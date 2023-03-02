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Tu știi dacă școala în care învață copilul tău va rezista la cutremur? Lista completă a unităților de învățământ din Prahova

Luiza Toboc
Autor: Luiza Toboc
foto cu caracter ilustrativ

În Prahova, la momentul de față, există 1009 clădiri care aparțin unităților de învățământ preuniversitar. 283 dintre acestea sunt școli în care învață 77.910 elevi. Peste 800  dintre aceste clădiri nu sunt încadrate, în prezent, în nicio categorie de risc seismic. Practic nu se știe cum și dacă aceste construcții vor rezista în cazul unui cutremur.

Primăriile sunt cele care alocă bani expertizele pentru risc seismic, iar directorii de școală sunt cei care fac solicitări în vederea obținerii finanțării.

Cu toate acestea, în județ, sunt, potrivit informațiilor transmise, la solicitarea observatorulph.ro, 827 de clădiri care nu au fost încadrate în nicio clasă de risc seismic.

Vorbim despre clădiri aparținând unităților de învățământ, atât din mediul urban, cât și rural.

Citește și: Guvernul a consolidat, din pix, 79 de școli. Reacția comunității Declic, după ce autoritățile au lansat date contradictorii despre numărul școlilor evaluate la risc seismic I

Dintre clădirile expertizate, 60 sunt încadrate în clasa a II-a de risc seismic. Vorbim despre corpuri de imobil care intră în structura, spre exemplu, Colegiului Național„ I.L, Caragiale” sau C.N. „Mihai Viteazul” din Ploiești.

Gradul II risc seismic înseamnă clădiri susceptibile de avariere majoră, care pun în pericol siguranța utilizatorilor, dar la care posibilitatea de prăbușire în caz de cutremur este redusă.

În ceea ce privește starea tehnică, în județ sunt clădiri aparținând unităților de învățământ care au fost reabilitate, care sunt parțial reabilitate, în curs de reabilitare, nereabilitate sau care, tehnic nu necesită reabilitare, însă, din punct de vedere al expertizei la structura de rezistență, fac parte din cele 827 de imobile neîncadrate în nicio clasă de risc la cutremur.

Lista completă a clădirilor aparținând unităților de învățământ din Prahova, cu date privind starea tehnică, clasa de risc seismic și expertiza la structura de rezistență, poate fi consultată aici:

Localitate PJDenumire unitateStare tehnicăClasa rism seismicExpertiza struct. rezist.
ADUNAŢIȘCOALA GIMNAZIALĂ „RADU ȘI SEVERA NOVIAN”, COMUNA ADUNAȚIÎn curs de reabilitareRS IIDA
ADUNAŢIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „CASTELUL PITICILOR”, COMUNA ADUNAȚIÎn curs de reabilitareRS IIDA
ALUNIŞȘCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE COSTESCU”, COMUNA ALUNIȘParţial reabilitatăRS IIDA
ALUNIŞȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT OSTROVU, COMUNA ALUNIȘParţial reabilitatăRS IIIDA
ALUNIŞȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT OSTROVU, COMUNA ALUNIȘParţial reabilitatăRS IIIDA
APOSTOLACHEȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA APOSTOLACHENu necesită reabilitareRS IIINU
APOSTOLACHEGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, COMUNA APOSTOLACHENu necesită reabilitareRS IIINU
APOSTOLACHEGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT BUZOTA, COMUNA APOSTOLACHEReabilitatăRS IINU
ARICEŞTII RAHTIVANIȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA ARICEȘTII RAHTIVANINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
ARICEŞTII RAHTIVANIȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA ARICEȘTII RAHTIVANINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
ARICEŞTII RAHTIVANIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, COMUNA ARICEȘTII RAHTIVANINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
ARICEŞTII RAHTIVANIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT STOENEȘTI, COMUNA ARICEȘTII RAHTIVANINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
ARICEŞTII RAHTIVANIȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT STOENEȘTI, COMUNA ARICEȘTII RAHTIVANINereabilitatăRS IIDA
ARICEŞTII RAHTIVANIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL SI PROGRAM PRELUNGIT, SAT TÂRGȘORU NOU, COMUNA ARICEȘTII RAHTIVANINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
ARICEŞTII ZELETINȘCOALA GIMNAZIALĂ „ÎNV. ATHANASIE JAN STOICESCU”, COMUNA ARICEȘTII ZELETINNu necesită reabilitareNeîncadratăNU
ARICEŞTII ZELETINȘCOALA GIMNAZIALĂ „ÎNV. ATHANASIE JAN STOICESCU”, COMUNA ARICEȘTII ZELETINNu necesită reabilitareNeîncadratăNU
AZUGALICEUL TEORETIC, ORAȘUL AZUGAParţial reabilitatăRS IIIDA
AZUGALICEUL TEORETIC, ORAȘUL AZUGAÎn curs de reabilitareRS IIIDA
AZUGAGRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1, ORAȘUL AZUGAReabilitatăRS IIIDA
BABA ANAȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BABA ANAParţial reabilitatăNeîncadratăNU
BABA ANAȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BABA ANAParţial reabilitatăRS IIDA
BABA ANAȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BABA ANANu necesită reabilitareNeîncadratăNU
BABA ANAGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, COMUNA BABA ANAReabilitatăNeîncadratăNU
BABA ANAGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT CIREȘANU, COMUNA BABA ANAReabilitatăNeîncadratăNU
BABA ANAȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT CIREȘANU, COMUNA BABA ANAParţial reabilitatăNeîncadratăNU
BABA ANAGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT CONDURATU, COMUNA BABA ANAReabilitatăNeîncadratăNU
BABA ANAȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT CONDURATU, COMUNA BABA ANAReabilitatăNeîncadratăNU
BALTA DOAMNEIȘCOALA GIMNAZIALĂ „SFINȚII ÎMPĂRAȚI”, COMUNA BALTA DOAMNEIReabilitatăNeîncadratăNU
BALTA DOAMNEIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT BÂRA, COMUNA BALTA DOAMNEINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
BALTA DOAMNEIȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT LACU TURCULUI, COMUNA BALTA DOAMNEIReabilitatăNeîncadratăNU
BALTA DOAMNEIȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT LACU TURCULUI, COMUNA BALTA DOAMNEIReabilitatăNeîncadratăNU
BĂICOIGRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ŞI PRELUNGIT „DANDELION”, ORAŞUL BĂICOINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
BĂICOIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ȘI PROGRAM PRELUNGIT „MISH-MASH”, ORAȘUL BĂICOINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
BĂICOIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ȘI PROGRAM PRELUNGIT „MISH-MASH”, ORAȘUL BĂICOINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
BĂICOIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ȘI PROGRAM PRELUNGIT, ORAȘUL BĂICOINereabilitatăNeîncadratăNU
BĂICOIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ȘI PROGRAM PRELUNGIT, ORAȘUL BĂICOINereabilitatăNeîncadratăNU
BĂICOIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL DÂMBU, ORAȘUL BĂICOINereabilitatăNeîncadratăNU
BĂICOIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL LILIEȘTI, ORAȘUL BĂICOINereabilitatăRS IVDA
BĂICOIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL TUFENI, ORAȘUL BĂICOINereabilitatăNeîncadratăNU
BĂICOIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ȚINTEA, ORAȘUL BĂICOINereabilitatăNeîncadratăNU
BĂICOILICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN CANTACUZINO”, ORAȘUL BĂICOIParţial reabilitatăRS IIIDA
BĂICOILICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN CANTACUZINO”, ORAȘUL BĂICOIReabilitatăRS IIIDA
BĂICOIȘCOALA GIMNAZIALĂ „DUMITRU GHENOIU”, ORAȘUL BĂICOIParţial reabilitatăNeîncadratăNU
BĂICOIȘCOALA GIMNAZIALĂ „DUMITRU GHENOIU”, ORAȘUL BĂICOIReabilitatăRS IIDA
BĂICOIȘCOALA PRIMARĂ DÎMBU, ORAȘUL BĂICOINereabilitatăRS IDA
BĂICOIȘCOALA GIMNAZIALĂ ȚINTEA, ORAȘUL BĂICOIReabilitatăRS IIIDA
BĂICOIȘCOALA GIMNAZIALĂ ȚINTEA, ORAȘUL BĂICOIReabilitatăRS IIIDA
BĂLŢEŞTIȘCOALA PROFESIONALĂ, COMUNA BĂLȚEȘTIReabilitatăNeîncadratăNU
BĂLŢEŞTIȘCOALA PROFESIONALĂ, COMUNA BĂLȚEȘTINereabilitatăNeîncadratăNU
BĂLŢEŞTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, COMUNA BĂLȚEȘTIReabilitatăNeîncadratăNU
BĂLŢEŞTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT PODENII VECHI, COMUNA BĂLȚEȘTIReabilitatăNeîncadratăNU
BĂLŢEŞTIȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT PODENII VECHI, COMUNA BĂLȚEȘTIReabilitatăNeîncadratăNU
BĂNEŞTIȘCOALA GIMNAZIALĂ „IOAN DUHOVNICUL”, COMUNA BĂNEȘTINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
BĂNEŞTIȘCOALA GIMNAZIALĂ „IOAN DUHOVNICUL”, COMUNA BĂNEȘTINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
BĂNEŞTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, COMUNA BĂNEȘTINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
BĂNEŞTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „CIREȘARII”, SAT URLETA, COMUNA BĂNEȘTINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
BĂNEŞTIȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT URLETA, COMUNA BĂNEȘTINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
BĂNEŞTIȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT URLETA, COMUNA BĂNEȘTINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
BĂRCĂNEŞTILICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL, COMUNA BĂRCĂNEȘTINu necesită reabilitareRS IIDA
BĂRCĂNEŞTILICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL, COMUNA BĂRCĂNEȘTINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
BĂRCĂNEŞTILICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL, COMUNA BĂRCĂNEȘTINu necesită reabilitareRS IIIDA
BĂRCĂNEŞTILICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL, COMUNA BĂRCĂNEȘTINu necesită reabilitareRS IIIDA
BĂRCĂNEŞTILICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL, COMUNA BĂRCĂNEȘTINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
BĂRCĂNEŞTILICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL, COMUNA BĂRCĂNEȘTINu necesită reabilitareRS IIIDA
BĂRCĂNEŞTILICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL, COMUNA BĂRCĂNEȘTINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
BĂRCĂNEŞTILICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL, COMUNA BĂRCĂNEȘTINu necesită reabilitareRS IIIDA
BĂRCĂNEŞTILICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL, COMUNA BĂRCĂNEȘTINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
BĂRCĂNEŞTILICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL, COMUNA BĂRCĂNEȘTINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
BĂRCĂNEŞTIȘCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE LAZĂR”, COMUNA BĂRCĂNEȘTINereabilitatăRS IIIDA
BĂRCĂNEŞTIȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT ROMÂNEȘTI, COMUNA BĂRCĂNEȘTINereabilitatăRS IIIDA
BĂRCĂNEŞTIȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT TĂTĂRANI, COMUNA BĂRCĂNEȘTINereabilitatăRS IIIDA
BĂTRÂNIȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BĂTRÂNIReabilitatăNeîncadratăNU
BĂTRÂNIȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BĂTRÂNIReabilitatăNeîncadratăNU
BĂTRÂNIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, COMUNA BĂTRÂNIReabilitatăNeîncadratăNU
BERCENIȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BERCENINereabilitatăRS IIDA
BERCENIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2, COMUNA BERCENINereabilitatăNeîncadratăNU
BERCENIGRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „ANTONEL”, COMUNA BERCENINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
BERCENIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT CĂTUNU, COMUNA BERCENIÎn curs de reabilitareNeîncadratăNU
BERCENIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT CORLĂTEȘTI, COMUNA BERCENINereabilitatăNeîncadratăNU
BERCENIȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT CORLĂTEȘTI, COMUNA BERCENINereabilitatăRS IIIDA
BERCENIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT MOARA NOUĂ, COMUNA BERCENINereabilitatăNeîncadratăNU
BERCENIȘCOALA PRIMARĂ, SAT MOARA NOUĂ, COMUNA BERCENINereabilitatăRS IIIDA
BERTEAȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BERTEANu necesită reabilitareNeîncadratăNU
BERTEAGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1, COMUNA BERTEANereabilitatăNeîncadratăNU
BERTEAGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2, COMUNA BERTEANereabilitatăNeîncadratăNU
BLEJOIȘCOALA GIMNAZIALĂ „RADU TUDORAN”, COMUNA BLEJOIReabilitatăNeîncadratăNU
BLEJOIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, COMUNA BLEJOINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
BLEJOIGRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT, SAT PLOIEȘTIORI, COMUNA BLEJOINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
BLEJOIȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT PLOIEȘTIORI, COMUNA BLEJOIReabilitatăNeîncadratăNU
BLEJOIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT ȚÂNȚĂRENI, COMUNA BLEJOINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
BOLDEŞTIȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BOLDEȘTI-GRĂDIȘTEAReabilitatăNeîncadratăNU
BOLDEŞTIȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BOLDEȘTI-GRĂDIȘTEAReabilitatăNeîncadratăNU
BOLDEŞTIȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BOLDEȘTI-GRĂDIȘTEAReabilitatăNeîncadratăNU
BOLDEŞTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT BOLDEȘTI, COMUNA BOLDEȘTI-GRĂDIȘTEANereabilitatăNeîncadratăNU
BOLDEŞTI-SCĂENILICEUL TEHNOLOGIC „TEODOR DIAMANT”, ORAȘUL BOLDEȘTI-SCĂENINu necesită reabilitareNeîncadratăDA
BOLDEŞTI-SCĂENILICEUL TEHNOLOGIC „TEODOR DIAMANT”, ORAȘUL BOLDEȘTI-SCĂENINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
BOLDEŞTI-SCĂENILICEUL TEHNOLOGIC „TEODOR DIAMANT”, ORAȘUL BOLDEȘTI-SCĂENINu necesită reabilitareNeîncadratăDA
BOLDEŞTI-SCĂENIȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI VITEAZUL”, ORAȘUL BOLDEȘTI-SCĂENINu necesită reabilitareRS IIIDA
BOLDEŞTI-SCĂENIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1, ORAȘUL BOLDEȘTI-SCĂENIReabilitatăRS IIINU
BOLDEŞTI-SCĂENIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 4, ORAȘUL BOLDEȘTI-SCĂENIReabilitatăNeîncadratăNU
BOLDEŞTI-SCĂENIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL SECIU, ORAȘUL BOLDEȘTI-SCĂENINereabilitatăNeîncadratăNU
BOLDEŞTI-SCĂENIȘCOALA PRIMARĂ SECIU, ORAȘUL BOLDEȘTI-SCĂENINereabilitatăNeîncadratăNU
BOLDEŞTI-SCĂENIȘCOALA PRIMARĂ SECIU, ORAȘUL BOLDEȘTI-SCĂENINereabilitatăNeîncadratăNU
BOLDEŞTI-SCĂENIȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2, ORAȘUL BOLDEȘTI-SCĂENINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
BOLDEŞTI-SCĂENIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 3, ORAȘUL BOLDEȘTI-SCĂENINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
BOLDEŞTI-SCĂENIGRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 5, ORAȘUL BOLDEȘTI-SCĂENINu necesită reabilitareRS IIIDA
BRAZII DE SUSȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BRAZINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
BRAZII DE SUSGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT BĂTEȘTI, COMUNA BRAZINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
BRAZII DE SUSȘCOALA GIMNAZIALĂ „DUMITRU HERA”, SAT BĂTEȘTI, COMUNA BRAZINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
BRAZII DE SUSȘCOALA GIMNAZIALĂ „DUMITRU HERA”, SAT BĂTEȘTI, COMUNA BRAZIReabilitatăNeîncadratăNU
BRAZII DE SUSȘCOALA GIMNAZIALĂ „DUMITRU HERA”, SAT BĂTEȘTI, COMUNA BRAZIReabilitatăNeîncadratăNU
BRAZII DE SUSGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ȘI PRELUNGIT, COMUNA BRAZINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
BRAZII DE SUSGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT NEGOIEȘTI, COMUNA BRAZINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
BRAZII DE SUSȘCOALA GIMNAZIALĂ „PROFESOR OPREA MIHAI”, SAT NEGOIEȘTI, COMUNA BRAZINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
BRAZII DE SUSGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT POPEȘTI, COMUNA BRAZINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
BRAZII DE SUSȘCOALA GIMNAZIALĂ „ANTONIE VODĂ”, SAT POPEȘTI, COMUNA BRAZINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
BREAZA DE SUSCENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ, ORAȘUL BREAZANereabilitatăNeîncadratăNU
BREAZA DE SUSCENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ, ORAȘUL BREAZANereabilitatăNeîncadratăNU
BREAZA DE SUSCENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ, ORAȘUL BREAZAÎn curs de reabilitareNeîncadratăNU
BREAZA DE SUSCENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ, ORAȘUL BREAZANereabilitatăNeîncadratăNU
BREAZA DE SUSCOLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „DIMITRIE CANTEMIR” BREAZAReabilitatăNeîncadratăNU
BREAZA DE SUSCOLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „DIMITRIE CANTEMIR” BREAZAReabilitatăNeîncadratăNU
BREAZA DE SUSCOLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „DIMITRIE CANTEMIR” BREAZAReabilitatăNeîncadratăNU
BREAZA DE SUSCOLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „DIMITRIE CANTEMIR” BREAZAReabilitatăNeîncadratăNU
BREAZA DE SUSCOLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „DIMITRIE CANTEMIR” BREAZAReabilitatăNeîncadratăNU
BREAZA DE SUSCOLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „DIMITRIE CANTEMIR” BREAZAReabilitatăNeîncadratăNU
BREAZA DE SUSCOLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „DIMITRIE CANTEMIR” BREAZAReabilitatăNeîncadratăNU
BREAZA DE SUSCOLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „DIMITRIE CANTEMIR” BREAZAReabilitatăNeîncadratăNU
BREAZA DE SUSCOLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „DIMITRIE CANTEMIR” BREAZAReabilitatăNeîncadratăNU
BREAZA DE SUSCOLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „DIMITRIE CANTEMIR” BREAZAReabilitatăNeîncadratăNU
BREAZA DE SUSCOLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „DIMITRIE CANTEMIR” BREAZANu necesită reabilitareNeîncadratăNU
BREAZA DE SUSLICEUL TEHNOLOGIC UCECOM „SPIRU HARET”, ORAȘUL BREAZAParţial reabilitatăNeîncadratăNU
BREAZA DE SUSLICEUL TEORETIC „AUREL VLAICU”, ORAȘUL BREAZAParţial reabilitatăRS IINU
BREAZA DE SUSLICEUL TEORETIC „AUREL VLAICU”, ORAȘUL BREAZAParţial reabilitatăNeîncadratăNU
BREAZA DE SUSLICEUL TEORETIC „AUREL VLAICU”, ORAȘUL BREAZAParţial reabilitatăRS IIIDA
BREAZA DE SUSGRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „CASTELUL FERMECAT”, ORAȘUL BREAZAParţial reabilitatăRS IIIDA
BREAZA DE SUSȘCOALA GIMNAZIALĂ BREAZA DE JOS, ORAȘUL BREAZAParţial reabilitatăRS IIDA
BREAZA DE SUSGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „ALBĂ CA ZĂPADA”, ORAȘUL BREAZAParţial reabilitatăNeîncadratăNU
BREAZA DE SUSGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „ALBINUȚA” GURA BELIEI, ORAȘUL BREAZAParţial reabilitatăNeîncadratăNU
BREAZA DE SUSȘCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN BRÂNCOVEANU”, ORAȘUL BREAZAParţial reabilitatăNeîncadratăNU
BREAZA DE SUSȘCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN BRÂNCOVEANU”, ORAȘUL BREAZAParţial reabilitatăNeîncadratăNU
BREAZA DE SUSGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „PETER PAN” NISTOREȘTI, ORAȘUL BREAZAParţial reabilitatăNeîncadratăNU
BREAZA DE SUSȘCOALA GIMNAZIALĂ NISTOREȘTI, ORAȘUL BREAZAParţial reabilitatăNeîncadratăNU
BREAZA DE SUSȘCOALA GIMNAZIALĂ NISTOREȘTI, ORAȘUL BREAZAParţial reabilitatăNeîncadratăNU
BREAZA DE SUSGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „ÎNGERAȘUL”, PODU VADULUI, ORAȘUL BREAZAReabilitatăNeîncadratăNU
BREAZA DE SUSGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „FREAMĂT DE CODRU” VALEA TÂRSEI, ORAȘUL BREAZAParţial reabilitatăNeîncadratăNU
BREBU MÂNĂSTIREIȘCOALA GIMNAZIALĂ „MATEI BASARAB”, COMUNA BREBUParţial reabilitatăNeîncadratăNU
BREBU MÂNĂSTIREIȘCOALA GIMNAZIALĂ „MATEI BASARAB”, COMUNA BREBUParţial reabilitatăNeîncadratăNU
BREBU MÂNĂSTIREIȘCOALA GIMNAZIALĂ „MATEI BASARAB”, COMUNA BREBUReabilitatăNeîncadratăNU
BREBU MÂNĂSTIREIȘCOALA GIMNAZIALĂ „MATEI BASARAB”, COMUNA BREBUNereabilitatăNeîncadratăNU
BREBU MÂNĂSTIREIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1, COMUNA BREBUParţial reabilitatăNeîncadratăNU
BREBU MÂNĂSTIREIȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT PIETRICEAUA, COMUNA BREBUNereabilitatăNeîncadratăNU
BUCOVGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ȘI PROGRAM PRELUNGIT „FIRST STEP”, COMUNA BUCOVNu necesită reabilitareNeîncadratăNU
BUCOVȘCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN STERE”, COMUNA BUCOVNu necesită reabilitareNeîncadratăNU
BUCOVȘCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN STERE”, COMUNA BUCOVNu necesită reabilitareNeîncadratăNU
BUCOVGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, COMUNA BUCOVNu necesită reabilitareNeîncadratăNU
BUCOVGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT CHIȚORANI, COMUNA BUCOVNu necesită reabilitareNeîncadratăNU
BUCOVȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT CHIȚORANI, COMUNA BUCOVNu necesită reabilitareNeîncadratăNU
BUDAȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT BUDA, COMUNA RÂFOVNereabilitatăNeîncadratăDA
BUDAȘCOALA PRIMARĂ, SAT GOGA, COMUNA RÂFOVNereabilitatăRS IIDA
BUDAȘCOALA PRIMARĂ, SAT MĂLĂIEȘTI, COMUNA RÂFOVNereabilitatăNeîncadratăNU
BUDAGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT MOARA DOMNEASCĂ, COMUNA RÂFOVNereabilitatăNeîncadratăNU
BUDAȘCOALA PRIMARĂ, SAT MOARA DOMNEASCĂ, COMUNA RÂFOVNereabilitatăRS IIIDA
BUDAGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT PALANCA, COMUNA RÂFOVNu necesită reabilitareNeîncadratăNU
BUDAȘCOALA PRIMARĂ, SAT PALANCA, COMUNA RÂFOVReabilitatăNeîncadratăNU
BUDAȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA RÂFOVReabilitatăNeîncadratăDA
BUDAGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT SICRITA, COMUNA RÂFOVReabilitatăNeîncadratăDA
BUDAȘCOALA PRIMARĂ, SAT SICRITA, COMUNA RÂFOVReabilitatăNeîncadratăDA
BUŞTENICOLEGIUL „ION KALINDERU”, ORAȘUL BUȘTENINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
BUŞTENICOLEGIUL „ION KALINDERU”, ORAȘUL BUȘTENINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
BUŞTENICOLEGIUL „ION KALINDERU”, ORAȘUL BUȘTENINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
BUŞTENICOLEGIUL „ION KALINDERU”, ORAȘUL BUȘTENINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
BUŞTENICOLEGIUL „ION KALINDERU”, ORAȘUL BUȘTENINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
BUŞTENICOLEGIUL „ION KALINDERU”, ORAȘUL BUȘTENINereabilitatăNeîncadratăDA
BUŞTENICOLEGIUL „ION KALINDERU”, ORAȘUL BUȘTENINereabilitatăNeîncadratăDA
BUŞTENIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 3, ORAȘUL BUȘTENINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
BUŞTENIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 5, ORAȘUL BUȘTENINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
BUŞTENIȘCOALA GIMNAZIALĂ „REGINA ELISABETA”, ORAȘUL BUȘTENINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
BUŞTENIȘCOALA GIMNAZIALĂ „REGINA ELISABETA”, ORAȘUL BUȘTENINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
BUŞTENIȘCOALA GIMNAZIALĂ „REGINA ELISABETA”, ORAȘUL BUȘTENINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
BUŞTENIȘCOALA GIMNAZIALĂ „REGINA ELISABETA”, ORAȘUL BUȘTENINereabilitatăNeîncadratăNU
BUŞTENIȘCOALA GIMNAZIALĂ „NESTOR URECHIA”, ORAȘUL BUȘTENIÎn curs de reabilitareRS IIIDA
BUŞTENIȘCOALA GIMNAZIALĂ „NESTOR URECHIA”, ORAȘUL BUȘTENINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
BUŞTENIGRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ȘI PROGRAM NORMAL „FRAM-URSUL POLAR”, ORAȘUL BUȘTENINu necesită reabilitareRS IVDA
BUŞTENIȘCOALA GIMNAZIALĂ „CEZAR PETRESCU”, ORAȘUL BUȘTENIÎn curs de reabilitareRS IIIDA
CĂLUGĂRENIȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA CĂLUGĂRENIParţial reabilitatăNeîncadratăNU
CĂLUGĂRENIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, COMUNA CĂLUGĂRENINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
CĂRBUNEŞTIȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA CĂRBUNEȘTINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
CĂRBUNEŞTIȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA CĂRBUNEȘTIReabilitatăNeîncadratăNU
CÂMPINACLUBUL COPIILOR, MUNICIPIUL CÂMPINANereabilitatăNeîncadratăNU
CÂMPINACLUBUL COPIILOR, ORAȘUL BREAZANereabilitatăNeîncadratăNU
CÂMPINACLUBUL COPIILOR, ORAȘUL BREAZAReabilitatăNeîncadratăNU
CÂMPINACOLEGIUL NAȚIONAL „NICOLAE GRIGORESCU”, MUNICIPIUL CÂMPINANereabilitatăNeîncadratăNU
CÂMPINACOLEGIUL NAȚIONAL „NICOLAE GRIGORESCU”, MUNICIPIUL CÂMPINANu necesită reabilitareNeîncadratăDA
CÂMPINACOLEGIUL NAȚIONAL „NICOLAE GRIGORESCU”, MUNICIPIUL CÂMPINANereabilitatăNeîncadratăNU
CÂMPINACOLEGIUL NAȚIONAL „NICOLAE GRIGORESCU”, MUNICIPIUL CÂMPINANereabilitatăNeîncadratăNU
CÂMPINACOLEGIUL NAȚIONAL „NICOLAE GRIGORESCU”, MUNICIPIUL CÂMPINANereabilitatăNeîncadratăNU
CÂMPINACOLEGIUL TEHNIC FORESTIER, MUNICIPIUL CÂMPINANu necesită reabilitareNeîncadratăNU
CÂMPINACOLEGIUL TEHNIC FORESTIER, MUNICIPIUL CÂMPINANu necesită reabilitareNeîncadratăNU
CÂMPINACREȘA MUNICIPALĂ CÂMPINA, MUNICIPIUL CÂMPINANereabilitatăNeîncadratăNU
CÂMPINAGRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 9, MUNICIPIUL CÂMPINAParţial reabilitatăNeîncadratăNU
CÂMPINAGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1, MUNICIPIUL CÂMPINAParţial reabilitatăNeîncadratăNU
CÂMPINAGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 3, MUNICIPIUL CÂMPINAReabilitatăNeîncadratăNU
CÂMPINAGRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 8, MUNICIPIUL CÂMPINAReabilitatăNeîncadratăNU
CÂMPINAGRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ȘI PROGRAM NORMAL „IULIA HAȘDEU”, MUNICIPIUL CÂMPINAParţial reabilitatăNeîncadratăNU
CÂMPINAGRĂDINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 5, MUNICIPIUL CÂMPINAParţial reabilitatăNeîncadratăNU
CÂMPINAGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 6, MUNICIPIUL CÂMPINAParţial reabilitatăNeîncadratăNU
CÂMPINALICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN ISTRATI”, MUNICIPIUL CÂMPINANereabilitatăNeîncadratăNU
CÂMPINALICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN ISTRATI”, MUNICIPIUL CÂMPINAReabilitatăNeîncadratăNU
CÂMPINALICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN ISTRATI”, MUNICIPIUL CÂMPINANereabilitatăNeîncadratăNU
CÂMPINALICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN ISTRATI”, MUNICIPIUL CÂMPINAReabilitatăNeîncadratăNU
CÂMPINALICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN ISTRATI”, MUNICIPIUL CÂMPINANereabilitatăNeîncadratăNU
CÂMPINALICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN ISTRATI”, MUNICIPIUL CÂMPINANereabilitatăNeîncadratăNU
CÂMPINALICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN ISTRATI”, MUNICIPIUL CÂMPINANereabilitatăNeîncadratăNU
CÂMPINALICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC, MUNICIPIUL CÂMPINANereabilitatăRS IINU
CÂMPINALICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC, MUNICIPIUL CÂMPINAReabilitatăRS IIINU
CÂMPINALICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC, MUNICIPIUL CÂMPINAReabilitatăRS IINU
CÂMPINALICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC, MUNICIPIUL CÂMPINANereabilitatăRS IIINU
CÂMPINALICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC, MUNICIPIUL CÂMPINAReabilitatăNeîncadratăNU
CÂMPINALICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC, MUNICIPIUL CÂMPINANereabilitatăRS IINU
CÂMPINALICEUL TEHNOLOGIC MECANIC, MUNICIPIUL CÂMPINANu necesită reabilitareNeîncadratăNU
CÂMPINALICEUL TEHNOLOGIC MECANIC, MUNICIPIUL CÂMPINANu necesită reabilitareNeîncadratăNU
CÂMPINALICEUL TEHNOLOGIC MECANIC, MUNICIPIUL CÂMPINANu necesită reabilitareNeîncadratăNU
CÂMPINALICEUL TEHNOLOGIC MECANIC, MUNICIPIUL CÂMPINANu necesită reabilitareNeîncadratăNU
CÂMPINALICEUL TEHNOLOGIC MECANIC, MUNICIPIUL CÂMPINAReabilitatăNeîncadratăNU
CÂMPINALICEUL TEHNOLOGIC MECANIC, MUNICIPIUL CÂMPINAParţial reabilitatăNeîncadratăNU
CÂMPINAȘCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU IOAN CUZA”, MUNICIPIUL CÂMPINAReabilitatăNeîncadratăNU
CÂMPINAȘCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU IOAN CUZA”, MUNICIPIUL CÂMPINANereabilitatăNeîncadratăNU
CÂMPINAȘCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU IOAN CUZA”, MUNICIPIUL CÂMPINANereabilitatăNeîncadratăNU
CÂMPINAȘCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU IOAN CUZA”, MUNICIPIUL CÂMPINANereabilitatăNeîncadratăNU
CÂMPINAȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3, MUNICIPIUL CÂMPINAReabilitatăNeîncadratăNU
CÂMPINAȘCOALA GIMNAZIALĂ SANATORIALĂ VOILA, MUNICIPIUL CÂMPINANereabilitatăNeîncadratăNU
CÂMPINAȘCOALA GIMNAZIALĂ SANATORIALĂ VOILA, MUNICIPIUL CÂMPINANereabilitatăNeîncadratăNU
CÂMPINAȘCOALA GIMNAZIALĂ SANATORIALĂ VOILA, MUNICIPIUL CÂMPINANereabilitatăNeîncadratăNU
CÂMPINAȘCOALA GIMNAZIALĂ „B.P. HAȘDEU”, MUNICIPIUL CÂMPINAÎn curs de reabilitareNeîncadratăNU
CÂMPINAȘCOALA GIMNAZIALĂ CENTRALĂ, MUNICIPIUL CÂMPINANereabilitatăNeîncadratăDA
CÂMPINAȘCOALA GIMNAZIALĂ CENTRALĂ, MUNICIPIUL CÂMPINANu necesită reabilitareNeîncadratăNU
CÂMPINAȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION CÂMPINEANU”, MUNICIPIUL CÂMPINAParţial reabilitatăNeîncadratăNU
