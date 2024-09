Grevă la o croitorie din Vălenii de Munte. Angajatele nu și-au primit salariile pe ultimele două luni

Aproximativ 100 de angajate de la o croitorie din Vălenii de Munte au intrat, luni, în grevă pe motiv că nu au și-au primit salariile în ultimele două luni. Inspectorii ITM Prahova au efectuat, în luna august, controale la două croitorii din Vălenii de Munte, unde au existat sesizări privind neplata salariilor.

Angajatele de la o croitorie din Vălenii de Munte reclamă faptul că nu și-au mai primit salariile în ultimele două luni.

„Suntem în grevă, în curtea croitoriei din Vălenii de Munte. Suntem aproape 100 de angajați care nu ne-am primit salariile pe lunile iulie și august”, ne-au scris angajatele, care susțin că au fost depuse plângeri la ITM Prahova.

„Suntem în grevă aproximativ 100 de persoane. Firma a intrat în insolvență și unii sunt la vechea firmă, iar alții au fost angajați la o nouă firmă, dar nu ne-am primit salariile pe ultimele două luni. Avem copii care au început astăzi școala. Au fost depuse plângeri la ITM Prahova”, s-a plâns o altă angajată a societății.

O alta suține că are de recuperat 4600 de lei ca salarii restante și că se fac presiuni pentru oprirea grevei spontane: ”Angajatele sunt amenințate cu procesele dacă nu reiau munca”

ITM Prahova: Au fost dispuse măsuri pentru plata salariilor la două croitorii din Vălenii de Munte

Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova a efectuat controale, în luna august, la doi angajatori din Vălenii de Munte care au ca activitate croitorie, în baza sesizărilor venite de la angajații care s-au plâns că nu și-au încasat salariile.

„Ultimul control în domeniul relațiilor de muncă efectuat la societatea RED Pepper Clothing a avut loc în data de 12.08.2024.

La acea dată a fost dispusă măsura de acordare a drepturilor salariale aferente lunii iunie 2024, precum și a avansului pentru luna iulie tuturor salariaților și a foștilor salariați. Măsura este cu caracter general, conform prevederilor art. 168 din Legea 53/2003 republicată, și include și compensarea în bani a concediului de odihnă după caz.

Totodată, s-a dispus ca măsură eliberarea de adeverințe care să ateste activitatea foștilor salariați în conformitate cu prevederile art. 7/alin 5 din HG 905/2017.

Termenul de conformare dispus la data controlului a fost de 30.08.2024”, a declarat pentru Observatorulph.ro, Dumitra Ionescu, inspector șef ITM Prahova.

Măsuri de acordare a salariilor au fost dispuse, de altfel, și la o altă croititorie din Vălenii de Munte, unde au existat sesizări din partea angajaților.

„ITM Prahova a efectuat un control și la Fashion Finesse SRL în data de 13.08.2024 și au fost dispuse patru măsuri la fel ca la prima societate privind achitarea drepturilor salariale.

Urmează să se efectueze control la ambele societați pentru verificarea îndeplinirea tuturor măsurilor dispuse de inspectorii de muncă săptămâna aceasta și vom reveni cu rezultatele controalelor, a măsurilor dispuse și sancțiuni aplicate după caz”, a anunțat Dumitra Ionescu, inspector șef al ITM Prahova.

Prima societate este sub incidenta legii 85/2014, insolvența, iar în prezent are 17 salariati activient 17 salariati activi, în timp ce a doua societate este în activitate și are 103 angajați.

Observatorulph.ro a încercat să contacteze societățile însă nu am reușit, motiv pentru care așteptăm puncte de vedere din partea celor doi angajatori cu privire la sesizările legate de neplata salariilor.

