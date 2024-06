Alexandra, elevă a C.N. „I.L. Caragiale”, a mers pentru prima dată la vot: „Vreau un primar care să iubească Ploieștiul și oamenii”

Alexandra Popescu are 18 ani și este elevă în clasa a XII-a profil mate-info, la C.N. „I.L.Caragiale” din Ploiești. Pentru ea, ziua de duminică, 9 iunie, a fost una extrem de importantă, pe care a așteptat-o cu multă emoție. A mers pentru prima dată la vot pentru a-și alege aleșii locali, județeni și europarlamentarii. A vrut din sufletul să trăiească această experiență, conștientă fiind că vocea tinerilor trebuie să se facă auzită.

Alexandra nu a votat în necunoștință de cauză. A urmărit campania candidaților la Primăria Ploiești pe rețelele sociale, dar și dezbaterea la care patru dintre ei au fost prezenți. Nu a lăsat entuziasmul participării la primele alegeri să fie umbrit de lipsa multora de încredere în clasa politică.

Duminică dimineață, tânăra ploieșteancă a prezentat buletinul pentru a primi buletinele de vot la secția unde este arondată. A intrat în cabină cu niște emoții uriașe, realizând, totodată, ce răspundere mare are.

„Am simțit că pot face o schimbare, că eu, la cei 18 ani ai mei, am un cuvânt de spus, mai ales în ceea ce privește soarta orașului meu, Ploiești. Am trăit ziua de 9 iunie ca pe un moment important pentru fiecare dintre cei care o dată la patru ani ne putem alege reprezentanții. Și cu atât mai mult cu cât am votat pentru prima dată”, ne-a spus tânăra.

Chiar dacă, la finalizarea clasei a XII-a va merge să studieze grafic design la Milano, Alexandra vrea schimbări pentru Ploieștiul în care speră să se întoarcă după facultate și să nu îl mai găsească „gri, îmbătrânit și trist”.

„Am vrut să votez în speranța că viitorul primar va avea o mai mare aplecare către tineri, către olimpici, către bursieri. E important ca pe niște copii ce fac cinste orașului la diferite competiții internaționale, să știi să îi apreciezi, ca primar, la justa valoare, nu doar să te fotografiezi cu ei și să mimezi interesul.

E important pentru tineri să știe că în orașul lor, Ploiești, există viață, există parcuri frumoase, locuri în care să își petreacă timpul liber, activități menite să îi țină aici, nu să îi trimită către București sau Brașov.

Am votat fiindcă îmi doresc de la primarul meu să iubească Ploieștiul, să reușească să facă oamenii să se bucure de acest oraș, oameni care, oriunde s-ar duce în țara asta, în lumea asta, să spună mândri, nu rușinați: „Eu sunt din Ploiești, orașul lui Nichita și al marelui Caragiale”.