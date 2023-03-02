Tu știi dacă școala în care învață copilul tău va rezista la cutremur? Lista completă a unităților de învățământ din Prahova

În Prahova, la momentul de față, există 1009 clădiri care aparțin unităților de învățământ preuniversitar. 283 dintre acestea sunt școli în care învață 77.910 elevi. Peste 800 dintre aceste clădiri nu sunt încadrate, în prezent, în nicio categorie de risc seismic. Practic nu se știe cum și dacă aceste construcții vor rezista în cazul unui cutremur.
Primăriile sunt cele care alocă bani expertizele pentru risc seismic, iar directorii de școală sunt cei care fac solicitări în vederea obținerii finanțării.
Cu toate acestea, în județ, sunt, potrivit informațiilor transmise, la solicitarea observatorulph.ro, 827 de clădiri care nu au fost încadrate în nicio clasă de risc seismic.
Vorbim despre clădiri aparținând unităților de învățământ, atât din mediul urban, cât și rural.
Citește și: Guvernul a consolidat, din pix, 79 de școli. Reacția comunității Declic, după ce autoritățile au lansat date contradictorii despre numărul școlilor evaluate la risc seismic I
Dintre clădirile expertizate, 60 sunt încadrate în clasa a II-a de risc seismic. Vorbim despre corpuri de imobil care intră în structura, spre exemplu, Colegiului Național„ I.L, Caragiale” sau C.N. „Mihai Viteazul” din Ploiești.
Gradul II risc seismic înseamnă clădiri susceptibile de avariere majoră, care pun în pericol siguranța utilizatorilor, dar la care posibilitatea de prăbușire în caz de cutremur este redusă.
În ceea ce privește starea tehnică, în județ sunt clădiri aparținând unităților de învățământ care au fost reabilitate, care sunt parțial reabilitate, în curs de reabilitare, nereabilitate sau care, tehnic nu necesită reabilitare, însă, din punct de vedere al expertizei la structura de rezistență, fac parte din cele 827 de imobile neîncadrate în nicio clasă de risc la cutremur.
Lista completă a clădirilor aparținând unităților de învățământ din Prahova, cu date privind starea tehnică, clasa de risc seismic și expertiza la structura de rezistență, poate fi consultată aici:
|Localitate PJ
|Denumire unitate
|Stare tehnică
|Clasa rism seismic
|Expertiza struct. rezist.
|ADUNAŢI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „RADU ȘI SEVERA NOVIAN”, COMUNA ADUNAȚI
|În curs de reabilitare
|RS II
|DA
|ADUNAŢI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „CASTELUL PITICILOR”, COMUNA ADUNAȚI
|În curs de reabilitare
|RS II
|DA
|ALUNIŞ
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE COSTESCU”, COMUNA ALUNIȘ
|Parţial reabilitată
|RS II
|DA
|ALUNIŞ
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT OSTROVU, COMUNA ALUNIȘ
|Parţial reabilitată
|RS III
|DA
|ALUNIŞ
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT OSTROVU, COMUNA ALUNIȘ
|Parţial reabilitată
|RS III
|DA
|APOSTOLACHE
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA APOSTOLACHE
|Nu necesită reabilitare
|RS III
|NU
|APOSTOLACHE
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, COMUNA APOSTOLACHE
|Nu necesită reabilitare
|RS III
|NU
|APOSTOLACHE
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT BUZOTA, COMUNA APOSTOLACHE
|Reabilitată
|RS II
|NU
|ARICEŞTII RAHTIVANI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA ARICEȘTII RAHTIVANI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|ARICEŞTII RAHTIVANI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA ARICEȘTII RAHTIVANI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|ARICEŞTII RAHTIVANI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, COMUNA ARICEȘTII RAHTIVANI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|ARICEŞTII RAHTIVANI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT STOENEȘTI, COMUNA ARICEȘTII RAHTIVANI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|ARICEŞTII RAHTIVANI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT STOENEȘTI, COMUNA ARICEȘTII RAHTIVANI
|Nereabilitată
|RS II
|DA
|ARICEŞTII RAHTIVANI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL SI PROGRAM PRELUNGIT, SAT TÂRGȘORU NOU, COMUNA ARICEȘTII RAHTIVANI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|ARICEŞTII ZELETIN
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ÎNV. ATHANASIE JAN STOICESCU”, COMUNA ARICEȘTII ZELETIN
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|ARICEŞTII ZELETIN
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ÎNV. ATHANASIE JAN STOICESCU”, COMUNA ARICEȘTII ZELETIN
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|AZUGA
|LICEUL TEORETIC, ORAȘUL AZUGA
|Parţial reabilitată
|RS III
|DA
|AZUGA
|LICEUL TEORETIC, ORAȘUL AZUGA
|În curs de reabilitare
|RS III
|DA
|AZUGA
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1, ORAȘUL AZUGA
|Reabilitată
|RS III
|DA
|BABA ANA
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BABA ANA
|Parţial reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|BABA ANA
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BABA ANA
|Parţial reabilitată
|RS II
|DA
|BABA ANA
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BABA ANA
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|BABA ANA
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, COMUNA BABA ANA
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|BABA ANA
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT CIREȘANU, COMUNA BABA ANA
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|BABA ANA
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT CIREȘANU, COMUNA BABA ANA
|Parţial reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|BABA ANA
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT CONDURATU, COMUNA BABA ANA
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|BABA ANA
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT CONDURATU, COMUNA BABA ANA
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|BALTA DOAMNEI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SFINȚII ÎMPĂRAȚI”, COMUNA BALTA DOAMNEI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|BALTA DOAMNEI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT BÂRA, COMUNA BALTA DOAMNEI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|BALTA DOAMNEI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT LACU TURCULUI, COMUNA BALTA DOAMNEI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|BALTA DOAMNEI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT LACU TURCULUI, COMUNA BALTA DOAMNEI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|BĂICOI
|GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ŞI PRELUNGIT „DANDELION”, ORAŞUL BĂICOI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|BĂICOI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ȘI PROGRAM PRELUNGIT „MISH-MASH”, ORAȘUL BĂICOI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|BĂICOI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ȘI PROGRAM PRELUNGIT „MISH-MASH”, ORAȘUL BĂICOI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|BĂICOI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ȘI PROGRAM PRELUNGIT, ORAȘUL BĂICOI
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|BĂICOI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ȘI PROGRAM PRELUNGIT, ORAȘUL BĂICOI
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|BĂICOI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL DÂMBU, ORAȘUL BĂICOI
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|BĂICOI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL LILIEȘTI, ORAȘUL BĂICOI
|Nereabilitată
|RS IV
|DA
|BĂICOI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL TUFENI, ORAȘUL BĂICOI
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|BĂICOI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ȚINTEA, ORAȘUL BĂICOI
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|BĂICOI
|LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN CANTACUZINO”, ORAȘUL BĂICOI
|Parţial reabilitată
|RS III
|DA
|BĂICOI
|LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN CANTACUZINO”, ORAȘUL BĂICOI
|Reabilitată
|RS III
|DA
|BĂICOI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „DUMITRU GHENOIU”, ORAȘUL BĂICOI
|Parţial reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|BĂICOI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „DUMITRU GHENOIU”, ORAȘUL BĂICOI
|Reabilitată
|RS II
|DA
|BĂICOI
|ȘCOALA PRIMARĂ DÎMBU, ORAȘUL BĂICOI
|Nereabilitată
|RS I
|DA
|BĂICOI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȚINTEA, ORAȘUL BĂICOI
|Reabilitată
|RS III
|DA
|BĂICOI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȚINTEA, ORAȘUL BĂICOI
|Reabilitată
|RS III
|DA
|BĂLŢEŞTI
|ȘCOALA PROFESIONALĂ, COMUNA BĂLȚEȘTI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|BĂLŢEŞTI
|ȘCOALA PROFESIONALĂ, COMUNA BĂLȚEȘTI
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|BĂLŢEŞTI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, COMUNA BĂLȚEȘTI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|BĂLŢEŞTI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT PODENII VECHI, COMUNA BĂLȚEȘTI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|BĂLŢEŞTI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT PODENII VECHI, COMUNA BĂLȚEȘTI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|BĂNEŞTI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IOAN DUHOVNICUL”, COMUNA BĂNEȘTI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|BĂNEŞTI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IOAN DUHOVNICUL”, COMUNA BĂNEȘTI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|BĂNEŞTI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, COMUNA BĂNEȘTI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|BĂNEŞTI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „CIREȘARII”, SAT URLETA, COMUNA BĂNEȘTI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|BĂNEŞTI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT URLETA, COMUNA BĂNEȘTI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|BĂNEŞTI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT URLETA, COMUNA BĂNEȘTI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|BĂRCĂNEŞTI
|LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL, COMUNA BĂRCĂNEȘTI
|Nu necesită reabilitare
|RS II
|DA
|BĂRCĂNEŞTI
|LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL, COMUNA BĂRCĂNEȘTI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|BĂRCĂNEŞTI
|LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL, COMUNA BĂRCĂNEȘTI
|Nu necesită reabilitare
|RS III
|DA
|BĂRCĂNEŞTI
|LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL, COMUNA BĂRCĂNEȘTI
|Nu necesită reabilitare
|RS III
|DA
|BĂRCĂNEŞTI
|LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL, COMUNA BĂRCĂNEȘTI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|BĂRCĂNEŞTI
|LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL, COMUNA BĂRCĂNEȘTI
|Nu necesită reabilitare
|RS III
|DA
|BĂRCĂNEŞTI
|LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL, COMUNA BĂRCĂNEȘTI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|BĂRCĂNEŞTI
|LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL, COMUNA BĂRCĂNEȘTI
|Nu necesită reabilitare
|RS III
|DA
|BĂRCĂNEŞTI
|LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL, COMUNA BĂRCĂNEȘTI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|BĂRCĂNEŞTI
|LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL, COMUNA BĂRCĂNEȘTI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|BĂRCĂNEŞTI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE LAZĂR”, COMUNA BĂRCĂNEȘTI
|Nereabilitată
|RS III
|DA
|BĂRCĂNEŞTI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT ROMÂNEȘTI, COMUNA BĂRCĂNEȘTI
|Nereabilitată
|RS III
|DA
|BĂRCĂNEŞTI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT TĂTĂRANI, COMUNA BĂRCĂNEȘTI
|Nereabilitată
|RS III
|DA
|BĂTRÂNI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BĂTRÂNI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|BĂTRÂNI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BĂTRÂNI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|BĂTRÂNI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, COMUNA BĂTRÂNI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|BERCENI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BERCENI
|Nereabilitată
|RS II
|DA
|BERCENI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2, COMUNA BERCENI
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|BERCENI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „ANTONEL”, COMUNA BERCENI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|BERCENI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT CĂTUNU, COMUNA BERCENI
|În curs de reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|BERCENI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT CORLĂTEȘTI, COMUNA BERCENI
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|BERCENI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT CORLĂTEȘTI, COMUNA BERCENI
|Nereabilitată
|RS III
|DA
|BERCENI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT MOARA NOUĂ, COMUNA BERCENI
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|BERCENI
|ȘCOALA PRIMARĂ, SAT MOARA NOUĂ, COMUNA BERCENI
|Nereabilitată
|RS III
|DA
|BERTEA
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BERTEA
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|BERTEA
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1, COMUNA BERTEA
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|BERTEA
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2, COMUNA BERTEA
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|BLEJOI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „RADU TUDORAN”, COMUNA BLEJOI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|BLEJOI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, COMUNA BLEJOI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|BLEJOI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT, SAT PLOIEȘTIORI, COMUNA BLEJOI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|BLEJOI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT PLOIEȘTIORI, COMUNA BLEJOI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|BLEJOI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT ȚÂNȚĂRENI, COMUNA BLEJOI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|BOLDEŞTI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BOLDEȘTI-GRĂDIȘTEA
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|BOLDEŞTI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BOLDEȘTI-GRĂDIȘTEA
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|BOLDEŞTI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BOLDEȘTI-GRĂDIȘTEA
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|BOLDEŞTI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT BOLDEȘTI, COMUNA BOLDEȘTI-GRĂDIȘTEA
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|BOLDEŞTI-SCĂENI
|LICEUL TEHNOLOGIC „TEODOR DIAMANT”, ORAȘUL BOLDEȘTI-SCĂENI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|DA
|BOLDEŞTI-SCĂENI
|LICEUL TEHNOLOGIC „TEODOR DIAMANT”, ORAȘUL BOLDEȘTI-SCĂENI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|BOLDEŞTI-SCĂENI
|LICEUL TEHNOLOGIC „TEODOR DIAMANT”, ORAȘUL BOLDEȘTI-SCĂENI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|DA
|BOLDEŞTI-SCĂENI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI VITEAZUL”, ORAȘUL BOLDEȘTI-SCĂENI
|Nu necesită reabilitare
|RS III
|DA
|BOLDEŞTI-SCĂENI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1, ORAȘUL BOLDEȘTI-SCĂENI
|Reabilitată
|RS III
|NU
|BOLDEŞTI-SCĂENI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 4, ORAȘUL BOLDEȘTI-SCĂENI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|BOLDEŞTI-SCĂENI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL SECIU, ORAȘUL BOLDEȘTI-SCĂENI
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|BOLDEŞTI-SCĂENI
|ȘCOALA PRIMARĂ SECIU, ORAȘUL BOLDEȘTI-SCĂENI
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|BOLDEŞTI-SCĂENI
|ȘCOALA PRIMARĂ SECIU, ORAȘUL BOLDEȘTI-SCĂENI
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|BOLDEŞTI-SCĂENI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2, ORAȘUL BOLDEȘTI-SCĂENI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|BOLDEŞTI-SCĂENI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 3, ORAȘUL BOLDEȘTI-SCĂENI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|BOLDEŞTI-SCĂENI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 5, ORAȘUL BOLDEȘTI-SCĂENI
