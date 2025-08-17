- Publicitate -
Ce se întâmplă cu bursierii de merit cu aceeași notă. Profesorii decid

Luiza Toboc
Profesorii sunt cei care vor stabili criteriile de departajare pentru elevii cu aceeași medie în vederea acordării burselor de merit. Din noul an școlar, aceste stimulente financiare vor fi acordate pentru 15% din elevii unei clase, cu condiția ca aceștia să aibă medii peste 9.

Ministrul Educației, Daniel David, a afirmat că profesorii trebuie să își asume elementul de descentralizare pe care l-au dorit.

„Trebuie să ne asumăm și elementul de descentralizare și mă aștept ca profesorii … Pentru că, pe de o parte, uneori mi se reproșează că reglementez de la nivel de Cabinet de ministru lucruri care se întâmplă în zone foarte specifice din țară și nu le înțelegem foarte bine, iar când las acest lucru în zonele foarte specifice, lumea mă întreabă pe mine ce criterii să pună”.

„Pot să fie multe criterii, nu vreau eu acum să dau sugestii, dar mă gândesc, de exemplu, că ai putea să iei numărul notelor de 10 din media respectivă sau ai putea să vezi numărul notelor de 10 și de la alte discipline.

Nu știu, sunt criterii diferite. Mă bazez că profesorii sunt cei care vor știi să gândească aceste metodologii”, a transmis șeful de la Educație.

