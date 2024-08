Un bloc din Bariera București s-a umplut de gândaci. Locatar: „Vecinii refuză să facem igienizarea subsolului” (VIDEO)

Situație greu de suportat într-un un bloc din Ploiești. Gândacii au invadat imobilul 15 C din Bariera București, asta spre disperarea foarte multor locatari care nu știu ce măsuri să mai ia, dat fiind faptul că rezultatul numeroaselor dezinsecții, spun aceștia, a fost nul. ( Video la finalul textului).

Unul dintre localatari ne-a semnalat faptul că, deși s-au făcut dezinsecții pentru exterminarea insectelor „problema nu poate fi rezolvată fără igienizarea subsolului blocului, lucru cu care, cei mai mulți vecini, vârstnici, din comoditate și considerente financiare, nu sunt de acord.

„Bună ziua. Doresc să vă sesizez o situație scăpată de sub control în Bariera București, la blocul 15C, scara C, unde locuiesc. Blocul este infestat cu gândaci, scara și ghena sunt de nedescris. Am reușit să filmez doar la ghenă o foarte mică parte din focarul în care trăim.

S-au făcut numeroase dezinsecții cu diverse firme din Ploiești, efectul fiind nul, deoarece soluțiile folosite nu fac față volumului atât de mare de gândaci. Vecinii, cei mai mulți oameni în vârstă, nu vor să facem și igienizare pentru a rezolva cauza. Sunt comozi, nu vor să dea bani, nu înțeleg cum prefer să trăiască așa. Eu am ajuns să îmi izolez apartamentul cum știu mai bine pentru a mă feri de invazia gândacilor. Trăim deja într-un focar de infecție și mă lovesc constant de refuzul celor mai multor vecini care nu par deranjați de situație, din păcate”, este mesajul unui cititor care locuiește în blocul cu pricina.