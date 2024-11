18 noiembrie 1874 -România a aderat la Crucea Roșie

Pe 18 decembrie, în 1874, România a aderat la Convenția internațională pentru îmbunătățirea soartei militarilor răniți din armatele în campanie, încheiată la 10/22 august 1864, la Geneva, document care a dus la crearea Crucii Roșii.

România a devenit parte semnatară la prima Convenție de la Geneva din 1864 și a ratificat-o în 1874. Doi ani mai târziu, la 4 iulie 1876, a luat ființă Societatea Crucea Roșie din România și și-a început activitatea în actualul sediu al Spitalului Colțea din București.

Printre semnatarii actului de înființare a Crucii Roșii Române, se regăsesc importante personalități ale vremii: Nicolae Cretzulescu, George Gr. Cantacuzino, C.A. Rosseti, Ion Ghica, Dimitrie Sturza, Gr.G. Cantacuzino si Dr. Carol Davila. Primul președinte al Crucii Roșii Române a fost prințul Dimitrie Ghica, în perioada 1876-1897.

18 noiembrie – evenimente și personalități

1840 – Are loc debutul lui Vasile Alecsandri în teatru cu piesa „Farmazonul din Hîrlău”, pusă în scenă de Costache Caragiale.

1840 – Se înfiinţează la Sibiu prima asociaţie a meşteşugarilor – Uniunea meseriaşilor, fiind urmată de asociaţii asemănătoare la Braşov, Bistriţa, Mediaş şi Sighişoara, având drept scop sprijinirea meşteşugarilor pentru a se putea adapta la cerinţele moderne şi ale producţiei industriale.

1864 – Consiliul municipal a aprobat Stema nouă a Bucureștiului, care avea ca element principal imaginea Sfântului Dimitrie Basarabov – patronul orașului.

1906 – S-a născut Corneliu Baba, pictor și grafician român. S-a născut la Craiova și a urmat Facultatea de Litere și Filosofie, iar în paralel a studiat și la Academia de Arte Frumoase din București.

1912 – S-a născut în Bălți, în Basarabia, actorul roman Colea Răutu

1918 – A avut loc la Alba Iulia Marea Adunare Națională, cu participarea a peste 100.000 de români veniți din toate ținuturile Transilvaniei, Maramureșului, Crișanei și Banatului pentru a consfinți, liberi, unirea cu România.

1918 – Ferdinand I, în uniforma de mareșal al României și Regina Maria, în uniforma de colonel al Regimentului 4 Roșiori, pe care îl comanda onorific din 1915, intrau in Bucureștiul eliberat, pe sub un arc de triumf construit din lemn pe Calea Victoriei. Călare, în fruntea armatei române și a detașamentelor franceze și engleze, perechea regală a străbătut Bucureștiul de la Mogoșoaia până la Statuia lui Mihai Viteazul de la Universitate, unde a primit defilarea trupelor.

1922 – A încetat din viaţă scriitorul Marcel Proust, autorul lucrării „În căutarea timpului pierdut”.

1926 – Scriitorul britanic George Bernard Shaw refuză sa accepte banii pentru Premiul Nobel, spunând: „Pot să-l iert pe Alfred Nobel pentru că a inventat dinamita, dar numai o persoană diabolică a putut să inventeze Premiul Nobel”.

1928 – Cunoscutul personaj din desenele animate ale lui Walt Disney, Mickey Mouse, și-a făcut pentru prima oară apariția la “Colony Theatre” din New York, în filmul intitulat „Steamboat Willie”.

1962 – A încetat din viață fizicianul Niels Bohr, laureat al Premiului Nobel, în 1922, pentru teoria asupra structurii atomului. S-a refugiat în SUA, în timpul celui de-al doilea război mondial si a participat la fabricarea primelor bombe atomice.

1963 – Primul telefon cu taste este introdus în circuitul comercial din SUA.

1969 – Astronauţii americani Conrad si Bean au păşit pe Lună, in timpul misiunii spatiale Apollo 12. A fost a sasea misiune spatiala din cadrul progranului Apollo, si a doua misiune in care un echipaj uman a pasit pe Luna. Pilotul Modulului de Comanda Richart Gordon Jr. a rămas pe orbita lunară cât timp Modulul Lunar a aselenizat la Nord Vest de craterul Surveyor in “The Ocean of Storms”.

1978 – România a intrat, ca membru deplin, în Biroul “Grupului celor 77″ din cadrul UNESCO.

1999 – Guvernul adopta Ordonanța de Urgență privind înființarea Agenției pentru Protecția Drepturilor Copilului și reorganizarea activității de protecție a copilului, îndeplinind astfel una din condițiile impuse pentru începerea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană.