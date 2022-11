Prevenția, singura cale de a bate cancerul – capitolul 7

După cum vă spuneam în articolele despre noi descoperiri în ceea ce privește cancerul și combaterea lui, publicate de Observatorul Prahovean săptămânile anterioare, mediul joacă un rol imens în determinarea dezvoltării unui cancer. Dr. Alin Scarlat, ghidul nostru prin acest periplu medical, ne explică faptul că în anumite condiții, unde sunt nivelurile mari de insulină, cancerul își va lua avânt, în vreme ce în alte condiții nu va reuși să se stabilizeze sau să se dezvolte în organismul uman.

Acest nou mod de a înțelege cancerul are implicații majore pentru prevenirea și tratamentul acestuia. Se deschide un întreg nou front de luptă împotriva acestei boli. Au fost identificate elementele oportune cu care să se depășească impasul ultimilor 70 de ani.

Numărul total de decese din cauza cancerului a stins apogeul în anul 1991 și a scăzut treptat cu 27% în următorii ani, în mare parte datorită scăderii numărului de decese provocate de cancerul pulmonar, iar asta grație reglementărilor sporite din industria tutunului și eficiențelor campaniilor antifumat.

Prevenția este calea cea mai sigură de a învinge cancerul și pe seama ei poate fi pusă această semnificativă victorie în reducerea numărului de decese cauzate de cancerul pulmonar, de exemplu.

Inflamația cronică provocată de fumat poate induce 12 tipuri de cancer

“Fumatul are ca o consecință directă stimularea receptorilor de inflamație de la nivelul structurilor pulmonare, ceea ce poate duce la apariția unui număr de minimum 12 tipuri de cancer și face clar să crească riscul de afecțiuni cardiace, AVC și insuficiență pulmonară cronică.

Și cancerele provocate de agenți infecțioși, ca bacteriile și virusurile, sunt într-un declin constant. Cancerul hepatic s-a diminuat constant datorită progreselor majore in identificarea și prevenirea virusurilor hepatitei B și C. În prezent, vaccinarea pe scară largă pentru hepatita B și medicamentele antivirale eficiente împotriva hepatitei C au trezit speranța că problema cancerului hepatic va înregistra o tendință constantă de scădere.” apreciază Dr. Alin Scarlat, director al Spitalului AS Medica Bucov, doctor în științe medicale.

Cancerul hepatic și cel pancreatic, strâns legate de obezitate

În ultimii 40 de ani, numărul cazurilor diagnosticate cu cancer hepatic din SUA s-a triplat, iar numărul deceselor datorate cancerului s-a dublat. Nu e nici un mister în privința motivelor: cancerul hepatic este unul dintre cancerele legate de obezitate, persoanele obeze și supraponderale prezentând un risc aproape dublu în comparație cu indivizii cu o greutate sănătoasă. Boala ficatului gras poate provoca inflamație cronică, ducând la ciroză și cancer hepatic. Incidența cancerului pancreatic, de asemenea un alt tip cancer legat de obezitate, este tot mai mare crescând cu aproape 1% pe an în ultima perioadă.

După cancerul pulmonar, următoarele cele mai letale cancere sunt cancerul de prostată (bărbați) sau cancerul mamar (femei), iar pe locul al treilea este cancerul colorectal. Pentru toate cele 3 tipuri de cancer nu a fost depistat încă nici un singur agent cauzator major, deși cancerul mamar și cel de colon sunt două dintre cele mai importante cancere legate de obezitate.

Programele de screening ne pot salva viața

“Fără a le cunoaște cauza, aceste cancere nu pot fi prevenite în întregime. Următorul pas foarte util de făcut poate fi screeningul pentru depistarea timpurie și inițierea tratamentului. Soluția este reducerea numărului de pacienți care se prezintă cu o boală într-un stadiu terminal. Una dintre strategiile bine verificate este depistarea timpurie în speranța că putem reduce numărul de persoane care se prezintă cu boli canceroase în ultimul stadiu, care sunt mai letale.

În cazul cancerului mamar și al celui colorectal analizele au redus numărul de cazuri descoperite în stadiul terminal, dar în cazul cancerelor de prostată, esofagian și pancreatic nu s-a întâmplat așa, iar asta are un impact foarte important. “, mai spune Dr. Alin Scarlat.

Decesele din cauza cancerului de col uterin au scăzut semnificativ

Decesele cauzate de cancerul de col uterin au scăzut foarte mult, în mare parte datorită introducerii testului Papanicolau, care poate depista celule precanceroase, și se poate astfel opri evoluția către un cancer avansat. Prevenția acestui cancer este una dintre cele mai reușite acțiuni împotriva cancerului. Între anii 1969 și 2016 decesele din cauza cancerului de col uterin au scăzut cu aproximativ 71%. Vestea bună este că în multe țări au fost dezvoltate și aprobate programe de vaccinare pe scară largă. Prevenirea transmiterii tulpinii 16 și 18 ale HPV promite să ducă la o scădere și mai mare a ratei cancerului de col uterin.

