și alte 100 de titluri în calitate de antrenor.

1956 – A decedat Constantin C. Popovici, astronom şi matematician, membru de onoare al Academiei Române.

1957 – Adunarea Generala a ONU adoptă în unanimitate rezoluția inițiată de România, intitulată “Bazele cooperarii economice internaționale“.

1965 – A fost lansat primul satelit artificial francez, “Asterix-1″, Franţa devenind a patra putere spaţială din lume.

1967 – A fost inaugurat primul gimnaziu din Galați, Colegiul Național „Vasile Alecsandri“.

1968 – S-a născut campionul român de box Francisc Vaştag, multiplu campion european şi mondial.

1968 – A fost adoptată Convenţia ONU asupra imprescriptibilităţii crimelor de război şi a crimelor împotriva umanităţii.

1987 – A fost semnată Convenţia Europeană pentru prevenirea torturii şi tratamentelor inumane şi degradante, elaborată de Consiliul Europei.

2000 – Au avut loc alegeri parlamentare si prezidentiale in Romania. In primul tur, primii sapte clasati in cursa pentru Cotroceni au fost Ion Iliescu, care a intrunit 36,35% din voturi, C.V. Tudor – 28,34%, Theodor Stolojan – 11,7%, Mugur Isarescu – 9,54%, Gyorgy Frunda – 6,22%, Petre Roman – 2,99% si Teodor Melescanu – 1,91%.

Ca urmare a voturilor exprimate pentru candidatii la Presedintie, in finala de pe 10 decembrie au ramas Iliescu si Vadim, astfel incat in rastimpul ramas pana la turul doi de scrutin s-au facut apeluri si, inclusiv lideri ai opozitiei, au sugerat electoratului sa voteze cu reprezentantul PDSR pentru a impiedica venirea la putere a PRM.

2003 – A avut loc ultimul zbor al avionului Concorde.