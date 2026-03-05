Părinți revoltați la grădinița din Chițorani: „Nu e normal să cumpărăm săpun și hârtie igienică”

Mai mulți părinți ai căror copii învață la Grădinița din satul Chițorani, comuna Bucov, reclamă faptul că sunt nevoiți să aducă de acasă produse de igienă, de la săpun lichid până la hârtie igienică și șervețele umede, prosoape de hârtie sau dezinfectant. Nu este vorba despre sumă, ci despre o practică pe care nu o consideră normală, spun aceștia.

„La începutul anului școlar, pe lista de rechizite necesare au fost trecute și materiale consumabile de genul săpun lichid, un bax de hârtie igienică, o rolă mare de șervețele, saci menajeri, dar și șervețele umede.

Eu am doi copii în această grădiniță, de 3, respectiv 4 ani, deci cantitatea de produse este dublă. În septembrie 2025, când a început grădinița, la fel, ne-am mobilizat și am cumpărat covorașe și piese de mobilier pentru ca ai noștri copii să învețe în condiții decente.

Nu cred, însă, că e normal ca părinții să asigure lucruri de bază pentru o instituție publică de învățământ”, spune mama unui copil de la grădinița din Chițorani.

Părinții susțin că situația se repetă aproape în fiecare semestru. Ei spun că, deși contribuțiile sunt prezentate drept „voluntare”, în realitate, pe motiv că „nu avem”, există presiunea de a participa financiar pentru ca grupa unde învață aproximativ 19 preșcolari să aibă produsele necesare de igienă.

Primarul comunei Bucov, Ion Savu (PNL), a precizat, contactat de Observatorul Prahovean, că nu cunoștea situația.

„Într-adevăr, nu mi se pare normal ca părinții să dea bani pentru consumabile. Voi discuta astăzi cu directoarea școlii gimnaziale din Bucov în vederea alocării de bani pentru produsele de igienă din fondurile școlii.

Eu am zis mereu că într-o instituție de învățământ de stat nu e treaba părinților să contribuie financiar pentru a asigura calitatea actului educațional. Ca primar, însă, sincer, nu pot eu să știu cine și cum cere bani pentru hârtia igienică din grădiniță. Am și alte lucruri de făcut”, a transmis Ion Savu.

Problema contribuțiilor părinților rămâne una frecvent întâlnită în numeroase unități de învățământ. Asigurarea condițiilor de igienă în grădinițe și școli ar trebui să fie o responsabilitate clară a autorităților și nu o povară transferată familiilor.