|Nu necesită reabilitare
|RS III
|DA
|BRAZII DE SUS
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BRAZI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|BRAZII DE SUS
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT BĂTEȘTI, COMUNA BRAZI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|BRAZII DE SUS
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „DUMITRU HERA”, SAT BĂTEȘTI, COMUNA BRAZI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|BRAZII DE SUS
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „DUMITRU HERA”, SAT BĂTEȘTI, COMUNA BRAZI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|BRAZII DE SUS
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „DUMITRU HERA”, SAT BĂTEȘTI, COMUNA BRAZI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|BRAZII DE SUS
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ȘI PRELUNGIT, COMUNA BRAZI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|BRAZII DE SUS
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT NEGOIEȘTI, COMUNA BRAZI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|BRAZII DE SUS
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PROFESOR OPREA MIHAI”, SAT NEGOIEȘTI, COMUNA BRAZI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|BRAZII DE SUS
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT POPEȘTI, COMUNA BRAZI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|BRAZII DE SUS
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ANTONIE VODĂ”, SAT POPEȘTI, COMUNA BRAZI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|BREAZA DE SUS
|CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ, ORAȘUL BREAZA
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|BREAZA DE SUS
|CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ, ORAȘUL BREAZA
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|BREAZA DE SUS
|CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ, ORAȘUL BREAZA
|În curs de reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|BREAZA DE SUS
|CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ, ORAȘUL BREAZA
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|BREAZA DE SUS
|COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „DIMITRIE CANTEMIR” BREAZA
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|BREAZA DE SUS
|COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „DIMITRIE CANTEMIR” BREAZA
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|BREAZA DE SUS
|COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „DIMITRIE CANTEMIR” BREAZA
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|BREAZA DE SUS
|COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „DIMITRIE CANTEMIR” BREAZA
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|BREAZA DE SUS
|COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „DIMITRIE CANTEMIR” BREAZA
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|BREAZA DE SUS
|COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „DIMITRIE CANTEMIR” BREAZA
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|BREAZA DE SUS
|COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „DIMITRIE CANTEMIR” BREAZA
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|BREAZA DE SUS
|COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „DIMITRIE CANTEMIR” BREAZA
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|BREAZA DE SUS
|COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „DIMITRIE CANTEMIR” BREAZA
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|BREAZA DE SUS
|COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „DIMITRIE CANTEMIR” BREAZA
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|BREAZA DE SUS
|COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „DIMITRIE CANTEMIR” BREAZA
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|BREAZA DE SUS
|LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM „SPIRU HARET”, ORAȘUL BREAZA
|Parţial reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|BREAZA DE SUS
|LICEUL TEORETIC „AUREL VLAICU”, ORAȘUL BREAZA
|Parţial reabilitată
|RS II
|NU
|BREAZA DE SUS
|LICEUL TEORETIC „AUREL VLAICU”, ORAȘUL BREAZA
|Parţial reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|BREAZA DE SUS
|LICEUL TEORETIC „AUREL VLAICU”, ORAȘUL BREAZA
|Parţial reabilitată
|RS III
|DA
|BREAZA DE SUS
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „CASTELUL FERMECAT”, ORAȘUL BREAZA
|Parţial reabilitată
|RS III
|DA
|BREAZA DE SUS
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ BREAZA DE JOS, ORAȘUL BREAZA
|Parţial reabilitată
|RS II
|DA
|BREAZA DE SUS
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „ALBĂ CA ZĂPADA”, ORAȘUL BREAZA
|Parţial reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|BREAZA DE SUS
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „ALBINUȚA” GURA BELIEI, ORAȘUL BREAZA
|Parţial reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|BREAZA DE SUS
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN BRÂNCOVEANU”, ORAȘUL BREAZA
|Parţial reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|BREAZA DE SUS
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN BRÂNCOVEANU”, ORAȘUL BREAZA
|Parţial reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|BREAZA DE SUS
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „PETER PAN” NISTOREȘTI, ORAȘUL BREAZA
|Parţial reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|BREAZA DE SUS
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NISTOREȘTI, ORAȘUL BREAZA
|Parţial reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|BREAZA DE SUS
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NISTOREȘTI, ORAȘUL BREAZA
|Parţial reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|BREAZA DE SUS
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „ÎNGERAȘUL”, PODU VADULUI, ORAȘUL BREAZA
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|BREAZA DE SUS
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „FREAMĂT DE CODRU” VALEA TÂRSEI, ORAȘUL BREAZA
|Parţial reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|BREBU MÂNĂSTIREI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MATEI BASARAB”, COMUNA BREBU
|Parţial reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|BREBU MÂNĂSTIREI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MATEI BASARAB”, COMUNA BREBU
|Parţial reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|BREBU MÂNĂSTIREI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MATEI BASARAB”, COMUNA BREBU
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|BREBU MÂNĂSTIREI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MATEI BASARAB”, COMUNA BREBU
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|BREBU MÂNĂSTIREI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1, COMUNA BREBU
|Parţial reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|BREBU MÂNĂSTIREI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT PIETRICEAUA, COMUNA BREBU
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|BUCOV
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ȘI PROGRAM PRELUNGIT „FIRST STEP”, COMUNA BUCOV
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|BUCOV
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN STERE”, COMUNA BUCOV
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|BUCOV
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN STERE”, COMUNA BUCOV
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|BUCOV
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, COMUNA BUCOV
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|BUCOV
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT CHIȚORANI, COMUNA BUCOV
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|BUCOV
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT CHIȚORANI, COMUNA BUCOV
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|BUDA
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT BUDA, COMUNA RÂFOV
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|DA
|BUDA
|ȘCOALA PRIMARĂ, SAT GOGA, COMUNA RÂFOV
|Nereabilitată
|RS II
|DA
|BUDA
|ȘCOALA PRIMARĂ, SAT MĂLĂIEȘTI, COMUNA RÂFOV
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|BUDA
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT MOARA DOMNEASCĂ, COMUNA RÂFOV
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|BUDA
|ȘCOALA PRIMARĂ, SAT MOARA DOMNEASCĂ, COMUNA RÂFOV
|Nereabilitată
|RS III
|DA
|BUDA
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT PALANCA, COMUNA RÂFOV
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|BUDA
|ȘCOALA PRIMARĂ, SAT PALANCA, COMUNA RÂFOV
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|BUDA
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA RÂFOV
|Reabilitată
|Neîncadrată
|DA
|BUDA
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT SICRITA, COMUNA RÂFOV
|Reabilitată
|Neîncadrată
|DA
|BUDA
|ȘCOALA PRIMARĂ, SAT SICRITA, COMUNA RÂFOV
|Reabilitată
|Neîncadrată
|DA
|BUŞTENI
|COLEGIUL „ION KALINDERU”, ORAȘUL BUȘTENI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|BUŞTENI
|COLEGIUL „ION KALINDERU”, ORAȘUL BUȘTENI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|BUŞTENI
|COLEGIUL „ION KALINDERU”, ORAȘUL BUȘTENI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|BUŞTENI
|COLEGIUL „ION KALINDERU”, ORAȘUL BUȘTENI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|BUŞTENI
|COLEGIUL „ION KALINDERU”, ORAȘUL BUȘTENI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|BUŞTENI
|COLEGIUL „ION KALINDERU”, ORAȘUL BUȘTENI
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|DA
|BUŞTENI
|COLEGIUL „ION KALINDERU”, ORAȘUL BUȘTENI
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|DA
|BUŞTENI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 3, ORAȘUL BUȘTENI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|BUŞTENI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 5, ORAȘUL BUȘTENI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|BUŞTENI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „REGINA ELISABETA”, ORAȘUL BUȘTENI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|BUŞTENI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „REGINA ELISABETA”, ORAȘUL BUȘTENI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|BUŞTENI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „REGINA ELISABETA”, ORAȘUL BUȘTENI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|BUŞTENI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „REGINA ELISABETA”, ORAȘUL BUȘTENI
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|BUŞTENI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NESTOR URECHIA”, ORAȘUL BUȘTENI
|În curs de reabilitare
|RS III
|DA
|BUŞTENI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NESTOR URECHIA”, ORAȘUL BUȘTENI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|BUŞTENI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ȘI PROGRAM NORMAL „FRAM-URSUL POLAR”, ORAȘUL BUȘTENI
|Nu necesită reabilitare
|RS IV
|DA
|BUŞTENI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CEZAR PETRESCU”, ORAȘUL BUȘTENI
|În curs de reabilitare
|RS III
|DA
|CĂLUGĂRENI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA CĂLUGĂRENI
|Parţial reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|CĂLUGĂRENI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, COMUNA CĂLUGĂRENI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|CĂRBUNEŞTI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA CĂRBUNEȘTI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|CĂRBUNEŞTI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA CĂRBUNEȘTI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|CÂMPINA
|CLUBUL COPIILOR, MUNICIPIUL CÂMPINA
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|CÂMPINA
|CLUBUL COPIILOR, ORAȘUL BREAZA
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|CÂMPINA
|CLUBUL COPIILOR, ORAȘUL BREAZA
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|CÂMPINA
|COLEGIUL NAȚIONAL „NICOLAE GRIGORESCU”, MUNICIPIUL CÂMPINA
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|CÂMPINA
|COLEGIUL NAȚIONAL „NICOLAE GRIGORESCU”, MUNICIPIUL CÂMPINA
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|DA
|CÂMPINA
|COLEGIUL NAȚIONAL „NICOLAE GRIGORESCU”, MUNICIPIUL CÂMPINA
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|CÂMPINA
|COLEGIUL NAȚIONAL „NICOLAE GRIGORESCU”, MUNICIPIUL CÂMPINA
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|CÂMPINA
|COLEGIUL NAȚIONAL „NICOLAE GRIGORESCU”, MUNICIPIUL CÂMPINA
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|CÂMPINA
|COLEGIUL TEHNIC FORESTIER, MUNICIPIUL CÂMPINA
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|CÂMPINA
|COLEGIUL TEHNIC FORESTIER, MUNICIPIUL CÂMPINA
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|CÂMPINA
|CREȘA MUNICIPALĂ CÂMPINA, MUNICIPIUL CÂMPINA
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|CÂMPINA
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 9, MUNICIPIUL CÂMPINA
|Parţial reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|CÂMPINA
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1, MUNICIPIUL CÂMPINA
|Parţial reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|CÂMPINA
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 3, MUNICIPIUL CÂMPINA
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|CÂMPINA
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 8, MUNICIPIUL CÂMPINA
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|CÂMPINA
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ȘI PROGRAM NORMAL „IULIA HAȘDEU”, MUNICIPIUL CÂMPINA
|Parţial reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|CÂMPINA
|GRĂDINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 5, MUNICIPIUL CÂMPINA
|Parţial reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|CÂMPINA
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 6, MUNICIPIUL CÂMPINA
|Parţial reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|CÂMPINA
|LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN ISTRATI”, MUNICIPIUL CÂMPINA
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|CÂMPINA
|LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN ISTRATI”, MUNICIPIUL CÂMPINA
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|CÂMPINA
|LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN ISTRATI”, MUNICIPIUL CÂMPINA
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|CÂMPINA
|LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN ISTRATI”, MUNICIPIUL CÂMPINA
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|CÂMPINA
|LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN ISTRATI”, MUNICIPIUL CÂMPINA
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|CÂMPINA
|LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN ISTRATI”, MUNICIPIUL CÂMPINA
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|CÂMPINA
|LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN ISTRATI”, MUNICIPIUL CÂMPINA
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|CÂMPINA
|LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC, MUNICIPIUL CÂMPINA
|Nereabilitată
|RS II
|NU
|CÂMPINA
|LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC, MUNICIPIUL CÂMPINA
|Reabilitată
|RS III
|NU
|CÂMPINA
|LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC, MUNICIPIUL CÂMPINA
|Reabilitată
|RS II
|NU
|CÂMPINA
|LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC, MUNICIPIUL CÂMPINA
|Nereabilitată
|RS III
|NU
|CÂMPINA
|LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC, MUNICIPIUL CÂMPINA
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|CÂMPINA
|LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC, MUNICIPIUL CÂMPINA
|Nereabilitată
|RS II
|NU
|CÂMPINA
|LICEUL TEHNOLOGIC MECANIC, MUNICIPIUL CÂMPINA
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|CÂMPINA
|LICEUL TEHNOLOGIC MECANIC, MUNICIPIUL CÂMPINA
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|CÂMPINA
|LICEUL TEHNOLOGIC MECANIC, MUNICIPIUL CÂMPINA
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|CÂMPINA
|LICEUL TEHNOLOGIC MECANIC, MUNICIPIUL CÂMPINA
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|CÂMPINA
|LICEUL TEHNOLOGIC MECANIC, MUNICIPIUL CÂMPINA
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|CÂMPINA
|LICEUL TEHNOLOGIC MECANIC, MUNICIPIUL CÂMPINA