CÂMPINAȘCOALA POSTLICEALĂ „LOUIS PASTEUR”, MUNICIPIUL CÂMPINANu necesită reabilitareNeîncadratăDA
CÂMPINAȘCOALA POSTLICEALĂ „LOUIS PASTEUR”, MUNICIPIUL CÂMPINANu necesită reabilitareNeîncadratăDA
CÂMPINAȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „DR.DINU”, MUNICIPIUL CÂMPINANu necesită reabilitareNeîncadratăNU
CÂMPINAȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „DR.DINU”, MUNICIPIUL CÂMPINANu necesită reabilitareNeîncadratăNU
CÂMPINAȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „DR.DINU”, MUNICIPIUL CÂMPINAReabilitatăNeîncadratăNU
CEPTURA DE JOSȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICHITA STĂNESCU”, COMUNA CEPTURAReabilitatăRS IVDA
CEPTURA DE JOSȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICHITA STĂNESCU”, COMUNA CEPTURAReabilitatăRS IVDA
CEPTURA DE JOSȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICHITA STĂNESCU”, COMUNA CEPTURANu necesită reabilitareRS IVDA
CEPTURA DE JOSGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT CEPTURA DE JOS, COMUNA CEPTURAReabilitatăRS IVDA
CEPTURA DE JOSGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT ROTARI, COMUNA CEPTURANu necesită reabilitareRS IIINU
CERAŞUȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA CERAȘUNu necesită reabilitareRS IIINU
CERAŞUȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA CERAȘUNu necesită reabilitareNeîncadratăNU
CERAŞUȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA CERAȘUNu necesită reabilitareNeîncadratăNU
CERAŞUGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1, COMUNA CERAȘUReabilitatăNeîncadratăNU
CERAŞUGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT SLON, COMUNA CERAȘUReabilitatăNeîncadratăNU
CERAŞUȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT SLON, COMUNA CERAȘUReabilitatăNeîncadratăNU
CERAŞUGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT VALEA BORULUI, COMUNA CERAȘUReabilitatăNeîncadratăNU
CHIOJDEANCAȘCOALA GIMNAZIALĂ „ANDREI RĂDULESCU”, COMUNA CHIOJDEANCAReabilitatăNeîncadratăNU
CHIOJDEANCAGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, COMUNA CHIOJDEANCAParţial reabilitatăNeîncadratăNU
CHIOJDEANCAȘCOALA PRIMARĂ, SAT TRENU, COMUNA CHIOJDEANCAReabilitatăNeîncadratăNU
CIORANII DE JOSLICEUL TEHNOLOGIC „PROFESOR ILIE GAVRILĂ”, SAT CIORANII DE JOS, COMUNA CIORANINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
CIORANII DE JOSLICEUL TEHNOLOGIC „PROFESOR ILIE GAVRILĂ”, SAT CIORANII DE JOS, COMUNA CIORANINereabilitatăNeîncadratăNU
CIORANII DE JOSLICEUL TEHNOLOGIC „PROFESOR ILIE GAVRILĂ”, SAT CIORANII DE JOS, COMUNA CIORANINereabilitatăNeîncadratăNU
CIORANII DE JOSLICEUL TEHNOLOGIC „PROFESOR ILIE GAVRILĂ”, SAT CIORANII DE JOS, COMUNA CIORANINereabilitatăNeîncadratăNU
CIORANII DE JOSLICEUL TEHNOLOGIC „PROFESOR ILIE GAVRILĂ”, SAT CIORANII DE JOS, COMUNA CIORANINereabilitatăNeîncadratăNU
CIORANII DE JOSGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT CIORANII DE JOS, COMUNA CIORANINereabilitatăNeîncadratăNU
CIORANII DE JOSGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT CIORANII DE JOS, COMUNA CIORANINereabilitatăNeîncadratăNU
CIORANII DE SUSȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT CIORANII DE SUS, COMUNA CIORANINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
CIORANII DE SUSȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT CIORANII DE SUS, COMUNA CIORANINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
CIORANII DE SUSGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT CIORANII DE SUS, COMUNA CIORANINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
COCORĂŞTII COLŢȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA COCORĂȘTII COLȚNu necesită reabilitareNeîncadratăNU
COCORĂŞTII COLŢGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, COMUNA COCORĂȘTII COLȚNu necesită reabilitareNeîncadratăNU
COCORĂŞTII COLŢGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT COCORĂȘTII GRIND, COMUNA COCORĂȘTII COLȚNu necesită reabilitareNeîncadratăNU
COCORĂŞTII COLŢȘCOALA PRIMARĂ, SAT COCORÂȘTII GRIND, COMUNA COCORĂȘTII COLȚNu necesită reabilitareNeîncadratăNU
COCORĂŞTII MISLIIȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA COCORĂȘTII MISLIIReabilitatăNeîncadratăNU
COCORĂŞTII MISLIIȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA COCORĂȘTII MISLIIReabilitatăNeîncadratăNU
COCORĂŞTII MISLIIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, COMUNA COCORĂȘTII MISLIIReabilitatăNeîncadratăNU
COCORĂŞTII MISLIIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT GORUNA, COMUNA COCORĂȘTII MISLIIReabilitatăNeîncadratăNU
COCORĂŞTII MISLIIȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT GORUNA, COMUNA COCORĂȘTII MISLIIReabilitatăNeîncadratăNU
COCORĂŞTII MISLIIȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT GORUNA, COMUNA COCORĂȘTII MISLIIReabilitatăNeîncadratăNU
COCORĂŞTII MISLIIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT ȚIPĂREȘTI, COMUNA COCORĂȘTII MISLIIReabilitatăNeîncadratăNU
COCORĂŞTII MISLIIȘCOALA PRIMARĂ, SAT ȚIPĂREȘTI, COMUNA COCORĂȘTII MISLIIReabilitatăNeîncadratăNU
COLCEAGȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA COLCEAGNu necesită reabilitareNeîncadratăNU
COLCEAGȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA COLCEAGNu necesită reabilitareNeîncadratăNU
COLCEAGGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, COMUNA COLCEAGNu necesită reabilitareNeîncadratăNU
COLCEAGGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT INOTEȘTI, COMUNA COLCEAGNu necesită reabilitareNeîncadratăNU
COLCEAGȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT INOTEȘTI, COMUNA COLCEAGNu necesită reabilitareNeîncadratăNU
COLCEAGȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT INOTEȘTI, COMUNA COLCEAGNu necesită reabilitareNeîncadratăNU
COLCEAGȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT PAREPA-RUȘANI, COMUNA COLCEAGNu necesită reabilitareNeîncadratăNU
COLCEAGGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT VĂLCELELE, COMUNA COLCEAGNu necesită reabilitareNeîncadratăNU
COLCEAGȘCOALA PRIMARĂ, SAT VÎLCELELE, COMUNA COLCEAGNu necesită reabilitareNeîncadratăNU
COMARNICCLUBUL COPIILOR „MARTHA BIBESCU”, ORAȘUL COMARNICReabilitatăNeîncadratăNU
COMARNICLICEUL „SIMION STOLNICU”, ORAȘUL COMARNICReabilitatăRS IVDA
COMARNICLICEUL „SIMION STOLNICU”, ORAȘUL COMARNICNu necesită reabilitareNeîncadratăNU
COMARNICGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1, ORAȘUL COMARNICNu necesită reabilitareNeîncadratăNU
COMARNICGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 GHIOȘEȘTI, ORAȘUL COMARNICParţial reabilitatăNeîncadratăNU
COMARNICGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 GHIOȘEȘTI, ORAȘUL COMARNICNu necesită reabilitareNeîncadratăNU
COMARNICȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2, ORAȘUL COMARNICReabilitatăNeîncadratăNU
COMARNICȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2, ORAȘUL COMARNICReabilitatăNeîncadratăNU
COMARNICGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.2, ORAȘUL COMARNICNu necesită reabilitareNeîncadratăNU
COMARNICGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 4 POIANA, ORAȘUL COMARNICNu necesită reabilitareNeîncadratăNU
COMARNICȘCOALA GIMNAZIALĂ POIANA COMARNIC, ORAȘUL COMARNICNu necesită reabilitareNeîncadratăNU
COMARNICȘCOALA GIMNAZIALĂ POIANA COMARNIC, ORAȘUL COMARNICReabilitatăNeîncadratăNU
CORNU DE JOSȘCOALA GIMNAZIALĂ „PROFESOR CRISTEA STĂNESCU”, COMUNA CORNUReabilitatăNeîncadratăNU
CORNU DE JOSGRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT, SAT CORNU DE JOS, COMUNA CORNUNu necesită reabilitareNeîncadratăNU
CORNU DE JOSGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT CORNU DE SUS, COMUNA CORNUReabilitatăNeîncadratăNU
COSMINA DE JOSȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA COSMINELEReabilitatăNeîncadratăNU
COSMINA DE JOSGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT COSMINA DE JOS, COMUNA COSMINELEReabilitatăNeîncadratăNU
DÂRVARIȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT DÂRVARI, COMUNA VALEA CĂLUGĂREASCĂReabilitatăNeîncadratăNU
DÂRVARIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT DÂRVARI, COMUNA VALEA CĂLUGĂREASCĂReabilitatăNeîncadratăNU
DÂRVARIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT PANTAZI, COMUNA VALEA CĂLUGĂREASCĂParţial reabilitatăNeîncadratăNU
DÂRVARIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „CĂSUȚA FERMECATĂ”, SAT RACHIERI, COMUNA VALEA CĂLUGĂREASCĂParţial reabilitatăNeîncadratăNU
DÂRVARIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „LUMINIȚA”, COMUNA VALEA CĂLUGĂREASCĂNu necesită reabilitareNeîncadratăNU
DÂRVARIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „PRICHINDEL”, SAT NICOVANI, COMUNA VALEA CĂLUGĂREASCĂParţial reabilitatăNeîncadratăNU
DÂRVARIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „VOINICEL”, COMUNA VALEA CĂLUGĂREASCĂNu necesită reabilitareNeîncadratăNU
DÂRVARIGRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT, COMUNA VALEA CĂLUGĂREASCĂÎn curs de reabilitareNeîncadratăNU
DIŢEŞTIȘCOALA GIMNAZIALĂ „IOAN MOGA”, SAT DIȚEȘTI, COMUNA FILIPEȘTII DE PĂDURENu necesită reabilitareNeîncadratăNU
DIŢEŞTIȘCOALA GIMNAZIALĂ „IOAN MOGA”, SAT DIȚEȘTI, COMUNA FILIPEȘTII DE PĂDUREReabilitatăNeîncadratăDA
DIŢEŞTIȘCOALA GIMNAZIALĂ „IOAN MOGA”, SAT DIȚEȘTI, COMUNA FILIPEȘTII DE PĂDUREReabilitatăNeîncadratăNU
DIŢEŞTIȘCOALA GIMNAZIALĂ „IOAN MOGA”, SAT DIȚEȘTI, COMUNA FILIPEȘTII DE PĂDUREReabilitatăNeîncadratăNU
DRAJNA DE JOSȘCOALA GIMNAZIALĂ „PLATON MOCANU”, SAT DRAJNA DE JOS, COMUNA DRAJNAReabilitatăRS IIIDA
DRAJNA DE JOSGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT DRAJNA DE JOS, COMUNA DRAJNAReabilitatăNeîncadratăNU
DRAJNA DE JOSGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT DRAJNA DE SUS, COMUNA DRAJNAReabilitatăNeîncadratăNU
DRAJNA DE JOSȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT DRAJNA DE SUS, COMUNA DRAJNAReabilitatăNeîncadratăNU
DRAJNA DE JOSGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT OGRETIN, COMUNA DRAJNAReabilitatăNeîncadratăNU
DRAJNA DE JOSȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT OGRETIN, COMUNA DRAJNAReabilitatăRS IIIDA
DRAJNA DE JOSȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT OGRETIN, COMUNA DRAJNAReabilitatăNeîncadratăNU
DRĂGĂNEŞTIȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA DRĂGĂNEȘTIReabilitatăNeîncadratăNU
DRĂGĂNEŞTIȘCOALA PRIMARĂ „LEONIDA SECREȚEANU”, SAT BĂRĂITARU, COMUNA DRĂGĂNEȘTIReabilitatăNeîncadratăNU
DRĂGĂNEŞTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT BELCIUG, COMUNA DRĂGĂNEȘTIReabilitatăNeîncadratăNU
DRĂGĂNEŞTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, COMUNA DRĂGĂNEȘTINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
DRĂGĂNEŞTIȘCOALA PRIMARĂ, COMUNA DRĂGĂNEȘTIReabilitatăNeîncadratăNU
DRĂGĂNEŞTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT MERI, COMUNA DRĂGĂNEȘTIReabilitatăNeîncadratăNU
DRĂGĂNEŞTIȘCOALA PRIMARĂ, SAT MERI, COMUNA DRĂGĂNEȘTIReabilitatăNeîncadratăNU
DUMBRAVAȘCOALA GIMNAZIALĂ „ÎNVĂȚĂTOR DINU NICOLAE”, COMUNA DUMBRAVAParţial reabilitatăNeîncadratăNU
DUMBRAVAȘCOALA GIMNAZIALĂ „ÎNVĂȚĂTOR DINU NICOLAE”, COMUNA DUMBRAVANereabilitatăRS IIINU
DUMBRAVAGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT CIUPELNIȚA, COMUNA DUMBRAVAParţial reabilitatăNeîncadratăNU
DUMBRAVAȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT CIUPELNIȚA, COMUNA DUMBRAVAÎn curs de reabilitareNeîncadratăNU
DUMBRAVAGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, COMUNA DUMBRAVAParţial reabilitatăNeîncadratăNU
DUMBRAVAGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT ZĂNOAGA, COMUNA DUMBRAVAReabilitatăNeîncadratăNU
DUMBRAVAȘCOALA PRIMARĂ, SAT ZĂNOAGA, COMUNA DUMBRAVAParţial reabilitatăNeîncadratăNU
DUMBRĂVEŞTIȘCOALA GIMNAZIALĂ „EROU SERGENT GRIGORE IOAN”, COMUNA DUMBRĂVEȘTIReabilitatăNeîncadratăNU
DUMBRĂVEŞTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, COMUNA DUMBRĂVEȘTIReabilitatăNeîncadratăNU
DUMBRĂVEŞTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT MĂLĂIEȘTII DE JOS, COMUNA DUMBRĂVEȘTIReabilitatăNeîncadratăNU
DUMBRĂVEŞTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT PLOPENI, COMUNA DUMBRĂVEȘTINu necesită reabilitareNeîncadratăDA
DUMBRĂVEŞTIȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT PLOPENI, COMUNA DUMBRĂVEȘTIReabilitatăNeîncadratăNU
FÂNTÂNELEȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA FÂNTÂNELEParţial reabilitatăNeîncadratăNU
FÂNTÂNELEȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA FÂNTÂNELEParţial reabilitatăNeîncadratăNU
FÂNTÂNELEGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, COMUNA FÂNTÂNELEParţial reabilitatăNeîncadratăNU
FILIPEŞTII DE PĂDUREGRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2, COMUNA FILIPEȘTII DE PĂDUREReabilitatăNeîncadratăNU
FILIPEŞTII DE PĂDUREGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1, SAT DIȚEȘTI, COMUNA FILIPEȘTII DE PĂDUREReabilitatăNeîncadratăNU
FILIPEŞTII DE PĂDUREGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2, SAT DIȚEȘTI, COMUNA FILIPEȘTII DE PĂDUREReabilitatăNeîncadratăNU
FILIPEŞTII DE PĂDUREGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT MINIERI, COMUNA FILIPEȘTII DE PĂDUREReabilitatăNeîncadratăNU
FILIPEŞTII DE PĂDURELICEUL TEORETIC, COMUNA FILIPEȘTII DE PĂDURENereabilitatăNeîncadratăNU
FILIPEŞTII DE PĂDURELICEUL TEORETIC, COMUNA FILIPEȘTII DE PĂDUREParţial reabilitatăRS IIINU
FILIPEŞTII DE PĂDURELICEUL TEORETIC, COMUNA FILIPEȘTII DE PĂDUREParţial reabilitatăNeîncadratăNU
FILIPEŞTII DE PĂDURELICEUL TEORETIC, COMUNA FILIPEȘTII DE PĂDUREParţial reabilitatăRS IIDA
FILIPEŞTII DE PĂDURELICEUL TEORETIC, COMUNA FILIPEȘTII DE PĂDUREParţial reabilitatăNeîncadratăNU
FILIPEŞTII DE PĂDURELICEUL TEORETIC, COMUNA FILIPEȘTII DE PĂDURENu necesită reabilitareRS IIINU
FILIPEŞTII DE PĂDURELICEUL TEHNOLOGIC, COMUNA FILIPEȘTII DE PĂDURENereabilitatăNeîncadratăNU
FILIPEŞTII DE PĂDURELICEUL TEHNOLOGIC, COMUNA FILIPEȘTII DE PĂDURENereabilitatăNeîncadratăNU
FILIPEŞTII DE PĂDURELICEUL TEHNOLOGIC, COMUNA FILIPEȘTII DE PĂDUREParţial reabilitatăNeîncadratăNU
FILIPEŞTII DE PĂDURELICEUL TEHNOLOGIC, COMUNA FILIPEȘTII DE PĂDUREParţial reabilitatăNeîncadratăNU
FILIPEŞTII DE PĂDURELICEUL TEHNOLOGIC, COMUNA FILIPEȘTII DE PĂDURENereabilitatăNeîncadratăNU
FILIPEŞTII DE PĂDURELICEUL TEHNOLOGIC, COMUNA FILIPEȘTII DE PĂDUREParţial reabilitatăNeîncadratăNU
FILIPEŞTII DE TÂRGCENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ, COMUNA FILIPEȘTII DE TĂRGÎn curs de reabilitareNeîncadratăNU
FILIPEŞTII DE TÂRGCENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ, COMUNA FILIPEȘTII DE TĂRGÎn curs de reabilitareNeîncadratăNU
