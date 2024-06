Călători înghesuiți ca sardelele într-un microbuz de pe ruta Breaza -Ploiești: „Doamne ferește, se poate întâmpla un accident”

Imaginea surprinsă de un navetist într-un microbuz „plin ochi” cu călători, care circulă pe ruta Breaza -Ploiești, arată că regulile de circulație continuă să fie ignorate de transportatorii de persoane.

Navetiștii sunt nemulțumiţi și spun că s-au săturat să fie umiliți pe banii lor. Ce-i trist, mulți dintre aceștia spun că acceptă să circule ca sardelele, înghesuiți pe culoarul dintre scaune, ca să nu mai aștepte zeci de minute în stație.

„E bataie de joc. Azi dimineață (n.red. 3 iunie), pe ruta Breaza -Ploiești am mers aproape 50 de persoane într-un microbuz care are prevăzute 22 de locuri pe scaune. Am stat ca sardelele, iar când i-am reproșat șoferului, acesta a dat din umeri. Până când mașina nu a fost, efectiv, burdușită, nu a plecat. Au mai rămas oameni pe afară, cred că dacă se putea îi lua și pe aceia, dar nu mai aveai loc să arunci un ac. Doamne ferește, asta nu sunt condiții în care să circuli. Se poate întâmpla un accident. Cine răspunde?!”, ne-a semnalat cititorul.

Reamintim că în microbuze, transportul călătorilor în picioare este interzis. În cazul în care numărul de pasageri depășește capacitatea microbuzului, transportatorul este obligat să suplimenteze cu mijloace de transport rutele aglomerate.