|Parţial reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|CÂMPINA
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU IOAN CUZA”, MUNICIPIUL CÂMPINA
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|CÂMPINA
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU IOAN CUZA”, MUNICIPIUL CÂMPINA
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|CÂMPINA
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU IOAN CUZA”, MUNICIPIUL CÂMPINA
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|CÂMPINA
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU IOAN CUZA”, MUNICIPIUL CÂMPINA
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|CÂMPINA
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3, MUNICIPIUL CÂMPINA
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|CÂMPINA
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ SANATORIALĂ VOILA, MUNICIPIUL CÂMPINA
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|CÂMPINA
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ SANATORIALĂ VOILA, MUNICIPIUL CÂMPINA
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|CÂMPINA
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ SANATORIALĂ VOILA, MUNICIPIUL CÂMPINA
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|CÂMPINA
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „B.P. HAȘDEU”, MUNICIPIUL CÂMPINA
|În curs de reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|CÂMPINA
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ CENTRALĂ, MUNICIPIUL CÂMPINA
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|DA
|CÂMPINA
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ CENTRALĂ, MUNICIPIUL CÂMPINA
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|CÂMPINA
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION CÂMPINEANU”, MUNICIPIUL CÂMPINA
|Parţial reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|CÂMPINA
|ȘCOALA POSTLICEALĂ „LOUIS PASTEUR”, MUNICIPIUL CÂMPINA
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|DA
|CÂMPINA
|ȘCOALA POSTLICEALĂ „LOUIS PASTEUR”, MUNICIPIUL CÂMPINA
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|DA
|CÂMPINA
|ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „DR.DINU”, MUNICIPIUL CÂMPINA
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|CÂMPINA
|ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „DR.DINU”, MUNICIPIUL CÂMPINA
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|CÂMPINA
|ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „DR.DINU”, MUNICIPIUL CÂMPINA
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|CEPTURA DE JOS
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICHITA STĂNESCU”, COMUNA CEPTURA
|Reabilitată
|RS IV
|DA
|CEPTURA DE JOS
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICHITA STĂNESCU”, COMUNA CEPTURA
|Reabilitată
|RS IV
|DA
|CEPTURA DE JOS
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICHITA STĂNESCU”, COMUNA CEPTURA
|Nu necesită reabilitare
|RS IV
|DA
|CEPTURA DE JOS
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT CEPTURA DE JOS, COMUNA CEPTURA
|Reabilitată
|RS IV
|DA
|CEPTURA DE JOS
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT ROTARI, COMUNA CEPTURA
|Nu necesită reabilitare
|RS III
|NU
|CERAŞU
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA CERAȘU
|Nu necesită reabilitare
|RS III
|NU
|CERAŞU
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA CERAȘU
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|CERAŞU
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA CERAȘU
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|CERAŞU
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1, COMUNA CERAȘU
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|CERAŞU
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT SLON, COMUNA CERAȘU
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|CERAŞU
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT SLON, COMUNA CERAȘU
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|CERAŞU
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT VALEA BORULUI, COMUNA CERAȘU
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|CHIOJDEANCA
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ANDREI RĂDULESCU”, COMUNA CHIOJDEANCA
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|CHIOJDEANCA
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, COMUNA CHIOJDEANCA
|Parţial reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|CHIOJDEANCA
|ȘCOALA PRIMARĂ, SAT TRENU, COMUNA CHIOJDEANCA
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|CIORANII DE JOS
|LICEUL TEHNOLOGIC „PROFESOR ILIE GAVRILĂ”, SAT CIORANII DE JOS, COMUNA CIORANI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|CIORANII DE JOS
|LICEUL TEHNOLOGIC „PROFESOR ILIE GAVRILĂ”, SAT CIORANII DE JOS, COMUNA CIORANI
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|CIORANII DE JOS
|LICEUL TEHNOLOGIC „PROFESOR ILIE GAVRILĂ”, SAT CIORANII DE JOS, COMUNA CIORANI
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|CIORANII DE JOS
|LICEUL TEHNOLOGIC „PROFESOR ILIE GAVRILĂ”, SAT CIORANII DE JOS, COMUNA CIORANI
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|CIORANII DE JOS
|LICEUL TEHNOLOGIC „PROFESOR ILIE GAVRILĂ”, SAT CIORANII DE JOS, COMUNA CIORANI
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|CIORANII DE JOS
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT CIORANII DE JOS, COMUNA CIORANI
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|CIORANII DE JOS
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT CIORANII DE JOS, COMUNA CIORANI
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|CIORANII DE SUS
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT CIORANII DE SUS, COMUNA CIORANI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|CIORANII DE SUS
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT CIORANII DE SUS, COMUNA CIORANI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|CIORANII DE SUS
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT CIORANII DE SUS, COMUNA CIORANI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|COCORĂŞTII COLŢ
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA COCORĂȘTII COLȚ
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|COCORĂŞTII COLŢ
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, COMUNA COCORĂȘTII COLȚ
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|COCORĂŞTII COLŢ
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT COCORĂȘTII GRIND, COMUNA COCORĂȘTII COLȚ
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|COCORĂŞTII COLŢ
|ȘCOALA PRIMARĂ, SAT COCORÂȘTII GRIND, COMUNA COCORĂȘTII COLȚ
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|COCORĂŞTII MISLII
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA COCORĂȘTII MISLII
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|COCORĂŞTII MISLII
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA COCORĂȘTII MISLII
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|COCORĂŞTII MISLII
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, COMUNA COCORĂȘTII MISLII
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|COCORĂŞTII MISLII
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT GORUNA, COMUNA COCORĂȘTII MISLII
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|COCORĂŞTII MISLII
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT GORUNA, COMUNA COCORĂȘTII MISLII
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|COCORĂŞTII MISLII
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT GORUNA, COMUNA COCORĂȘTII MISLII
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|COCORĂŞTII MISLII
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT ȚIPĂREȘTI, COMUNA COCORĂȘTII MISLII
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|COCORĂŞTII MISLII
|ȘCOALA PRIMARĂ, SAT ȚIPĂREȘTI, COMUNA COCORĂȘTII MISLII
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|COLCEAG
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA COLCEAG
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|COLCEAG
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA COLCEAG
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|COLCEAG
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, COMUNA COLCEAG
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|COLCEAG
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT INOTEȘTI, COMUNA COLCEAG
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|COLCEAG
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT INOTEȘTI, COMUNA COLCEAG
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|COLCEAG
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT INOTEȘTI, COMUNA COLCEAG
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|COLCEAG
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT PAREPA-RUȘANI, COMUNA COLCEAG
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|COLCEAG
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT VĂLCELELE, COMUNA COLCEAG
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|COLCEAG
|ȘCOALA PRIMARĂ, SAT VÎLCELELE, COMUNA COLCEAG
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|COMARNIC
|CLUBUL COPIILOR „MARTHA BIBESCU”, ORAȘUL COMARNIC
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|COMARNIC
|LICEUL „SIMION STOLNICU”, ORAȘUL COMARNIC
|Reabilitată
|RS IV
|DA
|COMARNIC
|LICEUL „SIMION STOLNICU”, ORAȘUL COMARNIC
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|COMARNIC
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1, ORAȘUL COMARNIC
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|COMARNIC
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 GHIOȘEȘTI, ORAȘUL COMARNIC
|Parţial reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|COMARNIC
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 GHIOȘEȘTI, ORAȘUL COMARNIC
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|COMARNIC
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2, ORAȘUL COMARNIC
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|COMARNIC
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2, ORAȘUL COMARNIC
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|COMARNIC
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.2, ORAȘUL COMARNIC
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|COMARNIC
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 4 POIANA, ORAȘUL COMARNIC
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|COMARNIC
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ POIANA COMARNIC, ORAȘUL COMARNIC
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|COMARNIC
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ POIANA COMARNIC, ORAȘUL COMARNIC
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|CORNU DE JOS
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PROFESOR CRISTEA STĂNESCU”, COMUNA CORNU
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|CORNU DE JOS
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT, SAT CORNU DE JOS, COMUNA CORNU
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|CORNU DE JOS
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT CORNU DE SUS, COMUNA CORNU
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|COSMINA DE JOS
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA COSMINELE
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|COSMINA DE JOS
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT COSMINA DE JOS, COMUNA COSMINELE
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|DÂRVARI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT DÂRVARI, COMUNA VALEA CĂLUGĂREASCĂ
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|DÂRVARI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT DÂRVARI, COMUNA VALEA CĂLUGĂREASCĂ
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|DÂRVARI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT PANTAZI, COMUNA VALEA CĂLUGĂREASCĂ
|Parţial reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|DÂRVARI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „CĂSUȚA FERMECATĂ”, SAT RACHIERI, COMUNA VALEA CĂLUGĂREASCĂ
|Parţial reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|DÂRVARI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „LUMINIȚA”, COMUNA VALEA CĂLUGĂREASCĂ
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|DÂRVARI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „PRICHINDEL”, SAT NICOVANI, COMUNA VALEA CĂLUGĂREASCĂ
|Parţial reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|DÂRVARI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „VOINICEL”, COMUNA VALEA CĂLUGĂREASCĂ
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|DÂRVARI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT, COMUNA VALEA CĂLUGĂREASCĂ
|În curs de reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|DIŢEŞTI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IOAN MOGA”, SAT DIȚEȘTI, COMUNA FILIPEȘTII DE PĂDURE
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|DIŢEŞTI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IOAN MOGA”, SAT DIȚEȘTI, COMUNA FILIPEȘTII DE PĂDURE
|Reabilitată
|Neîncadrată
|DA
|DIŢEŞTI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IOAN MOGA”, SAT DIȚEȘTI, COMUNA FILIPEȘTII DE PĂDURE
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|DIŢEŞTI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IOAN MOGA”, SAT DIȚEȘTI, COMUNA FILIPEȘTII DE PĂDURE
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|DRAJNA DE JOS
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PLATON MOCANU”, SAT DRAJNA DE JOS, COMUNA DRAJNA
|Reabilitată
|RS III
|DA
|DRAJNA DE JOS
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT DRAJNA DE JOS, COMUNA DRAJNA
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|DRAJNA DE JOS
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT DRAJNA DE SUS, COMUNA DRAJNA
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|DRAJNA DE JOS
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT DRAJNA DE SUS, COMUNA DRAJNA
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|DRAJNA DE JOS
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT OGRETIN, COMUNA DRAJNA
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|DRAJNA DE JOS
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT OGRETIN, COMUNA DRAJNA
|Reabilitată
|RS III
|DA
|DRAJNA DE JOS
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT OGRETIN, COMUNA DRAJNA
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|DRĂGĂNEŞTI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA DRĂGĂNEȘTI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|DRĂGĂNEŞTI
|ȘCOALA PRIMARĂ „LEONIDA SECREȚEANU”, SAT BĂRĂITARU, COMUNA DRĂGĂNEȘTI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|DRĂGĂNEŞTI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT BELCIUG, COMUNA DRĂGĂNEȘTI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|DRĂGĂNEŞTI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, COMUNA DRĂGĂNEȘTI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|DRĂGĂNEŞTI
|ȘCOALA PRIMARĂ, COMUNA DRĂGĂNEȘTI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|DRĂGĂNEŞTI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT MERI, COMUNA DRĂGĂNEȘTI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|DRĂGĂNEŞTI
|ȘCOALA PRIMARĂ, SAT MERI, COMUNA DRĂGĂNEȘTI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|DUMBRAVA
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ÎNVĂȚĂTOR DINU NICOLAE”, COMUNA DUMBRAVA
|Parţial reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|DUMBRAVA
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ÎNVĂȚĂTOR DINU NICOLAE”, COMUNA DUMBRAVA
|Nereabilitată
|RS III
|NU
|DUMBRAVA
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT CIUPELNIȚA, COMUNA DUMBRAVA
|Parţial reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|DUMBRAVA
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT CIUPELNIȚA, COMUNA DUMBRAVA
|În curs de reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|DUMBRAVA
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, COMUNA DUMBRAVA
|Parţial reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|DUMBRAVA
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT ZĂNOAGA, COMUNA DUMBRAVA
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|DUMBRAVA
|ȘCOALA PRIMARĂ, SAT ZĂNOAGA, COMUNA DUMBRAVA