FILIPEŞTII DE TÂRGCENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ, COMUNA FILIPEȘTII DE TĂRGÎn curs de reabilitareNeîncadratăNU
FILIPEŞTII DE TÂRGCENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ, COMUNA FILIPEȘTII DE TĂRGNereabilitatăNeîncadratăNU
FILIPEŞTII DE TÂRGCENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ, COMUNA FILIPEȘTII DE TĂRGReabilitatăNeîncadratăNU
FILIPEŞTII DE TÂRGCENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ, COMUNA FILIPEȘTII DE TĂRGNu necesită reabilitareNeîncadratăNU
FILIPEŞTII DE TÂRGȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA FILIPEȘTII DE TÂRGReabilitatăNeîncadratăNU
FILIPEŞTII DE TÂRGGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ȘI PROGRAM PRELUNGIT, SAT BRĂTĂȘANCA, COMUNA FILIPEȘTII DE TÂRGNu necesită reabilitareNeîncadratăNU
FILIPEŞTII DE TÂRGGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ȘI PROGRAM PRELUNGIT, SAT BRĂTĂȘANCA, COMUNA FILIPEȘTII DE TÂRGReabilitatăRS IIIDA
FILIPEŞTII DE TÂRGȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT BRĂTĂȘANCA, COMUNA FILIPEȘTII DE TÂRGReabilitatăNeîncadratăNU
FILIPEŞTII DE TÂRGGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, COMUNA FILIPEȘTII DE TÂRGNu necesită reabilitareNeîncadratăNU
FLOREŞTIȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA FLOREȘTINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
FLOREŞTIȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA FLOREȘTINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
FLOREŞTIȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA FLOREȘTINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
FLOREŞTIȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT CĂTINA, COMUNA FLOREȘTINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
FLOREŞTIȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT CĂTINA, COMUNA FLOREȘTINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
FLOREŞTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, COMUNA FLOREȘTINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
FULGA DE SUSȘCOALA GIMNAZIALĂ „LAURENȚIU FULGA”, SAT FULGA DE SUS, COMUNA FULGAReabilitatăNeîncadratăNU
FULGA DE SUSȘCOALA GIMNAZIALĂ „LAURENȚIU FULGA”, SAT FULGA DE SUS, COMUNA FULGAReabilitatăNeîncadratăNU
FULGA DE SUSȘCOALA GIMNAZIALĂ „LAURENȚIU FULGA”, SAT FULGA DE SUS, COMUNA FULGAReabilitatăNeîncadratăNU
FULGA DE SUSGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT FULGA DE JOS, COMUNA FULGAReabilitatăNeîncadratăNU
FULGA DE SUSȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT FULGA DE JOS, COMUNA FULGAReabilitatăNeîncadratăNU
FULGA DE SUSȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT FULGA DE JOS, COMUNA FULGAReabilitatăNeîncadratăNU
FULGA DE SUSGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT FULGA DE SUS, COMUNA FULGAReabilitatăNeîncadratăNU
GHERGHIŢAȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA GHERGHIȚAReabilitatăNeîncadratăNU
GHERGHIŢAGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, COMUNA GHERGHIȚANu necesită reabilitareNeîncadratăNU
GHERGHIŢAGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT INDEPENDENȚA, COMUNA GHERGHIȚAReabilitatăNeîncadratăNU
GHERGHIŢAGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT MALAMUC, COMUNA GHERGHIȚANu necesită reabilitareNeîncadratăNU
GHERGHIŢAGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT UNGURENI, COMUNA GHERGHIȚAReabilitatăNeîncadratăNU
GORNETȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA GORNETParţial reabilitatăRS IIIDA
GORNETGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, COMUNA GORNETNu necesită reabilitareRS IVNU
GORNETGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT CUIB, COMUNA GORNETParţial reabilitatăRS IIINU
GORNETȘCOALA PRIMARĂ, SAT CUIB, COMUNA GORNETParţial reabilitatăRS IIINU
GORNETȘCOALA PRIMARĂ, SAT NUCET, COMUNA GORNETReabilitatăNeîncadratăNU
GORNET-CRICOVȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA GORNET-CRICOVReabilitatăNeîncadratăNU
GORNET-CRICOVȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA GORNET-CRICOVReabilitatăNeîncadratăNU
GORNET-CRICOVȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA GORNET-CRICOVReabilitatăNeîncadratăNU
GORNET-CRICOVGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT COȘERELE, COMUNA GORNET-CRICOVNu necesită reabilitareNeîncadratăNU
GORNET-CRICOVGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT PRISEACA, COMUNA GORNET-CRICOVNu necesită reabilitareNeîncadratăNU
GORNET-CRICOVGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT ȚĂRCULEȘTI, COMUNA GORNET-CRICOVNu necesită reabilitareNeîncadratăNU
GURA VADULUIȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA GURA VADULUINereabilitatăRS IINU
GURA VADULUIȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA GURA VADULUINereabilitatăRS IINU
GURA VADULUIȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA GURA VADULUINereabilitatăRS IINU
GURA VADULUIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, COMUNA GURA VADULUINereabilitatăRS IINU
GURA VITIOAREIȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA GURA VITIOAREIReabilitatăNeîncadratăNU
GURA VITIOAREIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT BUGHEA DE JOS, COMUNA GURA VITIOAREIReabilitatăNeîncadratăNU
GURA VITIOAREIȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT BUGHEA DE JOS, COMUNA GURA VITIOAREIReabilitatăNeîncadratăNU
GURA VITIOAREIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT FĂGETU, COMUNA GURA VITIOAREIReabilitatăNeîncadratăNU
GURA VITIOAREIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT FUNDENI, COMUNA GURA VITIOAREINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
GURA VITIOAREIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, COMUNA GURA VITIOAREIReabilitatăNeîncadratăNU
GURA VITIOAREIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT POIANA-COPĂCENI, COMUNA GURA VITIOAREIReabilitatăNeîncadratăNU
GURA VITIOAREIȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT POIANA COPĂCENI, COMUNA GURA VITIOAREINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
IORDĂCHEANUȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA IORDĂCHEANUNu necesită reabilitareNeîncadratăNU
IORDĂCHEANUGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, COMUNA IORDĂCHEANUParţial reabilitatăNeîncadratăNU
IORDĂCHEANUGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT MOCEȘTI , COMUNA IORDĂCHEANUParţial reabilitatăNeîncadratăNU
IORDĂCHEANUȘCOALA PRIMARĂ, SAT MOCEȘTI, COMUNA IORDĂCHEANUParţial reabilitatăNeîncadratăNU
IORDĂCHEANUGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT VALEA CUCULUI, COMUNA IORDĂCHEANUReabilitatăNeîncadratăNU
IORDĂCHEANUȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT VALEA CUCULUI, COMUNA IORDĂCHEANUReabilitatăNeîncadratăNU
IZVOARELEȘCOALA GIMNAZIALĂ „TRAIAN SĂVULESCU”, COMUNA IZVOARELEÎn curs de reabilitareRS IIIDA
IZVOARELEȘCOALA PRIMARĂ, SAT CERNEȘTI, COMUNA IZVOARELENereabilitatăNeîncadratăNU
IZVOARELEGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „DISNEY”, SAT HOMORÂCIU, COMUNA IZVOARELENereabilitatăNeîncadratăNU
IZVOARELEȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT HOMORÂCIU, COMUNA IZVOARELEReabilitatăRS IVDA
IZVOARELEGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „ACADEMIA PRICHINDEILOR”, COMUNA IZVOARELENereabilitatăNeîncadratăNU
IZVOARELEGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „VESELIEI”, SAT MALU VÂNĂT, COMUNA IZVOARELENereabilitatăNeîncadratăNU
IZVOARELEȘCOALA PRIMARĂ, SAT MALU VÂNĂT, COMUNA IZVOARELENereabilitatăNeîncadratăNU
IZVOARELEGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „LICURICI”, SAT SCHIULEȘTI, COMUNA IZVOARELENereabilitatăNeîncadratăNU
IZVOARELEȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT SCHIULEȘTI, COMUNA IZVOARELEReabilitatăRS IVDA
JUGURENIȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA JUGURENIReabilitatăNeîncadratăNU
JUGURENIȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA JUGURENINereabilitatăNeîncadratăNU
LAPOŞȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA LAPOȘReabilitatăRS IVDA
LAPOŞGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, COMUNA LAPOȘNu necesită reabilitareRS IIIDA
LILIEŞTIȘCOALA GIMNAZIALĂ LILIEȘTI, ORAȘUL BĂICOINu necesită reabilitareRS IIIDA
LIPĂNEŞTIȘCOALA GIMNAZIALĂ „EROILOR”, COMUNA LIPĂNEȘTINereabilitatăNeîncadratăNU
LIPĂNEŞTIȘCOALA GIMNAZIALĂ „EROILOR”, COMUNA LIPĂNEȘTIReabilitatăNeîncadratăNU
LIPĂNEŞTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, COMUNA LIPĂNEȘTINereabilitatăNeîncadratăNU
LIPĂNEŞTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, COMUNA LIPĂNEȘTINereabilitatăNeîncadratăNU
LIPĂNEŞTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT, COMUNA LIPĂNEȘTINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
LIPĂNEŞTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT ZAMFIRA, COMUNA LIPĂNEȘTIReabilitatăNeîncadratăNU
LIPĂNEŞTIȘCOALA GIMNAZIALĂ „SPIREA SORESCU”, SAT ZAMFIRA, COMUNA LIPĂNEȘTINereabilitatăNeîncadratăNU
LIPĂNEŞTIȘCOALA GIMNAZIALĂ „SPIREA SORESCU”, SAT ZAMFIRA, COMUNA LIPĂNEȘTINereabilitatăNeîncadratăNU
LIPĂNEŞTIȘCOALA GIMNAZIALĂ „SPIREA SORESCU”, SAT ZAMFIRA, COMUNA LIPĂNEȘTINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
MAGULAȘCOALA GIMNAZIALĂ „PROF. DINU MIHAIL DAN”, SAT MAGULA, COMUNA TOMȘANIReabilitatăNeîncadratăDA
MAGULAGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT LOLOIASCA, COMUNA TOMȘANIReabilitatăNeîncadratăNU
MAGULAȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT LOLOIASCA, COMUNA TOMȘANIReabilitatăNeîncadratăNU
MAGULAȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT LOLOIASCA, COMUNA TOMȘANIReabilitatăNeîncadratăDA
MAGULAGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT MAGULA, COMUNA TOMȘANIReabilitatăNeîncadratăDA
MAGULAGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, COMUNA TOMȘANIReabilitatăNeîncadratăNU
MĂGURELEȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA MĂGURELENu necesită reabilitareNeîncadratăNU
MĂGURELEȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA MĂGURELENu necesită reabilitareNeîncadratăNU
MĂGURELEȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA MĂGURELEReabilitatăNeîncadratăNU
MĂGURELEGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT COADA MALULUI, COMUNA MĂGURELENu necesită reabilitareNeîncadratăNU
MĂGURELEGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT IAZU, COMUNA MĂGURELENu necesită reabilitareNeîncadratăNU
MĂGURELEGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „MICUL PRINȚ”, COMUNA MĂGURELENu necesită reabilitareNeîncadratăNU
MĂGURENIȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA MĂGURENIReabilitatăNeîncadratăNU
MĂGURENIȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA MĂGURENIReabilitatăNeîncadratăNU
MĂGURENIȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA MĂGURENIParţial reabilitatăNeîncadratăNU
MĂGURENIȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA MĂGURENINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
MĂGURENIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT COCORĂȘTII CAPLII, COMUNA MĂGURENIParţial reabilitatăNeîncadratăNU
MĂGURENIGRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT, COCORĂŞTII CAPLIIReabilitatăNeîncadratăNU
MĂGURENIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT LUNCA PRAHOVEI, COMUNA MĂGURENINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
MĂGURENIȘCOALA PRIMARĂ, SAT LUNCA PRAHOVEI, COMUNA MĂGURENIParţial reabilitatăNeîncadratăNU
MĂGURENIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1, COMUNA MĂGURENIParţial reabilitatăNeîncadratăNU
MĂGURENIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT SATU BANULUI, COMUNA MĂGURENIParţial reabilitatăNeîncadratăNU
MĂGURENIȘCOALA PRIMARĂ, SAT SATU BANULUI, COMUNA MĂGURENIParţial reabilitatăNeîncadratăNU
MĂNECIU-PĂMÂNTENIȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT MĂNECIU-PĂMÂNTENI, COMUNA MĂNECIUNu necesită reabilitareNeîncadratăNU
MĂNECIU-PĂMÂNTENIȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT MĂNECIU-PĂMÂNTENI, COMUNA MĂNECIUNereabilitatăRS IIDA
MĂNECIU-UNGURENICOLEGIUL „FERDINAND I”, COMUNA MĂNECIUReabilitatăRS IIDA
MĂNECIU-UNGURENICOLEGIUL „FERDINAND I”, COMUNA MĂNECIUParţial reabilitatăNeîncadratăNU
MĂNECIU-UNGURENICOLEGIUL „FERDINAND I”, COMUNA MĂNECIUParţial reabilitatăNeîncadratăNU
MĂNECIU-UNGURENICOLEGIUL „FERDINAND I”, COMUNA MĂNECIUNereabilitatăNeîncadratăNU
MĂNECIU-UNGURENICOLEGIUL „FERDINAND I”, COMUNA MĂNECIUNu necesită reabilitareNeîncadratăNU
MĂNECIU-UNGURENICOLEGIUL „FERDINAND I”, COMUNA MĂNECIUNu necesită reabilitareNeîncadratăNU
MĂNECIU-UNGURENICOLEGIUL „FERDINAND I”, COMUNA MĂNECIUParţial reabilitatăRS IIIDA
MĂNECIU-UNGURENICOLEGIUL „FERDINAND I”, COMUNA MĂNECIUParţial reabilitatăRS IIIDA
MĂNECIU-UNGURENICOLEGIUL „FERDINAND I”, COMUNA MĂNECIUParţial reabilitatăNeîncadratăNU
MĂNECIU-UNGURENICOLEGIUL „FERDINAND I”, COMUNA MĂNECIUParţial reabilitatăNeîncadratăNU
MĂNECIU-UNGURENICOLEGIUL „FERDINAND I”, COMUNA MĂNECIUReabilitatăRS IIDA
MĂNECIU-UNGURENIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „CĂSUȚA PITICILOR”, SAT CHEIA, COMUNA MĂNECIUNereabilitatăNeîncadratăNU
MĂNECIU-UNGURENIȘCOALA PRIMARĂ NR. 1, SAT CHEIA, COMUNA MĂNECIUParţial reabilitatăNeîncadratăNU
MĂNECIU-UNGURENIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „CĂSUȚA MAGICĂ”, COMUNA MĂNECIUParţial reabilitatăNeîncadratăNU
MĂNECIU-UNGURENIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „CEATA LUI PIȚIGOI”, COMUNA MĂNECIUParţial reabilitatăNeîncadratăNU
MĂNECIU-UNGURENIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ȘI PRELUNGIT „CURCUBEUL COPILĂRIEI”, COMUNA MĂNECIUParţial reabilitatăNeîncadratăNU
MĂNECIU-UNGURENIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ȘI PRELUNGIT „CURCUBEUL COPILĂRIEI”, COMUNA MĂNECIUReabilitatăRS IIIDA
MĂNEŞTIȘCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE DIBOȘ”, COMUNA MĂNEȘTIReabilitatăRS IIIDA
MĂNEŞTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT BĂLTIȚA, COMUNA MĂNEȘTIReabilitatăNeîncadratăNU
MĂNEŞTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT COADA IZVORULUI, COMUNA MĂNEȘTINu necesită reabilitareRS IIIDA
MĂNEŞTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, COMUNA MĂNEȘTINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
MĂNEŞTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT ZALHANAUA, COMUNA MĂNEȘTIReabilitatăNeîncadratăNU
MĂRGINENII DE JOSȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT MĂRGINENII DE JOS, COMUNA FILIPEȘTII DE TÂRGNu necesită reabilitareNeîncadratăNU
