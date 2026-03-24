Școala Spectrum organizează curs gratuit de matematică pentru elevii care se pregătesc de clasa a V-a

Ca în fiecare an, Școal aSpectrum Ploiești organizează gratuit un cerc de matematică destinat elevilor care se pregătesc pentru înscrierea în clasa a V-a. Cursurile vor fi susținute de profesorii Viorica Preda și Mihnea Marinescu.

Potrivit anunțului transmis de unitatea de învățământ, pregătirea se va desfășura în mai multe ședințe programate sâmbăta, în intervalul orar 09:00 – 11:00.

Următoarele întâlniri sunt programate în zilele de: 28 martie, 4 aprilie, 18 aprilie, 25 aprilie și 2 mai.

Cercul de matematică se va încheia cu o testare organizată în data de 9 mai, iar în funcție de nota obținută, elevii vor fi repartizați în clasa cu ore suplimentare de matematică.

Înscrierea la cerc se face prin completarea unui formular online, disponibil la adresa:

https://forms.gle/fZYoocGUZgi39ZCs6

Reprezentanții școlii recomandă participarea tuturor elevilor la acest program de pregătire.

Tot în funcție de rezultatul obținut la testare, elevii pot beneficia de reduceri la taxa de școlarizare aferentă anului școlar 2026–2027.

În plus, elevii care vor obține rezultate foarte bune la testarea finală vor avea șansa de a participa la o tabără gratuită, care va avea loc în perioada 18–22 iulie, la Camping Potigrafu.

Pentru elevii care nu doresc înscrierea în clasa cu ore suplimentare de matematică, școala precizează că aceștia vor fi repartizați în cealaltă clasă, conform unei proceduri specifice.