|Parţial reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|DUMBRĂVEŞTI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „EROU SERGENT GRIGORE IOAN”, COMUNA DUMBRĂVEȘTI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|DUMBRĂVEŞTI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, COMUNA DUMBRĂVEȘTI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|DUMBRĂVEŞTI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT MĂLĂIEȘTII DE JOS, COMUNA DUMBRĂVEȘTI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|DUMBRĂVEŞTI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT PLOPENI, COMUNA DUMBRĂVEȘTI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|DA
|DUMBRĂVEŞTI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT PLOPENI, COMUNA DUMBRĂVEȘTI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|FÂNTÂNELE
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA FÂNTÂNELE
|Parţial reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|FÂNTÂNELE
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA FÂNTÂNELE
|Parţial reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|FÂNTÂNELE
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, COMUNA FÂNTÂNELE
|Parţial reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|FILIPEŞTII DE PĂDURE
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2, COMUNA FILIPEȘTII DE PĂDURE
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|FILIPEŞTII DE PĂDURE
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1, SAT DIȚEȘTI, COMUNA FILIPEȘTII DE PĂDURE
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|FILIPEŞTII DE PĂDURE
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2, SAT DIȚEȘTI, COMUNA FILIPEȘTII DE PĂDURE
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|FILIPEŞTII DE PĂDURE
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT MINIERI, COMUNA FILIPEȘTII DE PĂDURE
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|FILIPEŞTII DE PĂDURE
|LICEUL TEORETIC, COMUNA FILIPEȘTII DE PĂDURE
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|FILIPEŞTII DE PĂDURE
|LICEUL TEORETIC, COMUNA FILIPEȘTII DE PĂDURE
|Parţial reabilitată
|RS III
|NU
|FILIPEŞTII DE PĂDURE
|LICEUL TEORETIC, COMUNA FILIPEȘTII DE PĂDURE
|Parţial reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|FILIPEŞTII DE PĂDURE
|LICEUL TEORETIC, COMUNA FILIPEȘTII DE PĂDURE
|Parţial reabilitată
|RS II
|DA
|FILIPEŞTII DE PĂDURE
|LICEUL TEORETIC, COMUNA FILIPEȘTII DE PĂDURE
|Parţial reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|FILIPEŞTII DE PĂDURE
|LICEUL TEORETIC, COMUNA FILIPEȘTII DE PĂDURE
|Nu necesită reabilitare
|RS III
|NU
|FILIPEŞTII DE PĂDURE
|LICEUL TEHNOLOGIC, COMUNA FILIPEȘTII DE PĂDURE
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|FILIPEŞTII DE PĂDURE
|LICEUL TEHNOLOGIC, COMUNA FILIPEȘTII DE PĂDURE
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|FILIPEŞTII DE PĂDURE
|LICEUL TEHNOLOGIC, COMUNA FILIPEȘTII DE PĂDURE
|Parţial reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|FILIPEŞTII DE PĂDURE
|LICEUL TEHNOLOGIC, COMUNA FILIPEȘTII DE PĂDURE
|Parţial reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|FILIPEŞTII DE PĂDURE
|LICEUL TEHNOLOGIC, COMUNA FILIPEȘTII DE PĂDURE
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|FILIPEŞTII DE PĂDURE
|LICEUL TEHNOLOGIC, COMUNA FILIPEȘTII DE PĂDURE
|Parţial reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|FILIPEŞTII DE TÂRG
|CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ, COMUNA FILIPEȘTII DE TĂRG
|În curs de reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|FILIPEŞTII DE TÂRG
|CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ, COMUNA FILIPEȘTII DE TĂRG
|În curs de reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|FILIPEŞTII DE TÂRG
|CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ, COMUNA FILIPEȘTII DE TĂRG
|În curs de reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|FILIPEŞTII DE TÂRG
|CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ, COMUNA FILIPEȘTII DE TĂRG
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|FILIPEŞTII DE TÂRG
|CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ, COMUNA FILIPEȘTII DE TĂRG
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|FILIPEŞTII DE TÂRG
|CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ, COMUNA FILIPEȘTII DE TĂRG
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|FILIPEŞTII DE TÂRG
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA FILIPEȘTII DE TÂRG
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|FILIPEŞTII DE TÂRG
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ȘI PROGRAM PRELUNGIT, SAT BRĂTĂȘANCA, COMUNA FILIPEȘTII DE TÂRG
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|FILIPEŞTII DE TÂRG
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ȘI PROGRAM PRELUNGIT, SAT BRĂTĂȘANCA, COMUNA FILIPEȘTII DE TÂRG
|Reabilitată
|RS III
|DA
|FILIPEŞTII DE TÂRG
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT BRĂTĂȘANCA, COMUNA FILIPEȘTII DE TÂRG
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|FILIPEŞTII DE TÂRG
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, COMUNA FILIPEȘTII DE TÂRG
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|FLOREŞTI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA FLOREȘTI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|FLOREŞTI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA FLOREȘTI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|FLOREŞTI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA FLOREȘTI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|FLOREŞTI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT CĂTINA, COMUNA FLOREȘTI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|FLOREŞTI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT CĂTINA, COMUNA FLOREȘTI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|FLOREŞTI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, COMUNA FLOREȘTI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|FULGA DE SUS
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „LAURENȚIU FULGA”, SAT FULGA DE SUS, COMUNA FULGA
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|FULGA DE SUS
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „LAURENȚIU FULGA”, SAT FULGA DE SUS, COMUNA FULGA
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|FULGA DE SUS
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „LAURENȚIU FULGA”, SAT FULGA DE SUS, COMUNA FULGA
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|FULGA DE SUS
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT FULGA DE JOS, COMUNA FULGA
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|FULGA DE SUS
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT FULGA DE JOS, COMUNA FULGA
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|FULGA DE SUS
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT FULGA DE JOS, COMUNA FULGA
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|FULGA DE SUS
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT FULGA DE SUS, COMUNA FULGA
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|GHERGHIŢA
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA GHERGHIȚA
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|GHERGHIŢA
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, COMUNA GHERGHIȚA
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|GHERGHIŢA
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT INDEPENDENȚA, COMUNA GHERGHIȚA
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|GHERGHIŢA
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT MALAMUC, COMUNA GHERGHIȚA
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|GHERGHIŢA
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT UNGURENI, COMUNA GHERGHIȚA
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|GORNET
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA GORNET
|Parţial reabilitată
|RS III
|DA
|GORNET
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, COMUNA GORNET
|Nu necesită reabilitare
|RS IV
|NU
|GORNET
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT CUIB, COMUNA GORNET
|Parţial reabilitată
|RS III
|NU
|GORNET
|ȘCOALA PRIMARĂ, SAT CUIB, COMUNA GORNET
|Parţial reabilitată
|RS III
|NU
|GORNET
|ȘCOALA PRIMARĂ, SAT NUCET, COMUNA GORNET
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|GORNET-CRICOV
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA GORNET-CRICOV
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|GORNET-CRICOV
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA GORNET-CRICOV
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|GORNET-CRICOV
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA GORNET-CRICOV
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|GORNET-CRICOV
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT COȘERELE, COMUNA GORNET-CRICOV
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|GORNET-CRICOV
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT PRISEACA, COMUNA GORNET-CRICOV
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|GORNET-CRICOV
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT ȚĂRCULEȘTI, COMUNA GORNET-CRICOV
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|GURA VADULUI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA GURA VADULUI
|Nereabilitată
|RS II
|NU
|GURA VADULUI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA GURA VADULUI
|Nereabilitată
|RS II
|NU
|GURA VADULUI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA GURA VADULUI
|Nereabilitată
|RS II
|NU
|GURA VADULUI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, COMUNA GURA VADULUI
|Nereabilitată
|RS II
|NU
|GURA VITIOAREI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA GURA VITIOAREI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|GURA VITIOAREI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT BUGHEA DE JOS, COMUNA GURA VITIOAREI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|GURA VITIOAREI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT BUGHEA DE JOS, COMUNA GURA VITIOAREI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|GURA VITIOAREI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT FĂGETU, COMUNA GURA VITIOAREI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|GURA VITIOAREI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT FUNDENI, COMUNA GURA VITIOAREI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|GURA VITIOAREI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, COMUNA GURA VITIOAREI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|GURA VITIOAREI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT POIANA-COPĂCENI, COMUNA GURA VITIOAREI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|GURA VITIOAREI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT POIANA COPĂCENI, COMUNA GURA VITIOAREI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|IORDĂCHEANU
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA IORDĂCHEANU
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|IORDĂCHEANU
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, COMUNA IORDĂCHEANU
|Parţial reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|IORDĂCHEANU
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT MOCEȘTI , COMUNA IORDĂCHEANU
|Parţial reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|IORDĂCHEANU
|ȘCOALA PRIMARĂ, SAT MOCEȘTI, COMUNA IORDĂCHEANU
|Parţial reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|IORDĂCHEANU
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT VALEA CUCULUI, COMUNA IORDĂCHEANU
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|IORDĂCHEANU
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT VALEA CUCULUI, COMUNA IORDĂCHEANU
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|IZVOARELE
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TRAIAN SĂVULESCU”, COMUNA IZVOARELE
|În curs de reabilitare
|RS III
|DA
|IZVOARELE
|ȘCOALA PRIMARĂ, SAT CERNEȘTI, COMUNA IZVOARELE
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|IZVOARELE
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „DISNEY”, SAT HOMORÂCIU, COMUNA IZVOARELE
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|IZVOARELE
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT HOMORÂCIU, COMUNA IZVOARELE
|Reabilitată
|RS IV
|DA
|IZVOARELE
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „ACADEMIA PRICHINDEILOR”, COMUNA IZVOARELE
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|IZVOARELE
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „VESELIEI”, SAT MALU VÂNĂT, COMUNA IZVOARELE
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|IZVOARELE
|ȘCOALA PRIMARĂ, SAT MALU VÂNĂT, COMUNA IZVOARELE
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|IZVOARELE
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „LICURICI”, SAT SCHIULEȘTI, COMUNA IZVOARELE
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|IZVOARELE
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT SCHIULEȘTI, COMUNA IZVOARELE
|Reabilitată
|RS IV
|DA
|JUGURENI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA JUGURENI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|JUGURENI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA JUGURENI
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|LAPOŞ
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA LAPOȘ
|Reabilitată
|RS IV
|DA
|LAPOŞ
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, COMUNA LAPOȘ
|Nu necesită reabilitare
|RS III
|DA
|LILIEŞTI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ LILIEȘTI, ORAȘUL BĂICOI
|Nu necesită reabilitare
|RS III
|DA
|LIPĂNEŞTI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „EROILOR”, COMUNA LIPĂNEȘTI
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|LIPĂNEŞTI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „EROILOR”, COMUNA LIPĂNEȘTI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|LIPĂNEŞTI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, COMUNA LIPĂNEȘTI
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|LIPĂNEŞTI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, COMUNA LIPĂNEȘTI
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|LIPĂNEŞTI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT, COMUNA LIPĂNEȘTI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|LIPĂNEŞTI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT ZAMFIRA, COMUNA LIPĂNEȘTI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|LIPĂNEŞTI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SPIREA SORESCU”, SAT ZAMFIRA, COMUNA LIPĂNEȘTI
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|LIPĂNEŞTI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SPIREA SORESCU”, SAT ZAMFIRA, COMUNA LIPĂNEȘTI
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|LIPĂNEŞTI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SPIREA SORESCU”, SAT ZAMFIRA, COMUNA LIPĂNEȘTI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|MAGULA
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PROF. DINU MIHAIL DAN”, SAT MAGULA, COMUNA TOMȘANI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|DA
|MAGULA
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT LOLOIASCA, COMUNA TOMȘANI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|MAGULA
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT LOLOIASCA, COMUNA TOMȘANI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|MAGULA
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT LOLOIASCA, COMUNA TOMȘANI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|DA
|MAGULA
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT MAGULA, COMUNA TOMȘANI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|DA
|MAGULA
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, COMUNA TOMȘANI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|MĂGURELE
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA MĂGURELE
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|MĂGURELE
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA MĂGURELE
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|MĂGURELE
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA MĂGURELE
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|MĂGURELE
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT COADA MALULUI, COMUNA MĂGURELE
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|MĂGURELE
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT IAZU, COMUNA MĂGURELE
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|MĂGURELE