MĂRGINENII DE JOSȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT MĂRGINENII DE JOS, COMUNA FILIPEȘTII DE TÂRGNu necesită reabilitareNeîncadratăNU
MĂRGINENII DE JOSȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT MĂRGINENII DE JOS, COMUNA FILIPEȘTII DE TÂRGNu necesită reabilitareNeîncadratăNU
MĂRGINENII DE JOSGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT MĂRGINENII DE JOS, COMUNA FILIPEȘTII DE TÂRGNu necesită reabilitareNeîncadratăNU
MIZILGRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 5, ORAȘUL MIZILÎn curs de reabilitareNeîncadratăNU
MIZILGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 4, ORAȘUL MIZILNereabilitatăNeîncadratăNU
MIZILLICEUL TEHNOLOGIC „TASE DUMITRESCU”, ORAȘUL MIZILReabilitatăRS IVDA
MIZILLICEUL TEHNOLOGIC „TASE DUMITRESCU”, ORAȘUL MIZILParţial reabilitatăNeîncadratăNU
MIZILLICEUL TEHNOLOGIC „TASE DUMITRESCU”, ORAȘUL MIZILÎn curs de reabilitareRS IIIDA
MIZILLICEUL TEORETIC „GRIGORE TOCILESCU”, ORAȘUL MIZILNu necesită reabilitareNeîncadratăNU
MIZILLICEUL TEORETIC „GRIGORE TOCILESCU”, ORAȘUL MIZILNu necesită reabilitareNeîncadratăNU
MIZILLICEUL TEORETIC „GRIGORE TOCILESCU”, ORAȘUL MIZILNu necesită reabilitareNeîncadratăNU
MIZILLICEUL TEORETIC „GRIGORE TOCILESCU”, ORAȘUL MIZILNereabilitatăNeîncadratăNU
MIZILLICEUL TEORETIC „GRIGORE TOCILESCU”, ORAȘUL MIZILNu necesită reabilitareNeîncadratăNU
MIZILLICEUL TEORETIC „GRIGORE TOCILESCU”, ORAȘUL MIZILNereabilitatăNeîncadratăNU
MIZILLICEUL TEORETIC „GRIGORE TOCILESCU”, ORAȘUL MIZILNu necesită reabilitareNeîncadratăNU
MIZILGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1, ORAȘUL MIZILNu necesită reabilitareRS IVNU
MIZILȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, ORAȘUL MIZILNu necesită reabilitareNeîncadratăNU
MIZILȘCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTA MARIA”, ORAȘUL MIZILReabilitatăNeîncadratăDA
MIZILȘCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTA MARIA”, ORAȘUL MIZILNereabilitatăNeîncadratăNU
MIZILȘCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTUL NICOLAE”, ORAȘUL MIZILÎn curs de reabilitareNeîncadratăNU
NEDELEAȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT NEDELEA, COMUNA ARICEȘTII RAHTIVANINereabilitatăRS IIDA
NEDELEAGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT BUDA, COMUNA ARICEȘTII RAHTIVANINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
NEDELEAGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT NEDELEA, COMUNA ARICEȘTII RAHTIVANINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
OLARIȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA OLARIReabilitatăNeîncadratăNU
OLARIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT FÂNARI, COMUNA OLARIReabilitatăNeîncadratăNU
OLARIȘCOALA PRIMARĂ, SAT FÂNARI, COMUNA OLARIReabilitatăNeîncadratăNU
OLARIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, COMUNA OLARINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
OLARIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT OLARII VECHI, COMUNA OLARIReabilitatăNeîncadratăNU
OLARIȘCOALA PRIMARĂ, SAT OLARII VECHI, COMUNA OLARIReabilitatăNeîncadratăNU
PĂCUREŢIȘCOALA GIMNAZIALĂ „ANDREI NICOLESCU-PĂCUREȚI”, COMUNA PĂCUREȚIReabilitatăNeîncadratăNU
PĂCUREŢIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT MATIȚA, COMUNA PĂCUREȚIReabilitatăNeîncadratăNU
PĂCUREŢIȘCOALA PRIMARĂ, SAT MATIȚA, COMUNA PĂCUREȚIReabilitatăNeîncadratăNU
PĂCUREŢIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, COMUNA PĂCUREȚIReabilitatăNeîncadratăNU
PĂULEŞTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „MIRABELA”, SAT PĂULEȘTI, COMUNA PĂULEȘTINu necesită reabilitareRS IVNU
PĂULEŞTIȘCOALA GIMNAZIALĂ „ANGELS”, COMUNA PĂULEȘTINu necesită reabilitareRS IVNU
PĂULEŞTIȘCOALA GIMNAZIALĂ „TOMA T. SOCOLESCU”, COMUNA PĂULEȘTINereabilitatăRS IIIDA
PĂULEŞTIȘCOALA GIMNAZIALĂ „TOMA T. SOCOLESCU”, COMUNA PĂULEȘTINu necesită reabilitareRS IIIDA
PĂULEŞTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „CURCUBEUL MAGIC”, SAT COCOȘEȘTI, COMUNA PĂULEȘTINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
PĂULEŞTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT GĂGENI, COMUNA PĂULEȘTINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
PĂULEŞTIȘCOALA GIMNAZIALĂ „VLAD MUȘATESCU”, SAT GĂGENI, COMUNA PĂULEȘTINu necesită reabilitareRS IIIDA
PĂULEŞTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, COMUNA PĂULEȘTIReabilitatăNeîncadratăNU
PLEAŞAȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI VODĂ”, SAT PLEAȘA, COMUNA BUCOVNu necesită reabilitareNeîncadratăNU
PLEAŞAGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1, SAT PLEAȘA, COMUNA BUCOVNu necesită reabilitareNeîncadratăNU
PLEAŞAGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2, SAT PLEAȘA, COMUNA BUCOVNu necesită reabilitareNeîncadratăNU
PLOIEŞTICASA CORPULUI DIDACTIC PRAHOVAParţial reabilitatăNeîncadratăNU
PLOIEŞTICASA CORPULUI DIDACTIC PRAHOVAReabilitatăNeîncadratăNU
PLOIEŞTICENTRUL JUDEŢEAN DE EXCELENŢĂ PRAHOVAReabilitatăNeîncadratăNU
PLOIEŞTICENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ PRAHOVANu necesită reabilitareRS IVDA
PLOIEŞTICENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ NR.1, MUNICIPIUL PLOIEȘTIReabilitatăNeîncadratăNU
PLOIEŞTICENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ NR.2, MUNICIPIUL PLOIEȘTINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
PLOIEŞTICENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ NR.2, MUNICIPIUL PLOIEȘTIReabilitatăNeîncadratăNU
PLOIEŞTICLUBUL SPORTIV ȘCOLAR, MUNICIPIUL PLOIEȘTINereabilitatăRS IINU
PLOIEŞTICLUBUL SPORTIV ȘCOLAR, MUNICIPIUL PLOIEȘTIReabilitatăNeîncadratăNU
PLOIEŞTICLUBUL SPORTIV ȘCOLAR, MUNICIPIUL PLOIEȘTINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
PLOIEŞTICOLEGIUL DE ARTĂ „CARMEN SYLVA”, MUNICIPIUL PLOIEȘTIReabilitatăNeîncadratăNU
PLOIEŞTICOLEGIUL DE ARTĂ „CARMEN SYLVA”, MUNICIPIUL PLOIEȘTIReabilitatăNeîncadratăNU
PLOIEŞTICOLEGIUL ECONOMIC „VIRGIL MADGEARU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
PLOIEŞTICOLEGIUL ECONOMIC „VIRGIL MADGEARU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTIReabilitatăNeîncadratăNU
PLOIEŞTICOLEGIUL ECONOMIC „VIRGIL MADGEARU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
PLOIEŞTICOLEGIUL ECONOMIC „VIRGIL MADGEARU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
PLOIEŞTICOLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC „REGINA MARIA”, MUNICIPIUL PLOIEȘTIParţial reabilitatăNeîncadratăDA
PLOIEŞTICOLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC „REGINA MARIA”, MUNICIPIUL PLOIEȘTIParţial reabilitatăNeîncadratăNU
PLOIEŞTICOLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC „REGINA MARIA”, MUNICIPIUL PLOIEȘTIReabilitatăNeîncadratăNU
PLOIEŞTICOLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC „REGINA MARIA”, MUNICIPIUL PLOIEȘTIParţial reabilitatăNeîncadratăNU
PLOIEŞTICOLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC „REGINA MARIA”, MUNICIPIUL PLOIEȘTIParţial reabilitatăNeîncadratăNU
PLOIEŞTICOLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC „REGINA MARIA”, MUNICIPIUL PLOIEȘTINereabilitatăNeîncadratăNU
PLOIEŞTICOLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC „REGINA MARIA”, MUNICIPIUL PLOIEȘTINereabilitatăNeîncadratăNU
PLOIEŞTICOLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC „REGINA MARIA”, MUNICIPIUL PLOIEȘTINereabilitatăNeîncadratăNU
PLOIEŞTICOLEGIUL NAȚIONAL „ALEXANDRU IOAN CUZA”, MUNICIPIUL PLOIEȘTINu necesită reabilitareRS IIIDA
PLOIEŞTICOLEGIUL NAȚIONAL „ALEXANDRU IOAN CUZA”, MUNICIPIUL PLOIEȘTINu necesită reabilitareRS IIIDA
PLOIEŞTICOLEGIUL NAȚIONAL „ALEXANDRU IOAN CUZA”, MUNICIPIUL PLOIEȘTINereabilitatăNeîncadratăNU
PLOIEŞTICOLEGIUL NAȚIONAL „ALEXANDRU IOAN CUZA”, MUNICIPIUL PLOIEȘTINu necesită reabilitareNeîncadratăDA
PLOIEŞTICOLEGIUL NAȚIONAL „ION LUCA CARAGIALE”, MUNICIPIUL PLOIEȘTIReabilitatăNeîncadratăNU
PLOIEŞTICOLEGIUL NAȚIONAL „ION LUCA CARAGIALE”, MUNICIPIUL PLOIEȘTIReabilitatăNeîncadratăNU
PLOIEŞTICOLEGIUL NAȚIONAL „ION LUCA CARAGIALE”, MUNICIPIUL PLOIEȘTIReabilitatăRS IINU
PLOIEŞTICOLEGIUL NAȚIONAL „ION LUCA CARAGIALE”, MUNICIPIUL PLOIEȘTINereabilitatăRS IINU
PLOIEŞTICOLEGIUL NAȚIONAL „ION LUCA CARAGIALE”, MUNICIPIUL PLOIEȘTIReabilitatăNeîncadratăNU
PLOIEŞTICOLEGIUL NAȚIONAL „ION LUCA CARAGIALE”, MUNICIPIUL PLOIEȘTIReabilitatăNeîncadratăNU
PLOIEŞTICOLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI VITEAZUL”, MUNICIPIUL PLOIEȘTIReabilitatăRS IVDA
PLOIEŞTICOLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI VITEAZUL”, MUNICIPIUL PLOIEȘTINereabilitatăNeîncadratăNU
PLOIEŞTICOLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI VITEAZUL”, MUNICIPIUL PLOIEȘTINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
PLOIEŞTICOLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI VITEAZUL”, MUNICIPIUL PLOIEȘTINereabilitatăRS IIDA
PLOIEŞTICOLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI VITEAZUL”, MUNICIPIUL PLOIEȘTINereabilitatăRS IIDA
PLOIEŞTICOLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI VITEAZUL”, MUNICIPIUL PLOIEȘTINu necesită reabilitareRS IIINU
PLOIEŞTICOLEGIUL NAȚIONAL „NICHITA STĂNESCU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTIReabilitatăNeîncadratăNU
PLOIEŞTICOLEGIUL „SPIRU HARET”, MUNICIPIUL PLOIEȘTINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
PLOIEŞTICOLEGIUL „SPIRU HARET”, MUNICIPIUL PLOIEȘTINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
PLOIEŞTICOLEGIUL „SPIRU HARET”, MUNICIPIUL PLOIEȘTINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
PLOIEŞTICOLEGIUL „SPIRU HARET”, MUNICIPIUL PLOIEȘTINereabilitatăNeîncadratăNU
PLOIEŞTICOLEGIUL „SPIRU HARET”, MUNICIPIUL PLOIEȘTINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
PLOIEŞTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „SFINȚII APOSTOLI PETRU ȘI PAVEL” PLOIEȘTINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
PLOIEŞTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL SI PROGRAM PRELUNGIT „HELLO KIDS”, MUNICIPIUL PLOIEȘTINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
PLOIEŞTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL SI PROGRAM PRELUNGIT „MARSHMALLOW”, MUNICIPIUL PLOIEȘTINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
PLOIEŞTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL SI PROGRAM PRELUNGIT „SMART KID’S WORLD”, MUNICIPIUL PLOIEȘTIReabilitatăRS IIINU
PLOIEŞTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „ARIEL”, MUNICIPIUL PLOIEȘTIReabilitatăNeîncadratăNU
PLOIEŞTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „CĂSUȚA CU POVEȘTI”, MUNICIPIUL PLOIEȘTIReabilitatăNeîncadratăNU
PLOIEŞTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „DUCKY-DUCK”, MUNICIPIUL PLOIEȘTIReabilitatăRS IIINU
PLOIEŞTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „KIT”, MUNICIPIUL PLOIEȘTINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
PLOIEŞTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 21, MUNICIPIUL PLOIEȘTINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
PLOIEŞTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 23, MUNICIPIUL PLOIEȘTINu necesită reabilitareRS IIIDA
PLOIEŞTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 10, MUNICIPIUL PLOIEȘTINereabilitatăNeîncadratăNU
PLOIEŞTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 28, MUNICIPIUL PLOIEȘTINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
PLOIEŞTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 28, MUNICIPIUL PLOIEȘTIReabilitatăNeîncadratăNU
PLOIEŞTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 30, MUNICIPIUL PLOIEȘTIParţial reabilitatăNeîncadratăNU
PLOIEŞTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 30, MUNICIPIUL PLOIEȘTIParţial reabilitatăNeîncadratăNU
PLOIEŞTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.26, MUNICIPIUL PLOIEȘTIReabilitatăNeîncadratăNU
PLOIEŞTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 32, MUNICIPIUL PLOIEȘTINereabilitatăNeîncadratăNU
PLOIEŞTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „CĂSUȚA CU POVEȘTI”, MUNICIPIUL PLOIEȘTINereabilitatăNeîncadratăNU
PLOIEŞTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 33, MUNICIPIUL PLOIEȘTIReabilitatăNeîncadratăNU
PLOIEŞTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 24, MUNICIPIUL PLOIEȘTIReabilitatăNeîncadratăNU
PLOIEŞTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 35, MUNICIPIUL PLOIEȘTINereabilitatăNeîncadratăNU
PLOIEŞTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 8, MUNICIPIUL PLOIEȘTIReabilitatăNeîncadratăNU
PLOIEŞTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „SF. STELIAN”, MUNICIPIUL PLOIEȘTIReabilitatăNeîncadratăNU
PLOIEŞTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 38, MUNICIPIUL PLOIEȘTINereabilitatăRS IIDA
PLOIEŞTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 5, MUNICIPIUL PLOIEȘTINereabilitatăNeîncadratăNU
PLOIEŞTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 40, MUNICIPIUL PLOIEȘTINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
PLOIEŞTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 47, MUNICIPIUL PLOIEȘTIParţial reabilitatăNeîncadratăNU
PLOIEŞTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „PLOIEȘTIUL ÎN CULORI”, MUNICIPIUL PLOIEȘTINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
PLOIEŞTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „SCUFIȚA ROȘIE”, MUNICIPIUL PLOIEȘTIReabilitatăNeîncadratăNU
PLOIEŞTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 4, MUNICIPIUL PLOIEȘTINereabilitatăNeîncadratăNU
PLOIEŞTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „SFÂNTUL SPIRIDON”, MUNICIPIUL PLOIEȘTINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
PLOIEŞTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „SFINȚII ARHANGHELI MIHAIL ȘI GAVRIIL”, MUNICIPIUL PLOIEȘTINereabilitatăNeîncadratăNU
PLOIEŞTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „SFINȚII ARHANGHELI MIHAIL ȘI GAVRIIL”, MUNICIPIUL PLOIEȘTINereabilitatăNeîncadratăNU
PLOIEŞTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „SF.MUCENIC MINA”, MUNICIPIUL PLOIEȘTINu necesită reabilitareRS IIIDA
PLOIEŞTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 39, MUNICIPIUL PLOIEȘTINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
PLOIEŞTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ȘI PROGRAM NORMAL „CRAI NOU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
PLOIEŞTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ȘI PROGRAM NORMAL „CRAI NOU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
PLOIEŞTIGRĂDINIȚA „LUMEA COPIILOR”, MUNICIPIUL PLOIEȘTINu necesită reabilitareRS IIINU