„În anul 1927 cercetătorii au descoperit că țesutul normal al colonului nu se transformă direct în cancer colorectal, ci trece printr-o fază inițială precanceroasă, numită polip adenomatos. Stadiul de polip durează ani sau chiar zeci de ani înainte să se transforme într-un cancer invaziv.

Polipii pot sângera din când în când și mici cantități de sânge, care nu sunt imediat vizibile cu ochiul liber, pot fi prezente în fecale. Un rezultat pozitiv privind sângerările oculte în fecale ar putea acum fi urmat de o colonoscopie relativ simplă, în cadrul căreia pot fi depistați și îndepărtați polipii.

Numărul de cazuri cu cancer colorectal crește disproporționat de mult în rândul pacienților mai tineri, probabil din cauza actualei crize de obezitate, aflată în plină expansiune.

Și cancerul de col uterin, și cancerul colorectal progresează într-un mod relativ ordonat, de la o stare premalignă la un cancer invaziv. Asta ne oferă o fereastră în care avem ocazia depistării precoce și a intervenției care să împiedice avansarea bolii.

Meta-analize recente privind valoarea mamografiei în prevenirea deceselor cauzate de cancerul mamar au arătat, din păcate, un progres nesemnificativ.”, ne explică medicul Alin Scarlat.

Modelul evoluționist al cancerului explică succesele și eșecurile unora dintre programele de screening. Când cancerele progresează într-o manieră ordonată de la un stadiu precanceros la o tumoare mică și apoi la o tumoare mare și la metastază, screeningul este un succes. Programele de screening inițiate în vederea îndepărtării cancerelor în stadiul incipient previn avansarea acestora în stadii ulterioare, iar asta salvează vieți.

“Cancerul nu este o boală rară, ci mai degrabă ceva comun”

“Cele mai multe cancere nu provoacă probleme și sunt descoperite numai întâmplător, după moarte. Din punctul meu de vedere, cancerul nu este o boală rară, ci mai degrabă ceva comun.

Un procent estimativ de 35% dintre cancere sunt puse pe seama alimentației/ nutriției, acesta fiind al doilea cel mai important factor determinant al cancerului, depășit numai de fumat și lăsând cu mult în urmă aproape orice alt factor de risc. Mai precis, greutatea corporală excesivă poate fi într-o mare proporție responsabilă pentru acest risc. Incidența cancerelor legate de obezitate a crescut în mod vizibil, alimentația devenind una dintre cele mai importante strategii de prevenție pe care le avem în prezent la dispoziție.”, ne spune Dr. Alin Scarlat, autor al unor cărți dedicate studiului acestei boli (Factori de risc in cancer, Cum prevenim cancerul etc)

Nu există aliment sau dietă miraculoasă care să țină cancerul la distanță

Unele studii preliminare afirmă că anumite alimente pot să aibă niște beneficii protectoare, dar cam atât. În cea mai mare parte, prevenția prin alimentație a cancerului se limitează la o strategie esențială: evitarea bolilor care determină hiperinsulinemie, printre care obezitatea și diabetul zaharat de tip 2.

În locul restricționării tuturor caloriilor, o altă strategie ar putea fi diminuarea ingestiei de alimente stimulatoare de insulină.

Reducerea nivelului de glucoză în încercarea de a înfometa celulele canceroase este utilă în faze incipiente și folositoare numai în mică măsură, în cazul cancerelor avansate deoarece acestea descompun alte țesuturi ca să obțină glucoza de care au nevoie. Cancerul mai poate metaboliza și aminoacizi precum glutamina, care se secretă în procesul de descompunere musculară. Pentru a fi eficientă în acest stadiu, terapia alimentară trebuie mai degrabă asociată cu alte tratamente.

Postul intermitent poate ajuta în prevenire

“Postul intermitent este o abordare nutritivă promițătoare pentru prevenirea cancerului, căci protejează împotriva multor factori de risc, precum obezitatea, diabetul de tip 2 și inflamația. O alimentație săracă în carbohidrați reduce nivelul de glucoză și de insulină, dar nu și nivelul celorlalți senzori nutritivi, mTOR și AMPK. Postul alimentar reduce în același timp și nivelul tuturor senzorilor nutritivi, și căile de creștere cum sunt PI3K, mTOR și IGF-1, plus că intensifică autofagia și mitofagia.”, ne reamintește medicul Alin Scarlat.

Detalii despre relația directă dintre creșterea cancerului și nivelul de insulină regăsiți aici: https://www.observatorulph.ro/sanatate/2665262-obezitatea-si-diabetul-de-tip-2-in-stransa-legatura-cu-cancerul-capitolul-5.

Cel mai studiat produs natural de chimioprevenție este ceaiul verde

Ceaiul verde conține niveluri ridicate ale unor compuși chimici numiți catehine. Consumul de ceai verde poate contribui la reducerea unora dintre factorii de risc pentru cancer precum greutatea excesivă, rezistența la insulină, inflamația și diabetul de tip 2.

În acest moment, studiile științifice disponibile pot face numai următoarele recomandări ferme:

– Dacă ești supraponderal, slăbește!

– Ia măsuri pentru prevenirea sau atenuarea diabetului de tip 2!