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „MICUL PRINȚ”, COMUNA MĂGURELE
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|MĂGURENI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA MĂGURENI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|MĂGURENI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA MĂGURENI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|MĂGURENI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA MĂGURENI
|Parţial reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|MĂGURENI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA MĂGURENI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|MĂGURENI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT COCORĂȘTII CAPLII, COMUNA MĂGURENI
|Parţial reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|MĂGURENI
|GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT, COCORĂŞTII CAPLII
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|MĂGURENI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT LUNCA PRAHOVEI, COMUNA MĂGURENI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|MĂGURENI
|ȘCOALA PRIMARĂ, SAT LUNCA PRAHOVEI, COMUNA MĂGURENI
|Parţial reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|MĂGURENI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1, COMUNA MĂGURENI
|Parţial reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|MĂGURENI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT SATU BANULUI, COMUNA MĂGURENI
|Parţial reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|MĂGURENI
|ȘCOALA PRIMARĂ, SAT SATU BANULUI, COMUNA MĂGURENI
|Parţial reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|MĂNECIU-PĂMÂNTENI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT MĂNECIU-PĂMÂNTENI, COMUNA MĂNECIU
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|MĂNECIU-PĂMÂNTENI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT MĂNECIU-PĂMÂNTENI, COMUNA MĂNECIU
|Nereabilitată
|RS II
|DA
|MĂNECIU-UNGURENI
|COLEGIUL „FERDINAND I”, COMUNA MĂNECIU
|Reabilitată
|RS II
|DA
|MĂNECIU-UNGURENI
|COLEGIUL „FERDINAND I”, COMUNA MĂNECIU
|Parţial reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|MĂNECIU-UNGURENI
|COLEGIUL „FERDINAND I”, COMUNA MĂNECIU
|Parţial reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|MĂNECIU-UNGURENI
|COLEGIUL „FERDINAND I”, COMUNA MĂNECIU
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|MĂNECIU-UNGURENI
|COLEGIUL „FERDINAND I”, COMUNA MĂNECIU
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|MĂNECIU-UNGURENI
|COLEGIUL „FERDINAND I”, COMUNA MĂNECIU
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|MĂNECIU-UNGURENI
|COLEGIUL „FERDINAND I”, COMUNA MĂNECIU
|Parţial reabilitată
|RS III
|DA
|MĂNECIU-UNGURENI
|COLEGIUL „FERDINAND I”, COMUNA MĂNECIU
|Parţial reabilitată
|RS III
|DA
|MĂNECIU-UNGURENI
|COLEGIUL „FERDINAND I”, COMUNA MĂNECIU
|Parţial reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|MĂNECIU-UNGURENI
|COLEGIUL „FERDINAND I”, COMUNA MĂNECIU
|Parţial reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|MĂNECIU-UNGURENI
|COLEGIUL „FERDINAND I”, COMUNA MĂNECIU
|Reabilitată
|RS II
|DA
|MĂNECIU-UNGURENI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „CĂSUȚA PITICILOR”, SAT CHEIA, COMUNA MĂNECIU
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|MĂNECIU-UNGURENI
|ȘCOALA PRIMARĂ NR. 1, SAT CHEIA, COMUNA MĂNECIU
|Parţial reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|MĂNECIU-UNGURENI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „CĂSUȚA MAGICĂ”, COMUNA MĂNECIU
|Parţial reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|MĂNECIU-UNGURENI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „CEATA LUI PIȚIGOI”, COMUNA MĂNECIU
|Parţial reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|MĂNECIU-UNGURENI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ȘI PRELUNGIT „CURCUBEUL COPILĂRIEI”, COMUNA MĂNECIU
|Parţial reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|MĂNECIU-UNGURENI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ȘI PRELUNGIT „CURCUBEUL COPILĂRIEI”, COMUNA MĂNECIU
|Reabilitată
|RS III
|DA
|MĂNEŞTI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE DIBOȘ”, COMUNA MĂNEȘTI
|Reabilitată
|RS III
|DA
|MĂNEŞTI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT BĂLTIȚA, COMUNA MĂNEȘTI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|MĂNEŞTI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT COADA IZVORULUI, COMUNA MĂNEȘTI
|Nu necesită reabilitare
|RS III
|DA
|MĂNEŞTI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, COMUNA MĂNEȘTI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|MĂNEŞTI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT ZALHANAUA, COMUNA MĂNEȘTI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|MĂRGINENII DE JOS
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT MĂRGINENII DE JOS, COMUNA FILIPEȘTII DE TÂRG
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|MĂRGINENII DE JOS
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT MĂRGINENII DE JOS, COMUNA FILIPEȘTII DE TÂRG
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|MĂRGINENII DE JOS
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT MĂRGINENII DE JOS, COMUNA FILIPEȘTII DE TÂRG
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|MĂRGINENII DE JOS
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT MĂRGINENII DE JOS, COMUNA FILIPEȘTII DE TÂRG
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|MIZIL
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 5, ORAȘUL MIZIL
|În curs de reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|MIZIL
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 4, ORAȘUL MIZIL
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|MIZIL
|LICEUL TEHNOLOGIC „TASE DUMITRESCU”, ORAȘUL MIZIL
|Reabilitată
|RS IV
|DA
|MIZIL
|LICEUL TEHNOLOGIC „TASE DUMITRESCU”, ORAȘUL MIZIL
|Parţial reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|MIZIL
|LICEUL TEHNOLOGIC „TASE DUMITRESCU”, ORAȘUL MIZIL
|În curs de reabilitare
|RS III
|DA
|MIZIL
|LICEUL TEORETIC „GRIGORE TOCILESCU”, ORAȘUL MIZIL
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|MIZIL
|LICEUL TEORETIC „GRIGORE TOCILESCU”, ORAȘUL MIZIL
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|MIZIL
|LICEUL TEORETIC „GRIGORE TOCILESCU”, ORAȘUL MIZIL
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|MIZIL
|LICEUL TEORETIC „GRIGORE TOCILESCU”, ORAȘUL MIZIL
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|MIZIL
|LICEUL TEORETIC „GRIGORE TOCILESCU”, ORAȘUL MIZIL
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|MIZIL
|LICEUL TEORETIC „GRIGORE TOCILESCU”, ORAȘUL MIZIL
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|MIZIL
|LICEUL TEORETIC „GRIGORE TOCILESCU”, ORAȘUL MIZIL
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|MIZIL
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1, ORAȘUL MIZIL
|Nu necesită reabilitare
|RS IV
|NU
|MIZIL
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, ORAȘUL MIZIL
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|MIZIL
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTA MARIA”, ORAȘUL MIZIL
|Reabilitată
|Neîncadrată
|DA
|MIZIL
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTA MARIA”, ORAȘUL MIZIL
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|MIZIL
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTUL NICOLAE”, ORAȘUL MIZIL
|În curs de reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|NEDELEA
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT NEDELEA, COMUNA ARICEȘTII RAHTIVANI
|Nereabilitată
|RS II
|DA
|NEDELEA
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT BUDA, COMUNA ARICEȘTII RAHTIVANI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|NEDELEA
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT NEDELEA, COMUNA ARICEȘTII RAHTIVANI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|OLARI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA OLARI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|OLARI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT FÂNARI, COMUNA OLARI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|OLARI
|ȘCOALA PRIMARĂ, SAT FÂNARI, COMUNA OLARI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|OLARI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, COMUNA OLARI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|OLARI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT OLARII VECHI, COMUNA OLARI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|OLARI
|ȘCOALA PRIMARĂ, SAT OLARII VECHI, COMUNA OLARI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|PĂCUREŢI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ANDREI NICOLESCU-PĂCUREȚI”, COMUNA PĂCUREȚI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|PĂCUREŢI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT MATIȚA, COMUNA PĂCUREȚI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|PĂCUREŢI
|ȘCOALA PRIMARĂ, SAT MATIȚA, COMUNA PĂCUREȚI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|PĂCUREŢI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, COMUNA PĂCUREȚI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|PĂULEŞTI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „MIRABELA”, SAT PĂULEȘTI, COMUNA PĂULEȘTI
|Nu necesită reabilitare
|RS IV
|NU
|PĂULEŞTI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ANGELS”, COMUNA PĂULEȘTI
|Nu necesită reabilitare
|RS IV
|NU
|PĂULEŞTI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TOMA T. SOCOLESCU”, COMUNA PĂULEȘTI
|Nereabilitată
|RS III
|DA
|PĂULEŞTI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TOMA T. SOCOLESCU”, COMUNA PĂULEȘTI
|Nu necesită reabilitare
|RS III
|DA
|PĂULEŞTI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „CURCUBEUL MAGIC”, SAT COCOȘEȘTI, COMUNA PĂULEȘTI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|PĂULEŞTI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT GĂGENI, COMUNA PĂULEȘTI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|PĂULEŞTI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VLAD MUȘATESCU”, SAT GĂGENI, COMUNA PĂULEȘTI
|Nu necesită reabilitare
|RS III
|DA
|PĂULEŞTI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, COMUNA PĂULEȘTI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|PLEAŞA
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI VODĂ”, SAT PLEAȘA, COMUNA BUCOV
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|PLEAŞA
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1, SAT PLEAȘA, COMUNA BUCOV
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|PLEAŞA
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2, SAT PLEAȘA, COMUNA BUCOV
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|CASA CORPULUI DIDACTIC PRAHOVA
|Parţial reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|CASA CORPULUI DIDACTIC PRAHOVA
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|CENTRUL JUDEŢEAN DE EXCELENŢĂ PRAHOVA
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ PRAHOVA
|Nu necesită reabilitare
|RS IV
|DA
|PLOIEŞTI
|CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ NR.1, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ NR.2, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ NR.2, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Nereabilitată
|RS II
|NU
|PLOIEŞTI
|CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|COLEGIUL DE ARTĂ „CARMEN SYLVA”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|COLEGIUL DE ARTĂ „CARMEN SYLVA”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|COLEGIUL ECONOMIC „VIRGIL MADGEARU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|COLEGIUL ECONOMIC „VIRGIL MADGEARU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|COLEGIUL ECONOMIC „VIRGIL MADGEARU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|COLEGIUL ECONOMIC „VIRGIL MADGEARU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC „REGINA MARIA”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Parţial reabilitată
|Neîncadrată
|DA
|PLOIEŞTI
|COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC „REGINA MARIA”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Parţial reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC „REGINA MARIA”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC „REGINA MARIA”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Parţial reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC „REGINA MARIA”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Parţial reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC „REGINA MARIA”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC „REGINA MARIA”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC „REGINA MARIA”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|COLEGIUL NAȚIONAL „ALEXANDRU IOAN CUZA”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Nu necesită reabilitare
|RS III
|DA
|PLOIEŞTI
|COLEGIUL NAȚIONAL „ALEXANDRU IOAN CUZA”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Nu necesită reabilitare
|RS III
|DA
|PLOIEŞTI
|COLEGIUL NAȚIONAL „ALEXANDRU IOAN CUZA”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|COLEGIUL NAȚIONAL „ALEXANDRU IOAN CUZA”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|DA
|PLOIEŞTI
|COLEGIUL NAȚIONAL „ION LUCA CARAGIALE”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|COLEGIUL NAȚIONAL „ION LUCA CARAGIALE”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|COLEGIUL NAȚIONAL „ION LUCA CARAGIALE”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Reabilitată
|RS II
|NU
|PLOIEŞTI
|COLEGIUL NAȚIONAL „ION LUCA CARAGIALE”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Nereabilitată
|RS II
|NU
|PLOIEŞTI
|COLEGIUL NAȚIONAL „ION LUCA CARAGIALE”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|COLEGIUL NAȚIONAL „ION LUCA CARAGIALE”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI VITEAZUL”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Reabilitată
|RS IV
|DA
|PLOIEŞTI
|COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI VITEAZUL”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI VITEAZUL”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI VITEAZUL”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Nereabilitată
|RS II
|DA
|PLOIEŞTI
|COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI VITEAZUL”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Nereabilitată
|RS II
|DA
|PLOIEŞTI
|COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI VITEAZUL”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Nu necesită reabilitare
|RS III
|NU
|PLOIEŞTI
|COLEGIUL NAȚIONAL „NICHITA STĂNESCU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|COLEGIUL „SPIRU HARET”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|COLEGIUL „SPIRU HARET”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|COLEGIUL „SPIRU HARET”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|COLEGIUL „SPIRU HARET”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|COLEGIUL „SPIRU HARET”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „SFINȚII APOSTOLI PETRU ȘI PAVEL” PLOIEȘTI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL SI PROGRAM PRELUNGIT „HELLO KIDS”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL SI PROGRAM PRELUNGIT „MARSHMALLOW”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL SI PROGRAM PRELUNGIT „SMART KID’S WORLD”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Reabilitată
|RS III
|NU
|PLOIEŞTI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „ARIEL”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „CĂSUȚA CU POVEȘTI”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „DUCKY-DUCK”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Reabilitată
|RS III
|NU
|PLOIEŞTI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „KIT”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 21, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 23, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Nu necesită reabilitare
|RS III
|DA