PLOIEŞTIGRĂDINIŢA STEP BY STEP CU PROGRAM PRELUNGIT „DUMBRAVA MINUNATĂ”, MUNICIPIUL PLOIEŞTIReabilitatăNeîncadratăNU
PLOIEŞTIGRĂDINIȚA STEP BY STEP CU PROGRAM PRELUNGIT ȘI PROGRAM NORMAL „LICURICI”, MUNICIPIUL PLOIEȘTIParţial reabilitatăNeîncadratăNU
PLOIEŞTIGRĂDINIȚA STEP BY STEP CU PROGRAM PRELUNGIT ȘI PROGRAM NORMAL „LICURICI”, MUNICIPIUL PLOIEȘTINereabilitatăNeîncadratăNU
PLOIEŞTIGRĂDINIȚA STEP BY STEP CU PROGRAM PRELUNGIT ȘI PROGRAM NORMAL „RAZĂ DE SOARE”, MUNICIPIUL PLOIEȘTINereabilitatăNeîncadratăNU
PLOIEŞTIINSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN PRAHOVAReabilitatăNeîncadratăNU
PLOIEŞTILICEUL TEHNOLOGIC ADMINISTRATIV ȘI DE SERVICII „VICTOR SLĂVESCU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTIParţial reabilitatăNeîncadratăNU
PLOIEŞTILICEUL TEHNOLOGIC ADMINISTRATIV ȘI DE SERVICII „VICTOR SLĂVESCU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTINereabilitatăNeîncadratăNU
PLOIEŞTILICEUL TEHNOLOGIC ADMINISTRATIV ȘI DE SERVICII „VICTOR SLĂVESCU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTINereabilitatăNeîncadratăNU
PLOIEŞTILICEUL TEHNOLOGIC ADMINISTRATIV ȘI DE SERVICII „VICTOR SLĂVESCU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTINereabilitatăNeîncadratăNU
PLOIEŞTILICEUL TEHNOLOGIC „ANGHEL SALIGNY”, MUNICIPIUL PLOIEȘTIReabilitatăNeîncadratăNU
PLOIEŞTILICEUL TEHNOLOGIC „ANGHEL SALIGNY”, MUNICIPIUL PLOIEȘTINereabilitatăNeîncadratăNU
PLOIEŞTILICEUL TEHNOLOGIC „ANGHEL SALIGNY”, MUNICIPIUL PLOIEȘTINereabilitatăNeîncadratăNU
PLOIEŞTILICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII „SFÂNTUL APOSTOL ANDREI”, MUNICIPIUL PLOIEȘTIParţial reabilitatăRS IINU
PLOIEŞTILICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII „SFÂNTUL APOSTOL ANDREI”, MUNICIPIUL PLOIEȘTIParţial reabilitatăNeîncadratăNU
PLOIEŞTILICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII „SFÂNTUL APOSTOL ANDREI”, MUNICIPIUL PLOIEȘTINu necesită reabilitareRS IIDA
PLOIEŞTILICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI, MUNICIPIUL PLOIEȘTIParţial reabilitatăRS IIDA
PLOIEŞTILICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI, MUNICIPIUL PLOIEȘTINereabilitatăRS IIDA
PLOIEŞTILICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI, MUNICIPIUL PLOIEȘTIParţial reabilitatăRS IIDA
PLOIEŞTILICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI, MUNICIPIUL PLOIEȘTINereabilitatăRS IIDA
PLOIEŞTILICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI, MUNICIPIUL PLOIEȘTIParţial reabilitatăRS IIDA
PLOIEŞTILICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI, MUNICIPIUL PLOIEȘTINereabilitatăRS IIDA
PLOIEŞTILICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI, MUNICIPIUL PLOIEȘTIParţial reabilitatăRS IIDA
PLOIEŞTILICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI, MUNICIPIUL PLOIEȘTIParţial reabilitatăNeîncadratăNU
PLOIEŞTILICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC „ELIE RADU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
PLOIEŞTILICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC „ELIE RADU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTIReabilitatăNeîncadratăNU
PLOIEŞTILICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC „ELIE RADU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
PLOIEŞTILICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC „ELIE RADU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
PLOIEŞTILICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC „ELIE RADU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
PLOIEŞTILICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC „ELIE RADU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
PLOIEŞTILICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC „ELIE RADU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
PLOIEŞTILICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC „ELIE RADU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
PLOIEŞTILICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC „ELIE RADU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
PLOIEŞTILICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC „ELIE RADU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
PLOIEŞTILICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC „ELIE RADU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
PLOIEŞTILICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC „ELIE RADU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
PLOIEŞTILICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC „ELIE RADU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
PLOIEŞTILICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC „ELIE RADU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTINu necesită reabilitareNeîncadratăDA
PLOIEŞTILICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC „ELIE RADU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
PLOIEŞTILICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC „ELIE RADU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
PLOIEŞTILICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC „ELIE RADU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
PLOIEŞTILICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC „ELIE RADU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
PLOIEŞTILICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTINereabilitatăNeîncadratăNU
PLOIEŞTILICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTINereabilitatăNeîncadratăNU
PLOIEŞTILICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTINereabilitatăNeîncadratăNU
PLOIEŞTILICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTINereabilitatăNeîncadratăNU
PLOIEŞTILICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTINereabilitatăNeîncadratăNU
PLOIEŞTILICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTINereabilitatăNeîncadratăNU
PLOIEŞTILICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTINereabilitatăNeîncadratăNU
PLOIEŞTILICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTINereabilitatăNeîncadratăNU
PLOIEŞTILICEUL TEHNOLOGIC „TOMA SOCOLESCU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
PLOIEŞTILICEUL TEHNOLOGIC „TOMA SOCOLESCU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
PLOIEŞTILICEUL TEHNOLOGIC „TOMA SOCOLESCU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
PLOIEŞTILICEUL TEHNOLOGIC UCECOM „SPIRU HARET”, MUNICIPIUL PLOIEȘTINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
PLOIEŞTILICEUL TEHNOLOGIC UCECOM „SPIRU HARET”, MUNICIPIUL PLOIEȘTINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
PLOIEŞTILICEUL TEHNOLOGIC „1 MAI”, MUNICIPIUL PLOIEȘTIParţial reabilitatăNeîncadratăNU
PLOIEŞTILICEUL TEHNOLOGIC „1 MAI”, MUNICIPIUL PLOIEȘTINereabilitatăRS IINU
PLOIEŞTILICEUL TEHNOLOGIC „1 MAI”, MUNICIPIUL PLOIEȘTIParţial reabilitatăNeîncadratăNU
PLOIEŞTILICEUL TEHNOLOGIC „1 MAI”, MUNICIPIUL PLOIEȘTIÎn curs de reabilitareNeîncadratăNU
PLOIEŞTILICEUL TEHNOLOGIC „1 MAI”, MUNICIPIUL PLOIEȘTINereabilitatăRS IINU
PLOIEŞTILICEUL TEHNOLOGIC „1 MAI”, MUNICIPIUL PLOIEȘTIParţial reabilitatăNeîncadratăNU
PLOIEŞTIPALATUL COPIILOR, MUNICIPIUL PLOIEȘTIReabilitatăNeîncadratăNU
PLOIEŞTICLUBUL COPIILOR, ORAȘUL BĂICOIReabilitatăNeîncadratăNU
PLOIEŞTICLUBUL COPIILOR, ORAȘUL BĂICOIReabilitatăNeîncadratăNU
PLOIEŞTIȘCOALA GIMNAZIALĂ „ANDREI MUREȘANU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTIReabilitatăNeîncadratăNU
PLOIEŞTIȘCOALA GIMNAZIALĂ „ANTON PANN”, MUNICIPIUL PLOIEȘTINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
PLOIEŞTIȘCOALA GIMNAZIALĂ „ANTON PANN”, MUNICIPIUL PLOIEȘTINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
PLOIEŞTIȘCOALA GIMNAZIALĂ „CANDIANO POPESCU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTIReabilitatăNeîncadratăNU
PLOIEŞTIȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 13, MUNICIPIUL PLOIEȘTINu necesită reabilitareRS IIIDA
PLOIEŞTIȘCOALA GIMNAZIALĂ „ELENA DOAMNA”, MUNICIPIUL PLOIEȘTIReabilitatăNeîncadratăNU
PLOIEŞTIȘCOALA GIMNAZIALĂ „ELENA DOAMNA”, MUNICIPIUL PLOIEȘTIReabilitatăNeîncadratăNU
PLOIEŞTIȘCOALA GIMNAZIALĂ „ELENA DOAMNA”, MUNICIPIUL PLOIEȘTIReabilitatăNeîncadratăNU
PLOIEŞTIȘCOALA GIMNAZIALĂ „ELENA DOAMNA”, MUNICIPIUL PLOIEȘTIReabilitatăNeîncadratăNU
PLOIEŞTIŞCOALA GIMNAZIALĂ „EXCELSIS”, MUNICIPIUL PLOIEŞTINu necesită reabilitareRS IIDA
PLOIEŞTIȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE COȘBUC”, MUNICIPIUL PLOIEȘTIReabilitatăRS IINU
PLOIEŞTIȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE COȘBUC”, MUNICIPIUL PLOIEȘTINu necesită reabilitareNeîncadratăDA
PLOIEŞTIȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE COȘBUC”, MUNICIPIUL PLOIEȘTINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
PLOIEŞTIȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE EMIL PALADE”, MUNICIPIUL PLOIEȘTINu necesită reabilitareNeîncadratăDA
PLOIEŞTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 20, MUNICIPIUL PLOIEȘTINereabilitatăNeîncadratăNU
PLOIEŞTIȘCOALA GIMNAZIALĂ „GRIGORE MOISIL”, MUNICIPIUL PLOIEȘTINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
PLOIEŞTIȘCOALA GIMNAZIALĂ „GRIGORE MOISIL”, MUNICIPIUL PLOIEȘTIParţial reabilitatăNeîncadratăNU
PLOIEŞTIȘCOALA GIMNAZIALĂ „GRIGORE MOISIL”, MUNICIPIUL PLOIEȘTINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
PLOIEŞTIȘCOALA GIMNAZIALĂ „HENRI MATHIAS BERTHELOT”, MUNICIPIUL PLOIEȘTIReabilitatăNeîncadratăNU
PLOIEŞTIȘCOALA GIMNAZIALĂ „HENRI MATHIAS BERTHELOT”, MUNICIPIUL PLOIEȘTIReabilitatăNeîncadratăNU
PLOIEŞTIȘCOALA GIMNAZIALĂ „HENRI MATHIAS BERTHELOT”, MUNICIPIUL PLOIEȘTIReabilitatăNeîncadratăNU
PLOIEŞTIȘCOALA GIMNAZIALĂ „I.A.BASSARABESCU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTIReabilitatăNeîncadratăNU
PLOIEŞTIȘCOALA GIMNAZIALĂ INTERNAȚIONALĂ „SPECTRUM”, MUNICIPIUL PLOIEȘTIReabilitatăNeîncadratăNU
PLOIEŞTIȘCOALA GIMNAZIALĂ „IOAN GRIGORESCU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTINereabilitatăNeîncadratăNU
PLOIEŞTIȘCOALA GIMNAZIALĂ „IOAN GRIGORESCU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
PLOIEŞTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „CHEIȚA DE AUR”, MUNICIPIUL PLOIEȘTINereabilitatăNeîncadratăNU
PLOIEŞTIȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
PLOIEŞTIȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
PLOIEŞTIȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE BĂLCESCU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTIParţial reabilitatăRS IIIDA
PLOIEŞTIȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE BĂLCESCU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTINu necesită reabilitareRS IIIDA
PLOIEŞTIȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE IORGA”, MUNICIPIUL PLOIEȘTINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
PLOIEŞTIȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE IORGA”, MUNICIPIUL PLOIEȘTINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
PLOIEŞTIȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE TITULESCU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTIReabilitatăNeîncadratăNU
PLOIEŞTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 51, MUNICIPIUL PLOIEȘTINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
PLOIEŞTIȘCOALA GIMNAZIALĂ „FLORIN COMIȘEL”, MUNICIPIUL PLOIEȘTIReabilitatăRS IIIDA
PLOIEŞTIȘCOALA GIMNAZIALĂ „PROFESOR NICOLAE SIMACHE”, MUNICIPIUL PLOIEȘTINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
PLOIEŞTIȘCOALA GIMNAZIALĂ „IENĂCHIȚĂ VĂCĂRESCU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTINu necesită reabilitareNeîncadratăDA
PLOIEŞTIȘCOALA GIMNAZIALĂ „RADU STANIAN”, MUNICIPIUL PLOIEȘTINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
PLOIEŞTIȘCOALA GIMNAZIALĂ „RADU STANIAN”, MUNICIPIUL PLOIEȘTINereabilitatăNeîncadratăNU
PLOIEŞTIȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 19, MUNICIPIUL PLOIEȘTINu necesită reabilitareRS IIIDA
PLOIEŞTIȘCOALA GIMNAZIALĂ „RAREȘ VODĂ”, MUNICIPIUL PLOIEȘTINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
PLOIEŞTIȘCOALA GIMNAZIALĂ „RAREȘ VODĂ”, MUNICIPIUL PLOIEȘTINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
PLOIEŞTIȘCOALA GIMNAZIALĂ „RAREȘ VODĂ”, MUNICIPIUL PLOIEȘTINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
PLOIEŞTIȘCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTA VINERI”, MUNICIPIUL PLOIEȘTINereabilitatăRS IINU
PLOIEŞTIȘCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTA VINERI”, MUNICIPIUL PLOIEȘTINereabilitatăNeîncadratăNU
PLOIEŞTIȘCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTA VINERI”, MUNICIPIUL PLOIEȘTINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
PLOIEŞTIȘCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTA VINERI”, MUNICIPIUL PLOIEȘTINereabilitatăNeîncadratăNU
PLOIEŞTIȘCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTA VINERI”, MUNICIPIUL PLOIEȘTINereabilitatăNeîncadratăNU
PLOIEŞTIȘCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTUL VASILE”, MUNICIPIUL PLOIEȘTIReabilitatăRS IIINU
PLOIEŞTIȘCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTUL VASILE”, MUNICIPIUL PLOIEȘTIParţial reabilitatăNeîncadratăNU
PLOIEŞTIȘCOALA GIMNAZIALĂ „TOMA CARAGIU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTINu necesită reabilitareRS IIIDA
PLOIEŞTIȘCOALA POSTLICEALĂ F.E.G., MUNICIPIUL PLOIEȘTIReabilitatăNeîncadratăNU
PLOIEŞTIŞCOALA POSTLICEALĂ „FORTUNA”, MUNICIPIUL PLOIEŞTIParţial reabilitatăNeîncadratăNU
PLOIEŞTIȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „REGINA MARIA DE ROMÂNIA”, MUNICIPIUL PLOIEȘTINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
PLOIEŞTIȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „SF. VASILE CEL MARE”, MUNICIPIUL PLOIEȘTIReabilitatăRS IVDA
PLOIEŞTIȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „SF. VASILE CEL MARE”, MUNICIPIUL PLOIEȘTIReabilitatăRS IVDA
PLOIEŞTIȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „SF. VASILE CEL MARE”, MUNICIPIUL PLOIEȘTIReabilitatăRS IVDA
PLOIEŞTIȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „SF. VASILE CEL MARE”, MUNICIPIUL PLOIEȘTIReabilitatăRS IVNU
PLOIEŞTIȘCOALA PRIMARĂ „CONCORDIA”, MUNICIPIUL PLOIEȘTINu necesită reabilitareNeîncadratăDA
PLOIEŞTIORIGRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „SEVA”, SAT PLOIEȘTIORI, COMUNA BLEJOINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
PLOPENIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ȘI PROGRAM PRELUNGIT „FRUNZA DE STEJAR”, ORAȘUL PLOPENIÎn curs de reabilitareRS IIINU
PLOPENILICEUL „CAROL I „, ORAȘUL PLOPENIReabilitatăRS IIIDA
PLOPENILICEUL „CAROL I „, ORAȘUL PLOPENINu necesită reabilitareRS IIIDA
PLOPENILICEUL „CAROL I „, ORAȘUL PLOPENIReabilitatăNeîncadratăNU
