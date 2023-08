O ploieșteancă a donat cât Patriarhia, pentru reconstrucția Mănăstirii Turnu

Incendiul de la mănăstirea Turnu a sensibilizat o țară întreagă. S-au făcut mii de donații pentru reconstrucția lăcașului mistuit de flăcări, majoritatea banilor provenind de la oameni cu posibilități financiare modeste. În cele două conturi deschise, ne spune starețul Valentin, s-au făcut și donații de 5 sau 10 lei. La două luni de la tragedie s-au strâns un milion de lei pentru refacerea chiliilor și casei egumenești, distruse de foc.

Incendiul devastator de la mănăstirea Turnu, una dintre cele mai vechi din ţară, a avut loc la începutul lunii iunie. Flăcările au înghiţit sala tronului şi mai multe chilii ale călugărilor.

Starețul Valentin speră ca la finele lunii septembrie să obțină autorizația de construcție și să înceapă lucrările de refacere a lăcașului mistuit de flăcări.

Aproape opt milioane de lei costă reconstrucția. Până acum, din donații s-a strâns un milion. „Impresionant este că sunt mulți oameni care trăiesc din pensii și au donat câte zece lei. Atât au putut. Gestul e de apreciat. Avem aproape 3000 de donații făcute în aceste două luni care s-au scurs de la incendiu”, a mărturisit starețul mănăstirii.

Au fost și două donații generoase făcute în conturile mănăstirii Turnu. O firmă din Câmpina care a contribuit cu 100.000 de lei la refacerea lăcașului de cult, dar și o femeie de afaceri din Ploiești, care „a venit la mine și mi-a pus 50.000 de lei în mână. Nici nu am știut cum să reacționez. I-am zis că nici nu am unde să țin banii aceia în mănăstire. Prima dată am refuzat-o. A revenit două zile mai târziu, am acceptat donația și am transferat banii în cont”, ne-a mai spus starețul de la Turnu.