|PLOIEŞTI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 10, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 28, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 28, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 30, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Parţial reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 30, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Parţial reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.26, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 32, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „CĂSUȚA CU POVEȘTI”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 33, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 24, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 35, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 8, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „SF. STELIAN”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 38, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Nereabilitată
|RS II
|DA
|PLOIEŞTI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 5, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 40, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 47, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Parţial reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „PLOIEȘTIUL ÎN CULORI”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „SCUFIȚA ROȘIE”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 4, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „SFÂNTUL SPIRIDON”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „SFINȚII ARHANGHELI MIHAIL ȘI GAVRIIL”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „SFINȚII ARHANGHELI MIHAIL ȘI GAVRIIL”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „SF.MUCENIC MINA”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Nu necesită reabilitare
|RS III
|DA
|PLOIEŞTI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 39, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ȘI PROGRAM NORMAL „CRAI NOU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ȘI PROGRAM NORMAL „CRAI NOU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|GRĂDINIȚA „LUMEA COPIILOR”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Nu necesită reabilitare
|RS III
|NU
|PLOIEŞTI
|GRĂDINIŢA STEP BY STEP CU PROGRAM PRELUNGIT „DUMBRAVA MINUNATĂ”, MUNICIPIUL PLOIEŞTI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|GRĂDINIȚA STEP BY STEP CU PROGRAM PRELUNGIT ȘI PROGRAM NORMAL „LICURICI”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Parţial reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|GRĂDINIȚA STEP BY STEP CU PROGRAM PRELUNGIT ȘI PROGRAM NORMAL „LICURICI”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|GRĂDINIȚA STEP BY STEP CU PROGRAM PRELUNGIT ȘI PROGRAM NORMAL „RAZĂ DE SOARE”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN PRAHOVA
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|LICEUL TEHNOLOGIC ADMINISTRATIV ȘI DE SERVICII „VICTOR SLĂVESCU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Parţial reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|LICEUL TEHNOLOGIC ADMINISTRATIV ȘI DE SERVICII „VICTOR SLĂVESCU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|LICEUL TEHNOLOGIC ADMINISTRATIV ȘI DE SERVICII „VICTOR SLĂVESCU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|LICEUL TEHNOLOGIC ADMINISTRATIV ȘI DE SERVICII „VICTOR SLĂVESCU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|LICEUL TEHNOLOGIC „ANGHEL SALIGNY”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|LICEUL TEHNOLOGIC „ANGHEL SALIGNY”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|LICEUL TEHNOLOGIC „ANGHEL SALIGNY”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII „SFÂNTUL APOSTOL ANDREI”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Parţial reabilitată
|RS II
|NU
|PLOIEŞTI
|LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII „SFÂNTUL APOSTOL ANDREI”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Parţial reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII „SFÂNTUL APOSTOL ANDREI”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Nu necesită reabilitare
|RS II
|DA
|PLOIEŞTI
|LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Parţial reabilitată
|RS II
|DA
|PLOIEŞTI
|LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Nereabilitată
|RS II
|DA
|PLOIEŞTI
|LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Parţial reabilitată
|RS II
|DA
|PLOIEŞTI
|LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Nereabilitată
|RS II
|DA
|PLOIEŞTI
|LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Parţial reabilitată
|RS II
|DA
|PLOIEŞTI
|LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Nereabilitată
|RS II
|DA
|PLOIEŞTI
|LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Parţial reabilitată
|RS II
|DA
|PLOIEŞTI
|LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Parţial reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC „ELIE RADU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC „ELIE RADU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC „ELIE RADU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC „ELIE RADU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC „ELIE RADU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC „ELIE RADU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC „ELIE RADU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC „ELIE RADU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC „ELIE RADU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC „ELIE RADU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC „ELIE RADU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC „ELIE RADU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC „ELIE RADU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC „ELIE RADU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|DA
|PLOIEŞTI
|LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC „ELIE RADU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC „ELIE RADU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC „ELIE RADU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC „ELIE RADU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|LICEUL TEHNOLOGIC „TOMA SOCOLESCU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|LICEUL TEHNOLOGIC „TOMA SOCOLESCU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|LICEUL TEHNOLOGIC „TOMA SOCOLESCU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM „SPIRU HARET”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM „SPIRU HARET”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|LICEUL TEHNOLOGIC „1 MAI”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Parţial reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|LICEUL TEHNOLOGIC „1 MAI”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Nereabilitată
|RS II
|NU
|PLOIEŞTI
|LICEUL TEHNOLOGIC „1 MAI”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Parţial reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|LICEUL TEHNOLOGIC „1 MAI”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|În curs de reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|LICEUL TEHNOLOGIC „1 MAI”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Nereabilitată
|RS II
|NU
|PLOIEŞTI
|LICEUL TEHNOLOGIC „1 MAI”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Parţial reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|PALATUL COPIILOR, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|CLUBUL COPIILOR, ORAȘUL BĂICOI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|CLUBUL COPIILOR, ORAȘUL BĂICOI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ANDREI MUREȘANU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ANTON PANN”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ANTON PANN”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CANDIANO POPESCU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 13, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Nu necesită reabilitare
|RS III
|DA
|PLOIEŞTI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ELENA DOAMNA”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ELENA DOAMNA”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ELENA DOAMNA”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ELENA DOAMNA”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ „EXCELSIS”, MUNICIPIUL PLOIEŞTI
|Nu necesită reabilitare
|RS II
|DA
|PLOIEŞTI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE COȘBUC”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Reabilitată
|RS II
|NU
|PLOIEŞTI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE COȘBUC”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|DA
|PLOIEŞTI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE COȘBUC”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE EMIL PALADE”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|DA
|PLOIEŞTI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 20, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GRIGORE MOISIL”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GRIGORE MOISIL”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Parţial reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GRIGORE MOISIL”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „HENRI MATHIAS BERTHELOT”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „HENRI MATHIAS BERTHELOT”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „HENRI MATHIAS BERTHELOT”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „I.A.BASSARABESCU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ INTERNAȚIONALĂ „SPECTRUM”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IOAN GRIGORESCU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IOAN GRIGORESCU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „CHEIȚA DE AUR”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE BĂLCESCU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Parţial reabilitată
|RS III
|DA
|PLOIEŞTI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE BĂLCESCU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Nu necesită reabilitare
|RS III
|DA
|PLOIEŞTI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE IORGA”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE IORGA”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE TITULESCU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 51, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „FLORIN COMIȘEL”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Reabilitată
|RS III
|DA
|PLOIEŞTI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PROFESOR NICOLAE SIMACHE”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IENĂCHIȚĂ VĂCĂRESCU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|DA
|PLOIEŞTI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „RADU STANIAN”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „RADU STANIAN”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 19, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Nu necesită reabilitare
|RS III
|DA
|PLOIEŞTI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „RAREȘ VODĂ”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „RAREȘ VODĂ”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „RAREȘ VODĂ”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTA VINERI”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Nereabilitată
|RS II
|NU
|PLOIEŞTI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTA VINERI”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTA VINERI”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTA VINERI”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTA VINERI”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTUL VASILE”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Reabilitată
|RS III
|NU
|PLOIEŞTI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTUL VASILE”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Parţial reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TOMA CARAGIU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Nu necesită reabilitare
|RS III
|DA
|PLOIEŞTI
|ȘCOALA POSTLICEALĂ F.E.G., MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|ŞCOALA POSTLICEALĂ „FORTUNA”, MUNICIPIUL PLOIEŞTI
|Parţial reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „REGINA MARIA DE ROMÂNIA”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|PLOIEŞTI
|ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „SF. VASILE CEL MARE”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Reabilitată
|RS IV
|DA
|PLOIEŞTI
|ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „SF. VASILE CEL MARE”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Reabilitată
|RS IV
|DA
|PLOIEŞTI
|ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „SF. VASILE CEL MARE”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Reabilitată
|RS IV
|DA
|PLOIEŞTI
|ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „SF. VASILE CEL MARE”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Reabilitată
|RS IV
|NU
|PLOIEŞTI
|ȘCOALA PRIMARĂ „CONCORDIA”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|DA
|PLOIEŞTIORI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „SEVA”, SAT PLOIEȘTIORI, COMUNA BLEJOI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|PLOPENI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ȘI PROGRAM PRELUNGIT „FRUNZA DE STEJAR”, ORAȘUL PLOPENI
|În curs de reabilitare
|RS III
|NU
|PLOPENI
|LICEUL „CAROL I „, ORAȘUL PLOPENI
|Reabilitată
|RS III
|DA
|PLOPENI
|LICEUL „CAROL I „, ORAȘUL PLOPENI
|Nu necesită reabilitare
|RS III
|DA
|PLOPENI
|LICEUL „CAROL I „, ORAȘUL PLOPENI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|PLOPENI
|LICEUL „CAROL I „, ORAȘUL PLOPENI
|Reabilitată
|RS III
|DA
|PLOPENI
|LICEUL „CAROL I „, ORAȘUL PLOPENI
|Parţial reabilitată
|RS III
|DA
|PLOPENI
|LICEUL „CAROL I „, ORAȘUL PLOPENI
|Parţial reabilitată
|RS III
|NU
|PLOPENI
|ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ, ORAȘUL PLOPENI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|PLOPU
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA PLOPU
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|PLOPU
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT NISIPOASA, COMUNA PLOPU
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|PLOPU
|ȘCOALA PRIMARĂ, SAT NISIPOASA, COMUNA PLOPU
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|PLOPU
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, COMUNA PLOPU
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|PODENII NOI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA PODENII NOI
|Parţial reabilitată
|RS III
|DA
|PODENII NOI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA PODENII NOI
|Parţial reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|PODENII NOI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT MEHEDINȚA, COMUNA PODENII NOI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|PODENII NOI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT MEHEDINȚA, COMUNA PODENII NOI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|PODENII NOI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT MEHEDINȚA, COMUNA PODENII NOI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|PODENII NOI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, COMUNA PODENII NOI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|PODENII NOI
|GRĂDINITA CU PROGRAM NORMAL, SAT POPEȘTI, COMUNA PODENII NOI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|PODENII NOI
|ȘCOALA PRIMARĂ, SAT RAHOVA, COMUNA PODENII NOI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|PODENII NOI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT VALEA DULCE, COMUNA PODENII NOI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|PODENII NOI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT VALEA DULCE, COMUNA PODENII NOI
|Parţial reabilitată
|RS II
|DA
|PODGORIA
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PROFESOR EUGENIU CORBU”, SAT PODGORIA, COMUNA TĂTARU
|Nu necesită reabilitare
|RS IV
|NU
|PODGORIA
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PROFESOR EUGENIU CORBU”, SAT PODGORIA, COMUNA TĂTARU
|Nu necesită reabilitare
|RS IV
|NU
|POIANA CÂMPINA
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ÎNVĂȚĂTOR ION MATEESCU”, COMUNA POIANA CÂMPINA
|Parţial reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|POIANA CÂMPINA
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ÎNVĂȚĂTOR ION MATEESCU”, COMUNA POIANA CÂMPINA
|Parţial reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|POIANA CÂMPINA
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT BOBOLIA, COMUNA POIANA CÂMPINA
|Parţial reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|POIANA CÂMPINA
