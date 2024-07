Porțiune de drum din Prahova, inundată după fiecare ploaie: „O să rămânem cu mașinile în apă”

Mai mulți șoferi care circulă pe DC 159, un drum comunal care leagă localitățile Bucov și Blejoi, au ajuns la capătul răbdării din cauza stării proaste a părții carosabile. La fiecare ploaie torențială, în zona podului peste râul Teleajen de la Blejoi, drumul se inundă, în unele cazuri apa depășind roțile autoturismelor.

Chiar dacă este un drum comunal, acesta este intens unul circulat de șoferii care vor să evite aglomerația care se formează la orele de vârf pe DN1B și DN1A.

„Uitați cum arată după fiecare ploaie zona de sub podul de la Blejoi. Nu se poate așa ceva. Riscăm să rămânem cu mașinile în apă. Am sunat la Primăria Blejoi și am primit doar promisiuni. Este vorba de zona de sub podul de la Blejoi, peste Teleajen, care este consolidat în această perioadă.

După fiecare ploaie torențială pe marginea drumului apare o colecție de numere de înmatriculare.

În străinatate nu dura mai mult de jumătate de ora să se rezolve o astfel de situație. La noi durează ani de zile” este mesajul plin de indignare primit pe adresa redacției alături de imaginile de mai jos.

În replică, reprezentanții Primăriei Blejoi au transmis că acest sector de drum nu este administrat de ei.