Încep înscrierile pentru probele scrise ale bacalaureatului

Pe 2 iunie încep înscrierile pentru probele scrise ale examenului de bacalaureat. Acestea se vor desfășura până vineri, 6 iunie.

Față de anii anteriori, candidații din acest an au avut de completat doua cereri de inscriere: una pentru susținerea probelor de competente (A, B, C, D), in perioada 16-20 decembrie 2024, iar alta cerere pentru sustinerea probelor scrise la BAC, respectiv in perioada 2-6 iunie 2025.

Inspectoratul Școlar Județean Prahova a publicat, pentru cei peste 4000 de candidați de la liceele din județ, modelul de cerere pentru înscriere la bac.

Calendarul examenului național:

2-6 iunie 2025 Înscrierea candidaților la probele scrise ale primei sesiuni de examen

6 iunie 2025 Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

10 iunie 2025 Limba si literatura română – proba E.a) – proba scrisă

11 iunie 2025 Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă

13 iunie 2025 Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă

16 iunie 2025 Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă

20 iunie 2025 Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12,00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14,00 – 18,00)

23-24 iunie 2025 Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

30 iunie 2025 Afișarea rezultatelor finale