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, COMUNA POIANA CÂMPINA
|Parţial reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|POIENARII BURCHII
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA POIENARII BURCHII
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|POIENARII BURCHII
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA POIENARII BURCHII
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|POIENARII BURCHII
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA POIENARII BURCHII
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|POIENARII BURCHII
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT OLOGENI, COMUNA POIENARII BURCHII
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|POIENARII BURCHII
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT OLOGENI, COMUNA POIENARII BURCHII
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|POIENARII BURCHII
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, COMUNA POIENARII BURCHII
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|POIENARII BURCHII
|ȘCOALA PRIMARĂ, SAT POIENARII RALI, COMUNA POIENARII BURCHII
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|POSEŞTII-PĂMÂNTENI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT POSEȘTII-PĂMÂNTENI, COMUNA POSEȘTI
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|POSEŞTII-PĂMÂNTENI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT NUCȘOARA DE JOS, COMUNA POSEȘTI
|Parţial reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|POSEŞTII-PĂMÂNTENI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT NUCȘOARA DE JOS, COMUNA POSEȘTI
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|POSEŞTII-PĂMÂNTENI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT NUCȘOARA DE JOS, COMUNA POSEȘTI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|POSEŞTII-PĂMÂNTENI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT POSEȘTII-PĂMÂNTENI, COMUNA POSEȘTI
|Parţial reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|POSEŞTII-PĂMÂNTENI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT VALEA PLOPULUI, COMUNA POSEȘTI
|Parţial reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|POSEŞTII-PĂMÂNTENI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT VALEA PLOPULUI, COMUNA POSEȘTI
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|POSEŞTII-PĂMÂNTENI
|ȘCOALA PRIMARĂ, SAT VALEA SCREZII, COMUNA POSEȘTI
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|POTIGRAFU
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU IOAN CUZA”, SAT POTIGRAFU, COMUNA GORGOTA
|În curs de reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|POTIGRAFU
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT CRIVINA, COMUNA GORGOTA
|Parţial reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|POTIGRAFU
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, COMUNA GORGOTA
|Parţial reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|POTIGRAFU
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT POIENARII APOSTOLI, COMUNA GORGOTA
|Parţial reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|POTIGRAFU
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT POIENARII APOSTOLI, COMUNA GORGOTA
|Parţial reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|POTIGRAFU
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT POTIGRAFU, COMUNA GORGOTA
|Parţial reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|PREDEAL
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MĂNĂSTIREANU MIHAI”, COMUNA PREDEAL-SĂRARI
|Parţial reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|PREDEAL
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, COMUNA PREDEAL-SĂRARI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|PREDEAL
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT VITIOARA DE SUS, COMUNA PREDEAL-SĂRARI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|PREDEAL
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT VITIOARA DE SUS, COMUNA PREDEAL-SĂRARI
|În curs de reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|PROVIŢA DE JOS
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA PROVIȚA DE JOS
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|PROVIŢA DE JOS
|ȘCOALA PRIMARĂ, SAT DRĂGĂNEASA, COMUNA PROVIȚA DE JOS
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|PROVIŢA DE JOS
|ȘCOALA PRIMARĂ, SAT DRĂGĂNEASA, COMUNA PROVIȚA DE JOS
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|PROVIŢA DE JOS
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, COMUNA PROVIȚA DE JOS
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|PROVIŢA DE SUS
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MITROPOLIT PIMEN GEORGESCU”, COMUNA PROVIȚA DE SUS
|Parţial reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|PROVIŢA DE SUS
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT IZVORU, COMUNA PROVIȚA DE SUS
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|PROVIŢA DE SUS
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, COMUNA PROVIȚA DE SUS
|Parţial reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|PUCHENII MARI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA PUCHENII MARI
|În curs de reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|PUCHENII MARI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT MIROSLAVEȘTI, COMUNA PUCHENII MARI
|Nu necesită reabilitare
|RS II
|NU
|PUCHENII MARI
|ȘCOALA PRIMARĂ, SAT MIROSLĂVEȘTI, COMUNA PUCHENII MARI
|Parţial reabilitată
|RS II
|NU
|PUCHENII MARI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT ODĂILE, COMUNA PUCHENII MARI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|PUCHENII MARI
|ȘCOALA PRIMARĂ, SAT ODĂILE, COMUNA PUCHENII MARI
|Nu necesită reabilitare
|RS II
|NU
|PUCHENII MARI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT PIETROȘANI, COMUNA PUCHENII MARI
|Nu necesită reabilitare
|RS II
|NU
|PUCHENII MARI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT PIETROȘANI, COMUNA PUCHENII MARI
|Reabilitată
|RS III
|NU
|PUCHENII MARI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT PUCHENII MOȘNENI, COMUNA PUCHENII MARI
|Nu necesită reabilitare
|RS II
|NU
|PUCHENII MARI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT PUCHENII MOȘNENI, COMUNA PUCHENII MARI
|Reabilitată
|RS II
|NU
|SALCIA
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA SALCIA
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|SALCIA
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA SALCIA
|Parţial reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|SĂLCIILE
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA SĂLCIILE
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|SĂLCIILE
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, COMUNA SĂLCIILE
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|SÂNGERU
|ȘCOALA PROFESIONALĂ, COMUNA SÂNGERU
|Reabilitată
|Neîncadrată
|DA
|SÂNGERU
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT BUTUCI, COMUNA SÂNGERU
|Reabilitată
|Neîncadrată
|DA
|SÂNGERU
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT MIREȘU MARE, COMUNA SÂNGERU
|Reabilitată
|Neîncadrată
|DA
|SÂNGERU
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT MIREȘU MARE, COMUNA SÂNGERU
|Reabilitată
|Neîncadrată
|DA
|SÂNGERU
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, COMUNA SÂNGERU
|Reabilitată
|Neîncadrată
|DA
|SÂNGERU
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT TISA, COMUNA SÂNGERU
|Reabilitată
|Neîncadrată
|DA
|SCORŢENI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA SCORȚENI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|SCORŢENI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA SCORȚENI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|SCORŢENI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA SCORȚENI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|SCORŢENI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1, SAT BORDENI, COMUNA SCORȚENI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|SCORŢENI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT BORDENI, COMUNA SCORȚENI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|SCORŢENI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT BORDENI, COMUNA SCORȚENI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|SCORŢENI
|ȘCOALA PRIMARĂ, SAT MISLEA, COMUNA SCORȚENI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|SCORŢENI
|ȘCOALA PRIMARĂ, SAT MISLEA, COMUNA SCORȚENI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|SCORŢENI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT, SAT SCORȚENI, COMUNA SCORȚENI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|SCORŢENI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT, SAT SCORȚENI, COMUNA SCORȚENI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|SECĂRIA
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA SECĂRIA
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|SECĂRIA
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, COMUNA SECĂRIA
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|SINAIA
|COLEGIUL „MIHAIL CANTACUZINO”, ORAȘUL SINAIA
|În curs de reabilitare
|RS III
|NU
|SINAIA
|COLEGIUL „MIHAIL CANTACUZINO”, ORAȘUL SINAIA
|Reabilitată
|RS III
|NU
|SINAIA
|COLEGIUL „MIHAIL CANTACUZINO”, ORAȘUL SINAIA
|În curs de reabilitare
|RS III
|NU
|SINAIA
|COLEGIUL „MIHAIL CANTACUZINO”, ORAȘUL SINAIA
|În curs de reabilitare
|RS III
|NU
|SINAIA
|COLEGIUL „MIHAIL CANTACUZINO”, ORAȘUL SINAIA
|Parţial reabilitată
|RS III
|NU
|SINAIA
|CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR, ORAȘUL SINAIA
|În curs de reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|SINAIA
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „FLUTURAȘII”, ORAȘUL SINAIA
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|SINAIA
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „FLOARE DE COLȚ”, ORAȘUL SINAIA
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|SINAIA
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE ENESCU”, ORAȘUL SINAIA
|În curs de reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|SINAIA
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE ENESCU”, ORAȘUL SINAIA
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|SINAIA
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PRINCIPESA MARIA”, ORAȘUL SINAIA
|În curs de reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|SINAIA
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PRINCIPESA MARIA”, ORAȘUL SINAIA
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|SINAIA
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PRINCIPESA MARIA”, ORAȘUL SINAIA
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|SINAIA
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PRINCIPESA MARIA”, ORAȘUL SINAIA
|Parţial reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|SLĂNIC
|LICEUL TEORETIC „ȘERBAN VODĂ”, ORAȘUL SLĂNIC
|În curs de reabilitare
|RS III
|DA
|SLĂNIC
|LICEUL TEORETIC „ȘERBAN VODĂ”, ORAȘUL SLĂNIC
|Nu necesită reabilitare
|RS IV
|DA
|SLĂNIC
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1, ORAȘUL SLĂNIC
|Nereabilitată
|RS II
|DA
|SLĂNIC
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2, ORAȘUL SLĂNIC
|Parţial reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|SLĂNIC
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 3, ORAȘUL SLĂNIC
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|STARCHIOJD
|ȘCOALA PROFESIONALĂ, COMUNA STARCHIOJD
|Parţial reabilitată
|RS II
|DA
|STARCHIOJD
|ȘCOALA PROFESIONALĂ, COMUNA STARCHIOJD
|Reabilitată
|RS II
|DA
|STARCHIOJD
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL GÂRBEASCA, COMUNA STARCHIOJD
|În curs de reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|STARCHIOJD
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, COMUNA STARCHIOJD
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|STARCHIOJD
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT VALEA ANEI, COMUNA STARCHIOJD
|Parţial reabilitată
|RS II
|DA
|STREJNICU
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT STREJNICU, COMUNA TÂRGȘORUL VECHI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|STREJNICU
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT STREJNICU, COMUNA TÂRGȘORUL VECHI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|STREJNICU
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, COMUNA TÂRGȘORU VECHI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|SURANI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA SURANI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|SURANI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA SURANI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|SURANI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA SURANI
|Parţial reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|SURANI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, COMUNA SURANI
|Parţial reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|ŞOIMARI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MINERVA ALEXANDRESCU”, COMUNA ȘOIMARI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|ŞOIMARI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT LOPATNIȚA, COMUNA ȘOIMARI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|ŞOIMARI
|ȘCOALA PRIMARĂ, SAT LOPATNIȚA, COMUNA ȘOIMARI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|ŞOIMARI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT MĂGURA, COMUNA ȘOIMARI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|ŞOIMARI
|ȘCOALA PRIMARĂ, SAT MĂGURA, COMUNA ȘOIMARI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|ŞOIMARI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, COMUNA ȘOIMARI
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|ŞOTRILE
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA ȘOTRILE
|Reabilitată
|RS III
|DA
|ŞOTRILE
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA ȘOTRILE
|Parţial reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|ŞOTRILE
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT LUNCA MARE, COMUNA ȘOTRILE
|Parţial reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|ŞOTRILE
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT PLAIU CÂMPINEI, COMUNA ȘOTRILE
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|ŞOTRILE
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1, COMUNA ȘOTRILE
|Parţial reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|ŞOTRILE
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT VISTIERU, COMUNA ȘOTRILE
|Parţial reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|ŞTEFEŞTI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT SCURTEȘTI, COMUNA ȘTEFEȘTI
|Parţial reabilitată
|RS II
|NU
|ŞTEFEŞTI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1, COMUNA ȘTEFEȘTI
|Nu necesită reabilitare
|RS III
|NU
|TALEA
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA TALEA
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|TALEA
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, COMUNA TALEA
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|TĂRICENI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT TĂRICENI, COMUNA ȘIRNA
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|TĂRICENI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT TĂRICENI, COMUNA ȘIRNA
|În curs de reabilitare
|RS III
|DA
|TĂRICENI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT HĂBUD, COMUNA ȘIRNA
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|TĂRICENI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT HĂBUD, COMUNA ȘIRNA
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|TĂRICENI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1, COMUNA ȘIRNA
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|TĂRICENI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT TĂRICENI, COMUNA ȘIRNA
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|TĂRICENI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT VARNIȚA, COMUNA ȘIRNA
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|TÂRGŞORU VECHI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA TÂRGȘORU VECHI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|TÂRGŞORU VECHI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT STREJNICU, COMUNA TÂRGȘORU VECHI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|TEIŞANI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „DUMITRU BREZEANU”, COMUNA TEIȘANI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|TEIŞANI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT OLTENI, COMUNA TEIȘANI