PLOPENILICEUL „CAROL I „, ORAȘUL PLOPENIReabilitatăRS IIIDA
PLOPENILICEUL „CAROL I „, ORAȘUL PLOPENIParţial reabilitatăRS IIIDA
PLOPENILICEUL „CAROL I „, ORAȘUL PLOPENIParţial reabilitatăRS IIINU
PLOPENIȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ, ORAȘUL PLOPENINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
PLOPUȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA PLOPUNereabilitatăNeîncadratăNU
PLOPUGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT NISIPOASA, COMUNA PLOPUReabilitatăNeîncadratăNU
PLOPUȘCOALA PRIMARĂ, SAT NISIPOASA, COMUNA PLOPUNereabilitatăNeîncadratăNU
PLOPUGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, COMUNA PLOPUNereabilitatăNeîncadratăNU
PODENII NOIȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA PODENII NOIParţial reabilitatăRS IIIDA
PODENII NOIȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA PODENII NOIParţial reabilitatăNeîncadratăNU
PODENII NOIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT MEHEDINȚA, COMUNA PODENII NOIReabilitatăNeîncadratăNU
PODENII NOIȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT MEHEDINȚA, COMUNA PODENII NOIReabilitatăNeîncadratăNU
PODENII NOIȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT MEHEDINȚA, COMUNA PODENII NOIReabilitatăNeîncadratăNU
PODENII NOIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, COMUNA PODENII NOIReabilitatăNeîncadratăNU
PODENII NOIGRĂDINITA CU PROGRAM NORMAL, SAT POPEȘTI, COMUNA PODENII NOIReabilitatăNeîncadratăNU
PODENII NOIȘCOALA PRIMARĂ, SAT RAHOVA, COMUNA PODENII NOIReabilitatăNeîncadratăNU
PODENII NOIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT VALEA DULCE, COMUNA PODENII NOINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
PODENII NOIȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT VALEA DULCE, COMUNA PODENII NOIParţial reabilitatăRS IIDA
PODGORIAȘCOALA GIMNAZIALĂ „PROFESOR EUGENIU CORBU”, SAT PODGORIA, COMUNA TĂTARUNu necesită reabilitareRS IVNU
PODGORIAȘCOALA GIMNAZIALĂ „PROFESOR EUGENIU CORBU”, SAT PODGORIA, COMUNA TĂTARUNu necesită reabilitareRS IVNU
POIANA CÂMPINAȘCOALA GIMNAZIALĂ „ÎNVĂȚĂTOR ION MATEESCU”, COMUNA POIANA CÂMPINAParţial reabilitatăNeîncadratăNU
POIANA CÂMPINAȘCOALA GIMNAZIALĂ „ÎNVĂȚĂTOR ION MATEESCU”, COMUNA POIANA CÂMPINAParţial reabilitatăNeîncadratăNU
POIANA CÂMPINAGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT BOBOLIA, COMUNA POIANA CÂMPINAParţial reabilitatăNeîncadratăNU
POIANA CÂMPINAGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, COMUNA POIANA CÂMPINAParţial reabilitatăNeîncadratăNU
POIENARII BURCHIIȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA POIENARII BURCHIIReabilitatăNeîncadratăNU
POIENARII BURCHIIȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA POIENARII BURCHIIReabilitatăNeîncadratăNU
POIENARII BURCHIIȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA POIENARII BURCHIINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
POIENARII BURCHIIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT OLOGENI, COMUNA POIENARII BURCHIIReabilitatăNeîncadratăNU
POIENARII BURCHIIȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT OLOGENI, COMUNA POIENARII BURCHIIReabilitatăNeîncadratăNU
POIENARII BURCHIIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, COMUNA POIENARII BURCHIIReabilitatăNeîncadratăNU
POIENARII BURCHIIȘCOALA PRIMARĂ, SAT POIENARII RALI, COMUNA POIENARII BURCHIIReabilitatăNeîncadratăNU
POSEŞTII-PĂMÂNTENIȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT POSEȘTII-PĂMÂNTENI, COMUNA POSEȘTINereabilitatăNeîncadratăNU
POSEŞTII-PĂMÂNTENIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT NUCȘOARA DE JOS, COMUNA POSEȘTIParţial reabilitatăNeîncadratăNU
POSEŞTII-PĂMÂNTENIȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT NUCȘOARA DE JOS, COMUNA POSEȘTINereabilitatăNeîncadratăNU
POSEŞTII-PĂMÂNTENIȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT NUCȘOARA DE JOS, COMUNA POSEȘTIReabilitatăNeîncadratăNU
POSEŞTII-PĂMÂNTENIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT POSEȘTII-PĂMÂNTENI, COMUNA POSEȘTIParţial reabilitatăNeîncadratăNU
POSEŞTII-PĂMÂNTENIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT VALEA PLOPULUI, COMUNA POSEȘTIParţial reabilitatăNeîncadratăNU
POSEŞTII-PĂMÂNTENIȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT VALEA PLOPULUI, COMUNA POSEȘTINereabilitatăNeîncadratăNU
POSEŞTII-PĂMÂNTENIȘCOALA PRIMARĂ, SAT VALEA SCREZII, COMUNA POSEȘTINereabilitatăNeîncadratăNU
POTIGRAFUȘCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU IOAN CUZA”, SAT POTIGRAFU, COMUNA GORGOTAÎn curs de reabilitareNeîncadratăNU
POTIGRAFUGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT CRIVINA, COMUNA GORGOTAParţial reabilitatăNeîncadratăNU
POTIGRAFUGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, COMUNA GORGOTAParţial reabilitatăNeîncadratăNU
POTIGRAFUGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT POIENARII APOSTOLI, COMUNA GORGOTAParţial reabilitatăNeîncadratăNU
POTIGRAFUȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT POIENARII APOSTOLI, COMUNA GORGOTAParţial reabilitatăNeîncadratăNU
POTIGRAFUGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT POTIGRAFU, COMUNA GORGOTAParţial reabilitatăNeîncadratăNU
PREDEALȘCOALA GIMNAZIALĂ „MĂNĂSTIREANU MIHAI”, COMUNA PREDEAL-SĂRARIParţial reabilitatăNeîncadratăNU
PREDEALGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, COMUNA PREDEAL-SĂRARINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
PREDEALGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT VITIOARA DE SUS, COMUNA PREDEAL-SĂRARIReabilitatăNeîncadratăNU
PREDEALȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT VITIOARA DE SUS, COMUNA PREDEAL-SĂRARIÎn curs de reabilitareNeîncadratăNU
PROVIŢA DE JOSȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA PROVIȚA DE JOSNu necesită reabilitareNeîncadratăNU
PROVIŢA DE JOSȘCOALA PRIMARĂ, SAT DRĂGĂNEASA, COMUNA PROVIȚA DE JOSReabilitatăNeîncadratăNU
PROVIŢA DE JOSȘCOALA PRIMARĂ, SAT DRĂGĂNEASA, COMUNA PROVIȚA DE JOSReabilitatăNeîncadratăNU
PROVIŢA DE JOSGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, COMUNA PROVIȚA DE JOSNu necesită reabilitareNeîncadratăNU
PROVIŢA DE SUSȘCOALA GIMNAZIALĂ „MITROPOLIT PIMEN GEORGESCU”, COMUNA PROVIȚA DE SUSParţial reabilitatăNeîncadratăNU
PROVIŢA DE SUSGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT IZVORU, COMUNA PROVIȚA DE SUSReabilitatăNeîncadratăNU
PROVIŢA DE SUSGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, COMUNA PROVIȚA DE SUSParţial reabilitatăNeîncadratăNU
PUCHENII MARIȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA PUCHENII MARIÎn curs de reabilitareNeîncadratăNU
PUCHENII MARIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT MIROSLAVEȘTI, COMUNA PUCHENII MARINu necesită reabilitareRS IINU
PUCHENII MARIȘCOALA PRIMARĂ, SAT MIROSLĂVEȘTI, COMUNA PUCHENII MARIParţial reabilitatăRS IINU
PUCHENII MARIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT ODĂILE, COMUNA PUCHENII MARIReabilitatăNeîncadratăNU
PUCHENII MARIȘCOALA PRIMARĂ, SAT ODĂILE, COMUNA PUCHENII MARINu necesită reabilitareRS IINU
PUCHENII MARIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT PIETROȘANI, COMUNA PUCHENII MARINu necesită reabilitareRS IINU
PUCHENII MARIȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT PIETROȘANI, COMUNA PUCHENII MARIReabilitatăRS IIINU
PUCHENII MARIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT PUCHENII MOȘNENI, COMUNA PUCHENII MARINu necesită reabilitareRS IINU
PUCHENII MARIȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT PUCHENII MOȘNENI, COMUNA PUCHENII MARIReabilitatăRS IINU
SALCIAȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA SALCIANu necesită reabilitareNeîncadratăNU
SALCIAȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA SALCIAParţial reabilitatăNeîncadratăNU
SĂLCIILEȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA SĂLCIILEReabilitatăNeîncadratăNU
SĂLCIILEGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, COMUNA SĂLCIILENereabilitatăNeîncadratăNU
SÂNGERUȘCOALA PROFESIONALĂ, COMUNA SÂNGERUReabilitatăNeîncadratăDA
SÂNGERUGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT BUTUCI, COMUNA SÂNGERUReabilitatăNeîncadratăDA
SÂNGERUGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT MIREȘU MARE, COMUNA SÂNGERUReabilitatăNeîncadratăDA
SÂNGERUȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT MIREȘU MARE, COMUNA SÂNGERUReabilitatăNeîncadratăDA
SÂNGERUGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, COMUNA SÂNGERUReabilitatăNeîncadratăDA
SÂNGERUGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT TISA, COMUNA SÂNGERUReabilitatăNeîncadratăDA
SCORŢENIȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA SCORȚENIReabilitatăNeîncadratăNU
SCORŢENIȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA SCORȚENIReabilitatăNeîncadratăNU
SCORŢENIȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA SCORȚENIReabilitatăNeîncadratăNU
SCORŢENIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1, SAT BORDENI, COMUNA SCORȚENIReabilitatăNeîncadratăNU
SCORŢENIȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT BORDENI, COMUNA SCORȚENIReabilitatăNeîncadratăNU
SCORŢENIȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT BORDENI, COMUNA SCORȚENIReabilitatăNeîncadratăNU
SCORŢENIȘCOALA PRIMARĂ, SAT MISLEA, COMUNA SCORȚENIReabilitatăNeîncadratăNU
SCORŢENIȘCOALA PRIMARĂ, SAT MISLEA, COMUNA SCORȚENIReabilitatăNeîncadratăNU
SCORŢENIGRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT, SAT SCORȚENI, COMUNA SCORȚENIReabilitatăNeîncadratăNU
SCORŢENIGRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT, SAT SCORȚENI, COMUNA SCORȚENINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
SECĂRIAȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA SECĂRIAReabilitatăNeîncadratăNU
SECĂRIAGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, COMUNA SECĂRIAReabilitatăNeîncadratăNU
SINAIACOLEGIUL „MIHAIL CANTACUZINO”, ORAȘUL SINAIAÎn curs de reabilitareRS IIINU
SINAIACOLEGIUL „MIHAIL CANTACUZINO”, ORAȘUL SINAIAReabilitatăRS IIINU
SINAIACOLEGIUL „MIHAIL CANTACUZINO”, ORAȘUL SINAIAÎn curs de reabilitareRS IIINU
SINAIACOLEGIUL „MIHAIL CANTACUZINO”, ORAȘUL SINAIAÎn curs de reabilitareRS IIINU
SINAIACOLEGIUL „MIHAIL CANTACUZINO”, ORAȘUL SINAIAParţial reabilitatăRS IIINU
SINAIACLUBUL SPORTIV ȘCOLAR, ORAȘUL SINAIAÎn curs de reabilitareNeîncadratăNU
SINAIAGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „FLUTURAȘII”, ORAȘUL SINAIAReabilitatăNeîncadratăNU
SINAIAGRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „FLOARE DE COLȚ”, ORAȘUL SINAIAReabilitatăNeîncadratăNU
SINAIAȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE ENESCU”, ORAȘUL SINAIAÎn curs de reabilitareNeîncadratăNU
SINAIAȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE ENESCU”, ORAȘUL SINAIANu necesită reabilitareNeîncadratăNU
SINAIAȘCOALA GIMNAZIALĂ „PRINCIPESA MARIA”, ORAȘUL SINAIAÎn curs de reabilitareNeîncadratăNU
SINAIAȘCOALA GIMNAZIALĂ „PRINCIPESA MARIA”, ORAȘUL SINAIAReabilitatăNeîncadratăNU
SINAIAȘCOALA GIMNAZIALĂ „PRINCIPESA MARIA”, ORAȘUL SINAIAReabilitatăNeîncadratăNU
SINAIAȘCOALA GIMNAZIALĂ „PRINCIPESA MARIA”, ORAȘUL SINAIAParţial reabilitatăNeîncadratăNU
SLĂNICLICEUL TEORETIC „ȘERBAN VODĂ”, ORAȘUL SLĂNICÎn curs de reabilitareRS IIIDA
SLĂNICLICEUL TEORETIC „ȘERBAN VODĂ”, ORAȘUL SLĂNICNu necesită reabilitareRS IVDA
SLĂNICGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1, ORAȘUL SLĂNICNereabilitatăRS IIDA
SLĂNICGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2, ORAȘUL SLĂNICParţial reabilitatăNeîncadratăNU
SLĂNICGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 3, ORAȘUL SLĂNICNereabilitatăNeîncadratăNU
STARCHIOJDȘCOALA PROFESIONALĂ, COMUNA STARCHIOJDParţial reabilitatăRS IIDA
STARCHIOJDȘCOALA PROFESIONALĂ, COMUNA STARCHIOJDReabilitatăRS IIDA
STARCHIOJDGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL GÂRBEASCA, COMUNA STARCHIOJDÎn curs de reabilitareNeîncadratăNU
STARCHIOJDGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, COMUNA STARCHIOJDNu necesită reabilitareNeîncadratăNU
STARCHIOJDGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT VALEA ANEI, COMUNA STARCHIOJDParţial reabilitatăRS IIDA
STREJNICUȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT STREJNICU, COMUNA TÂRGȘORUL VECHINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
STREJNICUȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT STREJNICU, COMUNA TÂRGȘORUL VECHIReabilitatăNeîncadratăNU
STREJNICUGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, COMUNA TÂRGȘORU VECHIReabilitatăNeîncadratăNU
SURANIȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA SURANIReabilitatăNeîncadratăNU
SURANIȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA SURANIReabilitatăNeîncadratăNU
SURANIȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA SURANIParţial reabilitatăNeîncadratăNU
SURANIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, COMUNA SURANIParţial reabilitatăNeîncadratăNU
ŞOIMARIȘCOALA GIMNAZIALĂ „MINERVA ALEXANDRESCU”, COMUNA ȘOIMARIReabilitatăNeîncadratăNU
ŞOIMARIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT LOPATNIȚA, COMUNA ȘOIMARIReabilitatăNeîncadratăNU
ŞOIMARIȘCOALA PRIMARĂ, SAT LOPATNIȚA, COMUNA ȘOIMARIReabilitatăNeîncadratăNU
ŞOIMARIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT MĂGURA, COMUNA ȘOIMARIReabilitatăNeîncadratăNU
ŞOIMARIȘCOALA PRIMARĂ, SAT MĂGURA, COMUNA ȘOIMARIReabilitatăNeîncadratăNU
ŞOIMARIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, COMUNA ȘOIMARINereabilitatăNeîncadratăNU
ŞOTRILEȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA ȘOTRILEReabilitatăRS IIIDA
ŞOTRILEȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA ȘOTRILEParţial reabilitatăNeîncadratăNU
ŞOTRILEGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT LUNCA MARE, COMUNA ȘOTRILEParţial reabilitatăNeîncadratăNU
ŞOTRILEGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT PLAIU CÂMPINEI, COMUNA ȘOTRILENereabilitatăNeîncadratăNU
ŞOTRILEGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1, COMUNA ȘOTRILEParţial reabilitatăNeîncadratăNU
ŞOTRILEGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT VISTIERU, COMUNA ȘOTRILEParţial reabilitatăNeîncadratăNU
ŞTEFEŞTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT SCURTEȘTI, COMUNA ȘTEFEȘTIParţial reabilitatăRS IINU
ŞTEFEŞTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1, COMUNA ȘTEFEȘTINu necesită reabilitareRS IIINU
TALEAȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA TALEAReabilitatăNeîncadratăNU
TALEAGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, COMUNA TALEAReabilitatăNeîncadratăNU
TĂRICENIȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT TĂRICENI, COMUNA ȘIRNAReabilitatăNeîncadratăNU
TĂRICENIȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT TĂRICENI, COMUNA ȘIRNAÎn curs de reabilitareRS IIIDA
TĂRICENIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT HĂBUD, COMUNA ȘIRNAReabilitatăNeîncadratăNU
TĂRICENIȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT HĂBUD, COMUNA ȘIRNAReabilitatăNeîncadratăNU
TĂRICENIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1, COMUNA ȘIRNANu necesită reabilitareNeîncadratăNU
TĂRICENIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT TĂRICENI, COMUNA ȘIRNANu necesită reabilitareNeîncadratăNU
TĂRICENIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT VARNIȚA, COMUNA ȘIRNANu necesită reabilitareNeîncadratăNU
TÂRGŞORU VECHIȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA TÂRGȘORU VECHINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
TÂRGŞORU VECHIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT STREJNICU, COMUNA TÂRGȘORU VECHINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
TEIŞANIȘCOALA GIMNAZIALĂ „DUMITRU BREZEANU”, COMUNA TEIȘANIReabilitatăNeîncadratăNU
TEIŞANIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT OLTENI, COMUNA TEIȘANIParţial reabilitatăNeîncadratăNU
TEIŞANIȘCOALA GIMNAZIALĂ „MOISE VASILESCU”, SAT OLTENI, COMUNA TEIȘANIParţial reabilitatăNeîncadratăNU
TEIŞANIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, COMUNA TEIȘANINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
TELEGAȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, COMUNA TELEGANu necesită reabilitareNeîncadratăNU
TELEGAȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, COMUNA TELEGAParţial reabilitatăNeîncadratăNU
TELEGAȘCOALA PRIMARĂ, SAT BUȘTENARI, COMUNA TELEGAParţial reabilitatăNeîncadratăNU
TELEGAGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT MELICEȘTI, COMUNA TELEGANu necesită reabilitareNeîncadratăNU
TELEGAGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1, COMUNA TELEGAParţial reabilitatăNeîncadratăNU
TELEGAGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2, COMUNA TELEGANu necesită reabilitareNeîncadratăNU
TELEGAGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2, COMUNA TELEGAReabilitatăNeîncadratăDA
TELEGAGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 3, COMUNA TELEGANu necesită reabilitareNeîncadratăNU
TELEGAGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 3, COMUNA TELEGAParţial reabilitatăNeîncadratăNU
TELEGAȘCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU POPESCU-TELEGA”, COMUNA TELEGANu necesită reabilitareNeîncadratăNU
TELEGAȘCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU POPESCU-TELEGA”, COMUNA TELEGAReabilitatăNeîncadratăNU
TEŞILALICEUL TEHNOLOGIC „CAROL I”, COMUNA VALEA DOFTANEIReabilitatăNeîncadratăNU
TEŞILALICEUL TEHNOLOGIC „CAROL I”, COMUNA VALEA DOFTANEIReabilitatăNeîncadratăNU
TEŞILALICEUL TEHNOLOGIC „CAROL I”, COMUNA VALEA DOFTANEIReabilitatăNeîncadratăNU
TEŞILALICEUL TEHNOLOGIC „CAROL I”, COMUNA VALEA DOFTANEIReabilitatăNeîncadratăNU
TEŞILAGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1, SAT TEȘILA, COMUNA VALEA DOFTANEIReabilitatăNeîncadratăNU
TEŞILAGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2, SAT TEȘILA, COMUNA VALEA DOFTANEIReabilitatăNeîncadratăNU
TEŞILAGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 3, SAT TEȘILA, COMUNA VALEA DOFTANEIReabilitatăNeîncadratăNU
TEŞILAGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT TRĂISTENI, COMUNA VALEA DOFTANEIReabilitatăNeîncadratăNU
TEŞILAȘCOALA GIMNAZIALĂ „EROU ÎNV. I. DRĂGĂNESCU”, SAT TRĂISTENI, COMUNA VALEA DOFTANEIReabilitatăNeîncadratăNU
TEŞILAȘCOALA GIMNAZIALĂ „EROU ÎNV. I. DRĂGĂNESCU”, SAT TRĂISTENI, COMUNA VALEA DOFTANEIReabilitatăNeîncadratăNU
TINOSUȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA TINOSUReabilitatăNeîncadratăDA
TINOSUȘCOALA PRIMARĂ, SAT PISCULEȘTI, COMUNA TINOSUReabilitatăNeîncadratăNU
TINOSUGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT PREDEȘTI, COMUNA TINOSUReabilitatăNeîncadratăNU
TINOSUȘCOALA PRIMARĂ, SAT PREDEȘTI, COMUNA TINOSUReabilitatăRS IIIDA
TINOSUGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, COMUNA TINOSUReabilitatăNeîncadratăNU
URLAŢIGRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „CLOPOȚICA”, ORAȘUL URLAȚIReabilitatăNeîncadratăNU
URLAŢIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL JERCĂLĂI, ORAȘUL URLAȚIParţial reabilitatăNeîncadratăNU
URLAŢIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL VALEA URLOII, ORAȘUL URLAȚIParţial reabilitatăNeîncadratăNU
URLAŢILICEUL TEORETIC „BRÂNCOVEANU VODĂ”, ORAȘUL URLAȚIReabilitatăNeîncadratăNU
URLAŢILICEUL TEORETIC „BRÂNCOVEANU VODĂ”, ORAȘUL URLAȚIParţial reabilitatăNeîncadratăNU
URLAŢILICEUL TEORETIC „BRÂNCOVEANU VODĂ”, ORAȘUL URLAȚINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
URLAŢIȘCOALA GIMNAZIALĂ „CĂNUȚĂ IONESCU”, ORAȘUL URLAȚIReabilitatăNeîncadratăNU
VADU PĂRULUIȘCOALA GIMNAZIALĂ „ÎNVĂȚĂTOR RADU ION”, SAT VADU PĂRULUI, COMUNA ALBEȘTI-PALEOLOGUNu necesită reabilitareNeîncadratăNU
VADU PĂRULUIȘCOALA GIMNAZIALĂ „ÎNVĂȚĂTOR RADU ION”, SAT VADU PĂRULUI, COMUNA ALBEȘTI-PALEOLOGUNu necesită reabilitareNeîncadratăNU
VADU PĂRULUIȘCOALA GIMNAZIALĂ „ÎNVĂȚĂTOR RADU ION”, SAT VADU PĂRULUI, COMUNA ALBEȘTI-PALEOLOGUNu necesită reabilitareNeîncadratăNU
VADU PĂRULUIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT ALBEȘTI-MURU, COMUNA ALBEȘTI-PALEOLOGUNu necesită reabilitareNeîncadratăNU
VADU PĂRULUIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, COMUNA ALBEȘTI-PALEOLOGUNu necesită reabilitareNeîncadratăNU
VADU PĂRULUIȘCOALA GIMNAZIALĂ „DIMITRIE SFETESCU”, COMUNA ALBEȘTI-PALEOLOGUNu necesită reabilitareRS IIIDA
VADU PĂRULUIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT CIOCENI, COMUNA ALBEȘTI-PALEOLOGUNu necesită reabilitareNeîncadratăNU
VADU PĂRULUIȘCOALA GIMNAZIALĂ „LIZETA-PAUL GRECEANU”, SAT CIOCENI, COMUNA ALBEȘTI-PALEOLOGUParţial reabilitatăRS IIDA
VADU PĂRULUIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT VADU PĂRULUI, COMUNA ALBEȘTI-PALEOLOGUNu necesită reabilitareNeîncadratăNU
VADU SĂPATȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA VADU SĂPATReabilitatăNeîncadratăNU
VADU SĂPATȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA VADU SĂPATReabilitatăNeîncadratăNU
VADU SĂPATGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, COMUNA VADU SĂPATReabilitatăNeîncadratăNU
VALEA CĂLUGĂREASCĂLICEUL TEHNOLOGIC „GHEORGHE IONESCU-SISEȘTI”, COMUNA VALEA CĂLUGĂREASCĂReabilitatăNeîncadratăNU
VALEA CĂLUGĂREASCĂLICEUL TEHNOLOGIC „GHEORGHE IONESCU-SISEȘTI”, COMUNA VALEA CĂLUGĂREASCĂReabilitatăNeîncadratăNU
VALEA CĂLUGĂREASCĂLICEUL TEHNOLOGIC „GHEORGHE IONESCU-SISEȘTI”, COMUNA VALEA CĂLUGĂREASCĂNereabilitatăNeîncadratăNU
VALEA CĂLUGĂREASCĂLICEUL TEHNOLOGIC „GHEORGHE IONESCU-SISEȘTI”, COMUNA VALEA CĂLUGĂREASCĂNereabilitatăNeîncadratăNU
VALEA CĂLUGĂREASCĂLICEUL TEHNOLOGIC „GHEORGHE IONESCU-SISEȘTI”, COMUNA VALEA CĂLUGĂREASCĂNereabilitatăNeîncadratăNU
VALEA CĂLUGĂREASCĂLICEUL TEHNOLOGIC „GHEORGHE IONESCU-SISEȘTI”, COMUNA VALEA CĂLUGĂREASCĂNereabilitatăNeîncadratăNU
VALEA CĂLUGĂREASCĂLICEUL TEHNOLOGIC „GHEORGHE IONESCU-SISEȘTI”, COMUNA VALEA CĂLUGĂREASCĂNereabilitatăNeîncadratăNU
VALEA CĂLUGĂREASCĂLICEUL TEHNOLOGIC „GHEORGHE IONESCU-SISEȘTI”, COMUNA VALEA CĂLUGĂREASCĂNereabilitatăRS IINU
VALEA CĂLUGĂREASCĂLICEUL TEHNOLOGIC „GHEORGHE IONESCU-SISEȘTI”, COMUNA VALEA CĂLUGĂREASCĂNereabilitatăNeîncadratăNU
VALEA CĂLUGĂREASCĂLICEUL TEHNOLOGIC „GHEORGHE IONESCU-SISEȘTI”, COMUNA VALEA CĂLUGĂREASCĂReabilitatăNeîncadratăNU
VALEA CĂLUGĂREASCĂLICEUL TEHNOLOGIC „GHEORGHE IONESCU-SISEȘTI”, COMUNA VALEA CĂLUGĂREASCĂNereabilitatăNeîncadratăNU
VALEA CĂLUGĂREASCĂLICEUL TEHNOLOGIC „GHEORGHE IONESCU-SISEȘTI”, COMUNA VALEA CĂLUGĂREASCĂReabilitatăNeîncadratăNU
VALEA CĂLUGĂREASCĂLICEUL TEHNOLOGIC „GHEORGHE IONESCU-SISEȘTI”, COMUNA VALEA CĂLUGĂREASCĂNereabilitatăNeîncadratăNU
VALEA CĂLUGĂREASCĂLICEUL TEHNOLOGIC „GHEORGHE IONESCU-SISEȘTI”, COMUNA VALEA CĂLUGĂREASCĂNereabilitatăNeîncadratăNU
VALEA CĂLUGĂREASCĂȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION IONESCU”, COMUNA VALEA CĂLUGĂREASCĂParţial reabilitatăNeîncadratăNU
VALEA CĂLUGĂREASCĂȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT RACHIERI, COMUNA VALEA CĂLUGĂREASCĂParţial reabilitatăNeîncadratăNU
VALEA CĂLUGĂREASCĂȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT NICOVANI, COMUNA VALEA CĂLUGAREASCĂNereabilitatăNeîncadratăNU
VĂLENII DE MUNTECENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ, ORAȘUL VĂLENII DE MUNTEParţial reabilitatăNeîncadratăNU
VĂLENII DE MUNTECENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ, ORAȘUL VĂLENII DE MUNTEReabilitatăNeîncadratăNU
VĂLENII DE MUNTECLUBUL COPIILOR, ORAȘUL VĂLENII DE MUNTEReabilitatăNeîncadratăNU
VĂLENII DE MUNTECLUBUL COPIILOR, ORAȘUL SLĂNICReabilitatăNeîncadratăNU
VĂLENII DE MUNTECOLEGIUL NAȚIONAL „NICOLAE IORGA”, ORAȘUL VĂLENII DE MUNTEReabilitatăNeîncadratăNU
VĂLENII DE MUNTECOLEGIUL NAȚIONAL „NICOLAE IORGA”, ORAȘUL VĂLENII DE MUNTEReabilitatăNeîncadratăDA
VĂLENII DE MUNTECOLEGIUL NAȚIONAL „NICOLAE IORGA”, ORAȘUL VĂLENII DE MUNTEReabilitatăNeîncadratăNU
VĂLENII DE MUNTECOLEGIUL NAȚIONAL „NICOLAE IORGA”, ORAȘUL VĂLENII DE MUNTENu necesită reabilitareNeîncadratăNU
VĂLENII DE MUNTECOLEGIUL NAȚIONAL „NICOLAE IORGA”, ORAȘUL VĂLENII DE MUNTEParţial reabilitatăNeîncadratăNU
VĂLENII DE MUNTECOLEGIUL NAȚIONAL „NICOLAE IORGA”, ORAȘUL VĂLENII DE MUNTEReabilitatăNeîncadratăNU
VĂLENII DE MUNTECOLEGIUL NAȚIONAL „NICOLAE IORGA”, ORAȘUL VĂLENII DE MUNTEReabilitatăNeîncadratăNU
VĂLENII DE MUNTECOLEGIUL NAȚIONAL „NICOLAE IORGA”, ORAȘUL VĂLENII DE MUNTEReabilitatăNeîncadratăNU
VĂLENII DE MUNTECOLEGIUL NAȚIONAL „NICOLAE IORGA”, ORAȘUL VĂLENII DE MUNTENereabilitatăNeîncadratăNU
VĂLENII DE MUNTECOLEGIUL NAȚIONAL „NICOLAE IORGA”, ORAȘUL VĂLENII DE MUNTEReabilitatăNeîncadratăNU
VĂLENII DE MUNTECOLEGIUL NAȚIONAL „NICOLAE IORGA”, ORAȘUL VĂLENII DE MUNTENereabilitatăNeîncadratăNU
VĂLENII DE MUNTEGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1, ORAȘUL VĂLENII DE MUNTENu necesită reabilitareRS IIIDA
VĂLENII DE MUNTEGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1, ORAȘUL VĂLENII DE MUNTEReabilitatăRS IIIDA
VĂLENII DE MUNTEGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2, ORAȘUL VĂLENII DE MUNTEReabilitatăNeîncadratăNU
VĂLENII DE MUNTEGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 3, ORAȘUL VĂLENII DE MUNTEReabilitatăNeîncadratăNU
VĂLENII DE MUNTEGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 3, ORAȘUL VĂLENII DE MUNTENereabilitatăNeîncadratăNU
VĂLENII DE MUNTEGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 4, ORAȘUL VĂLENII DE MUNTEReabilitatăNeîncadratăNU
VĂLENII DE MUNTEGRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 5, ORAȘUL VĂLENII DE MUNTENu necesită reabilitareNeîncadratăNU
VĂLENII DE MUNTELICEUL TEHNOLOGIC AGROMONTAN „ROMEO CONSTANTINESCU”, ORAȘUL VĂLENII DE MUNTENereabilitatăRS IIDA
VĂLENII DE MUNTELICEUL TEHNOLOGIC AGROMONTAN „ROMEO CONSTANTINESCU”, ORAȘUL VĂLENII DE MUNTEReabilitatăRS IIIDA
VĂLENII DE MUNTELICEUL TEHNOLOGIC AGROMONTAN „ROMEO CONSTANTINESCU”, ORAȘUL VĂLENII DE MUNTEParţial reabilitatăNeîncadratăNU
VĂLENII DE MUNTELICEUL TEHNOLOGIC AGROMONTAN „ROMEO CONSTANTINESCU”, ORAȘUL VĂLENII DE MUNTENu necesită reabilitareNeîncadratăNU
VĂLENII DE MUNTELICEUL TEHNOLOGIC AGROMONTAN „ROMEO CONSTANTINESCU”, ORAȘUL VĂLENII DE MUNTENu necesită reabilitareNeîncadratăNU
VĂLENII DE MUNTEȘCOALA PRIMARĂ NR. 2, ORAȘUL VĂLENII DE MUNTEReabilitatăNeîncadratăNU
VĂLENII DE MUNTEȘCOALA PRIMARĂ NR. 2, ORAȘUL VĂLENII DE MUNTEReabilitatăNeîncadratăNU
VĂLENII DE MUNTEȘCOALA PRIMARĂ NR. 4, ORAȘUL VĂLENII DE MUNTEReabilitatăNeîncadratăNU
VĂLENII DE MUNTEȘCOALA GIMNAZIALĂ „ING. GHEORGHE PĂNCULESCU”, ORAȘUL VĂLENII DE MUNTEReabilitatăNeîncadratăNU
VĂLENII DE MUNTEȘCOALA GIMNAZIALĂ „ING. GHEORGHE PĂNCULESCU”, ORAȘUL VĂLENII DE MUNTEReabilitatăNeîncadratăNU
VĂLENII DE MUNTEȘCOALA GIMNAZIALĂ „ING. GHEORGHE PĂNCULESCU”, ORAȘUL VĂLENII DE MUNTEParţial reabilitatăNeîncadratăNU
VĂLENII DE MUNTEȘCOALA GIMNAZIALĂ „ING. GHEORGHE PĂNCULESCU”, ORAȘUL VĂLENII DE MUNTEReabilitatăNeîncadratăNU
VĂRBILAȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT VĂRBILA, COMUNA IORDĂCHEANUReabilitatăNeîncadratăNU
VĂRBILAGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT VĂRBILA, COMUNA IORDĂCHEANUReabilitatăNeîncadratăNU
VĂRBILĂUȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA VĂRBILĂUReabilitatăNeîncadratăNU
VĂRBILĂUȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA VĂRBILĂUReabilitatăNeîncadratăNU
VĂRBILĂUGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT COȚOFENEȘTI, COMUNA VĂRBILĂUReabilitatăNeîncadratăNU
VĂRBILĂUȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT COȚOFENEȘTI, COMUNA VĂRBILĂUReabilitatăNeîncadratăNU
VĂRBILĂUȘCOALA PRIMARĂ, SAT COȚOFENEȘTI, COMUNA VĂRBILĂUParţial reabilitatăNeîncadratăNU
VĂRBILĂUGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT LIVADEA, COMUNA VĂRBILĂUReabilitatăNeîncadratăNU
VĂRBILĂUȘCOALA PRIMARĂ, SAT LIVADEA, COMUNA VĂRBILĂUReabilitatăNeîncadratăNU
VĂRBILĂUGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL STEP BY STEP „CĂSUȚA FERMECATĂ”, SAT POIANA VĂRBILĂU, COMUNA VĂRBILĂUReabilitatăNeîncadratăNU
VĂRBILĂUȘCOALA PRIMARĂ, SAT POIANA VĂRBILĂU, COMUNA VĂRBILĂUReabilitatăNeîncadratăNU
VĂRBILĂUGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1, COMUNA VĂRBILĂUReabilitatăNeîncadratăNU
VĂRBILĂUGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2, COMUNA VĂRBILĂUReabilitatăNeîncadratăNU
VĂRBILĂUȘCOALA PRIMARĂ, COMUNA VĂRBILĂUReabilitatăNeîncadratăNU
VÂLCĂNEŞTIȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA VÂLCĂNEȘTINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
VÂLCĂNEŞTIȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA VÂLCĂNEȘTIReabilitatăNeîncadratăNU
VÂLCĂNEŞTIȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA VÂLCĂNEȘTIReabilitatăNeîncadratăDA
VÂLCĂNEŞTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1, COMUNA VÂLCĂNEȘTINu necesită reabilitareNeîncadratăNU
VÂLCĂNEŞTIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1, COMUNA VÂLCĂNEȘTINu necesită reabilitareNeîncadratăNU

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În lipsa unui Plan Urbanistic General al Ploieștiului, la care se lucrează din 2014, anumiți dezvoltatori imobiliari se folosesc de o portiță agreată de...

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