|Parţial reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|TEIŞANI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MOISE VASILESCU”, SAT OLTENI, COMUNA TEIȘANI
|Parţial reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|TEIŞANI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, COMUNA TEIȘANI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|TELEGA
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, COMUNA TELEGA
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|TELEGA
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, COMUNA TELEGA
|Parţial reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|TELEGA
|ȘCOALA PRIMARĂ, SAT BUȘTENARI, COMUNA TELEGA
|Parţial reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|TELEGA
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT MELICEȘTI, COMUNA TELEGA
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|TELEGA
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1, COMUNA TELEGA
|Parţial reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|TELEGA
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2, COMUNA TELEGA
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|TELEGA
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2, COMUNA TELEGA
|Reabilitată
|Neîncadrată
|DA
|TELEGA
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 3, COMUNA TELEGA
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|TELEGA
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 3, COMUNA TELEGA
|Parţial reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|TELEGA
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU POPESCU-TELEGA”, COMUNA TELEGA
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|TELEGA
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU POPESCU-TELEGA”, COMUNA TELEGA
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|TEŞILA
|LICEUL TEHNOLOGIC „CAROL I”, COMUNA VALEA DOFTANEI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|TEŞILA
|LICEUL TEHNOLOGIC „CAROL I”, COMUNA VALEA DOFTANEI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|TEŞILA
|LICEUL TEHNOLOGIC „CAROL I”, COMUNA VALEA DOFTANEI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|TEŞILA
|LICEUL TEHNOLOGIC „CAROL I”, COMUNA VALEA DOFTANEI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|TEŞILA
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1, SAT TEȘILA, COMUNA VALEA DOFTANEI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|TEŞILA
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2, SAT TEȘILA, COMUNA VALEA DOFTANEI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|TEŞILA
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 3, SAT TEȘILA, COMUNA VALEA DOFTANEI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|TEŞILA
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT TRĂISTENI, COMUNA VALEA DOFTANEI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|TEŞILA
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „EROU ÎNV. I. DRĂGĂNESCU”, SAT TRĂISTENI, COMUNA VALEA DOFTANEI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|TEŞILA
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „EROU ÎNV. I. DRĂGĂNESCU”, SAT TRĂISTENI, COMUNA VALEA DOFTANEI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|TINOSU
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA TINOSU
|Reabilitată
|Neîncadrată
|DA
|TINOSU
|ȘCOALA PRIMARĂ, SAT PISCULEȘTI, COMUNA TINOSU
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|TINOSU
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT PREDEȘTI, COMUNA TINOSU
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|TINOSU
|ȘCOALA PRIMARĂ, SAT PREDEȘTI, COMUNA TINOSU
|Reabilitată
|RS III
|DA
|TINOSU
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, COMUNA TINOSU
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|URLAŢI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „CLOPOȚICA”, ORAȘUL URLAȚI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|URLAŢI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL JERCĂLĂI, ORAȘUL URLAȚI
|Parţial reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|URLAŢI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL VALEA URLOII, ORAȘUL URLAȚI
|Parţial reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|URLAŢI
|LICEUL TEORETIC „BRÂNCOVEANU VODĂ”, ORAȘUL URLAȚI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|URLAŢI
|LICEUL TEORETIC „BRÂNCOVEANU VODĂ”, ORAȘUL URLAȚI
|Parţial reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|URLAŢI
|LICEUL TEORETIC „BRÂNCOVEANU VODĂ”, ORAȘUL URLAȚI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|URLAŢI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CĂNUȚĂ IONESCU”, ORAȘUL URLAȚI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|VADU PĂRULUI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ÎNVĂȚĂTOR RADU ION”, SAT VADU PĂRULUI, COMUNA ALBEȘTI-PALEOLOGU
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|VADU PĂRULUI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ÎNVĂȚĂTOR RADU ION”, SAT VADU PĂRULUI, COMUNA ALBEȘTI-PALEOLOGU
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|VADU PĂRULUI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ÎNVĂȚĂTOR RADU ION”, SAT VADU PĂRULUI, COMUNA ALBEȘTI-PALEOLOGU
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|VADU PĂRULUI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT ALBEȘTI-MURU, COMUNA ALBEȘTI-PALEOLOGU
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|VADU PĂRULUI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, COMUNA ALBEȘTI-PALEOLOGU
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|VADU PĂRULUI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „DIMITRIE SFETESCU”, COMUNA ALBEȘTI-PALEOLOGU
|Nu necesită reabilitare
|RS III
|DA
|VADU PĂRULUI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT CIOCENI, COMUNA ALBEȘTI-PALEOLOGU
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|VADU PĂRULUI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „LIZETA-PAUL GRECEANU”, SAT CIOCENI, COMUNA ALBEȘTI-PALEOLOGU
|Parţial reabilitată
|RS II
|DA
|VADU PĂRULUI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT VADU PĂRULUI, COMUNA ALBEȘTI-PALEOLOGU
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|VADU SĂPAT
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA VADU SĂPAT
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|VADU SĂPAT
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA VADU SĂPAT
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|VADU SĂPAT
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, COMUNA VADU SĂPAT
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|VALEA CĂLUGĂREASCĂ
|LICEUL TEHNOLOGIC „GHEORGHE IONESCU-SISEȘTI”, COMUNA VALEA CĂLUGĂREASCĂ
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|VALEA CĂLUGĂREASCĂ
|LICEUL TEHNOLOGIC „GHEORGHE IONESCU-SISEȘTI”, COMUNA VALEA CĂLUGĂREASCĂ
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|VALEA CĂLUGĂREASCĂ
|LICEUL TEHNOLOGIC „GHEORGHE IONESCU-SISEȘTI”, COMUNA VALEA CĂLUGĂREASCĂ
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|VALEA CĂLUGĂREASCĂ
|LICEUL TEHNOLOGIC „GHEORGHE IONESCU-SISEȘTI”, COMUNA VALEA CĂLUGĂREASCĂ
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|VALEA CĂLUGĂREASCĂ
|LICEUL TEHNOLOGIC „GHEORGHE IONESCU-SISEȘTI”, COMUNA VALEA CĂLUGĂREASCĂ
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|VALEA CĂLUGĂREASCĂ
|LICEUL TEHNOLOGIC „GHEORGHE IONESCU-SISEȘTI”, COMUNA VALEA CĂLUGĂREASCĂ
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|VALEA CĂLUGĂREASCĂ
|LICEUL TEHNOLOGIC „GHEORGHE IONESCU-SISEȘTI”, COMUNA VALEA CĂLUGĂREASCĂ
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|VALEA CĂLUGĂREASCĂ
|LICEUL TEHNOLOGIC „GHEORGHE IONESCU-SISEȘTI”, COMUNA VALEA CĂLUGĂREASCĂ
|Nereabilitată
|RS II
|NU
|VALEA CĂLUGĂREASCĂ
|LICEUL TEHNOLOGIC „GHEORGHE IONESCU-SISEȘTI”, COMUNA VALEA CĂLUGĂREASCĂ
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|VALEA CĂLUGĂREASCĂ
|LICEUL TEHNOLOGIC „GHEORGHE IONESCU-SISEȘTI”, COMUNA VALEA CĂLUGĂREASCĂ
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|VALEA CĂLUGĂREASCĂ
|LICEUL TEHNOLOGIC „GHEORGHE IONESCU-SISEȘTI”, COMUNA VALEA CĂLUGĂREASCĂ
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|VALEA CĂLUGĂREASCĂ
|LICEUL TEHNOLOGIC „GHEORGHE IONESCU-SISEȘTI”, COMUNA VALEA CĂLUGĂREASCĂ
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|VALEA CĂLUGĂREASCĂ
|LICEUL TEHNOLOGIC „GHEORGHE IONESCU-SISEȘTI”, COMUNA VALEA CĂLUGĂREASCĂ
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|VALEA CĂLUGĂREASCĂ
|LICEUL TEHNOLOGIC „GHEORGHE IONESCU-SISEȘTI”, COMUNA VALEA CĂLUGĂREASCĂ
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|VALEA CĂLUGĂREASCĂ
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION IONESCU”, COMUNA VALEA CĂLUGĂREASCĂ
|Parţial reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|VALEA CĂLUGĂREASCĂ
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT RACHIERI, COMUNA VALEA CĂLUGĂREASCĂ
|Parţial reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|VALEA CĂLUGĂREASCĂ
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT NICOVANI, COMUNA VALEA CĂLUGAREASCĂ
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|VĂLENII DE MUNTE
|CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ, ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE
|Parţial reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|VĂLENII DE MUNTE
|CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ, ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|VĂLENII DE MUNTE
|CLUBUL COPIILOR, ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|VĂLENII DE MUNTE
|CLUBUL COPIILOR, ORAȘUL SLĂNIC
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|VĂLENII DE MUNTE
|COLEGIUL NAȚIONAL „NICOLAE IORGA”, ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|VĂLENII DE MUNTE
|COLEGIUL NAȚIONAL „NICOLAE IORGA”, ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE
|Reabilitată
|Neîncadrată
|DA
|VĂLENII DE MUNTE
|COLEGIUL NAȚIONAL „NICOLAE IORGA”, ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|VĂLENII DE MUNTE
|COLEGIUL NAȚIONAL „NICOLAE IORGA”, ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|VĂLENII DE MUNTE
|COLEGIUL NAȚIONAL „NICOLAE IORGA”, ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE
|Parţial reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|VĂLENII DE MUNTE
|COLEGIUL NAȚIONAL „NICOLAE IORGA”, ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|VĂLENII DE MUNTE
|COLEGIUL NAȚIONAL „NICOLAE IORGA”, ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|VĂLENII DE MUNTE
|COLEGIUL NAȚIONAL „NICOLAE IORGA”, ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|VĂLENII DE MUNTE
|COLEGIUL NAȚIONAL „NICOLAE IORGA”, ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|VĂLENII DE MUNTE
|COLEGIUL NAȚIONAL „NICOLAE IORGA”, ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|VĂLENII DE MUNTE
|COLEGIUL NAȚIONAL „NICOLAE IORGA”, ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|VĂLENII DE MUNTE
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1, ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE
|Nu necesită reabilitare
|RS III
|DA
|VĂLENII DE MUNTE
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1, ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE
|Reabilitată
|RS III
|DA
|VĂLENII DE MUNTE
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2, ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|VĂLENII DE MUNTE
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 3, ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|VĂLENII DE MUNTE
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 3, ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE
|Nereabilitată
|Neîncadrată
|NU
|VĂLENII DE MUNTE
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 4, ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|VĂLENII DE MUNTE
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 5, ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|VĂLENII DE MUNTE
|LICEUL TEHNOLOGIC AGROMONTAN „ROMEO CONSTANTINESCU”, ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE
|Nereabilitată
|RS II
|DA
|VĂLENII DE MUNTE
|LICEUL TEHNOLOGIC AGROMONTAN „ROMEO CONSTANTINESCU”, ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE
|Reabilitată
|RS III
|DA
|VĂLENII DE MUNTE
|LICEUL TEHNOLOGIC AGROMONTAN „ROMEO CONSTANTINESCU”, ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE
|Parţial reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|VĂLENII DE MUNTE
|LICEUL TEHNOLOGIC AGROMONTAN „ROMEO CONSTANTINESCU”, ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|VĂLENII DE MUNTE
|LICEUL TEHNOLOGIC AGROMONTAN „ROMEO CONSTANTINESCU”, ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|VĂLENII DE MUNTE
|ȘCOALA PRIMARĂ NR. 2, ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|VĂLENII DE MUNTE
|ȘCOALA PRIMARĂ NR. 2, ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|VĂLENII DE MUNTE
|ȘCOALA PRIMARĂ NR. 4, ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|VĂLENII DE MUNTE
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ING. GHEORGHE PĂNCULESCU”, ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|VĂLENII DE MUNTE
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ING. GHEORGHE PĂNCULESCU”, ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|VĂLENII DE MUNTE
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ING. GHEORGHE PĂNCULESCU”, ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE
|Parţial reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|VĂLENII DE MUNTE
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ING. GHEORGHE PĂNCULESCU”, ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|VĂRBILA
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT VĂRBILA, COMUNA IORDĂCHEANU
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|VĂRBILA
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT VĂRBILA, COMUNA IORDĂCHEANU
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|VĂRBILĂU
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA VĂRBILĂU
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|VĂRBILĂU
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA VĂRBILĂU
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|VĂRBILĂU
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT COȚOFENEȘTI, COMUNA VĂRBILĂU
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|VĂRBILĂU
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT COȚOFENEȘTI, COMUNA VĂRBILĂU
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|VĂRBILĂU
|ȘCOALA PRIMARĂ, SAT COȚOFENEȘTI, COMUNA VĂRBILĂU
|Parţial reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|VĂRBILĂU
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT LIVADEA, COMUNA VĂRBILĂU
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|VĂRBILĂU
|ȘCOALA PRIMARĂ, SAT LIVADEA, COMUNA VĂRBILĂU
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|VĂRBILĂU
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL STEP BY STEP „CĂSUȚA FERMECATĂ”, SAT POIANA VĂRBILĂU, COMUNA VĂRBILĂU
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|VĂRBILĂU
|ȘCOALA PRIMARĂ, SAT POIANA VĂRBILĂU, COMUNA VĂRBILĂU
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|VĂRBILĂU
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1, COMUNA VĂRBILĂU
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|VĂRBILĂU
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2, COMUNA VĂRBILĂU
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|VĂRBILĂU
|ȘCOALA PRIMARĂ, COMUNA VĂRBILĂU
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|VÂLCĂNEŞTI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA VÂLCĂNEȘTI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|VÂLCĂNEŞTI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA VÂLCĂNEȘTI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|NU
|VÂLCĂNEŞTI
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA VÂLCĂNEȘTI
|Reabilitată
|Neîncadrată
|DA
|VÂLCĂNEŞTI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1, COMUNA VÂLCĂNEȘTI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU
|VÂLCĂNEŞTI
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1, COMUNA VÂLCĂNEȘTI
|Nu necesită reabilitare
|Neîncadrată
|NU