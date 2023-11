Antrenorul echipei de șah care a ajuns în Superliga României, nominalizat la Gala Comunității Prahovene

Constatin Țurlea, antrenorul care a adus pentru prima dată o echipă de șah din Ploiești în top 10 cele mai bune echipe de șah din România, promovând-o în Superliga României, este nominalizat la Gala Comunității Prahovene, ediția 2023. Evenimentul de recunoaștere și de promovare a faptelor bune și a oamenilor care le-au realizat este organizat de Fundația Comunitară Prahova și Observatorul Prahovean și va avea loc pe data de 24 noiembrie 2023 la Ramatuelle. Află povestea sa în rândurile de mai jos.

Primul om care l-a pus pe Constantin în fața unei table de șah a fost chiar tatăl său. Din acel moment Constantin a știut clar care îi este drumul în viață.

„Atunci când eram mic, mergeam în oraș cu tata la cumpărături și treceam pe lângă oamenii care jucau șah în parc (Parcul Nichita Stănescu – n.r.). L-am întrebat odată pe tata ce făceau oamenii aceia acolo și el mi-a răspuns că joacă șah. „A, nu-mi place!”, am spus eu atunci…”, își aduce aminte amuzat Constantin Țurlea, omul care a făcut posibil rezultatul incredibil obținut de clubul ploieștean, calificarea Clubului Sportiv Universitar Ploiești în Superliga României.

Tatăl său a fost cel care, intrigat de răspunsul copilului, a decis să-i arate ce înseamnă șahul.

Așa că cei doi au început să joace acasă și astfel a avut loc inițierea lui Constantin în tainele șahului. „Dacă vrei să ajungi să mă învingi, trebuie să mergi la un club de șah”, i-a spus tatăl atunci când băiatul și-a manifestat dorința de a învăța astfel încât să-și depășească părintele. Și astfel, primele „mutări” în cadru organizat copilul, pe atunci, le-a făcut la Clubul Sportiv Școlar Ploiești.

„După ce am fost o perioadă la Clubul Sportiv Școlar, am simțit nevoia să avansez și am mers la Petrolul Ploiești”, povestește Constantin. Era anul 1993, atunci când Constantin Țurlea avea doar 9 ani și a ajuns pentru prima dată la CSS Ploiești. La 15 ani băiatul a făcut pasul spre Clubul Petrolul Ploiești. „Acolo erau jucătorii mari, experimentați”, își aduce aminte actualul antrenor de șah.

La un moment dat echipa mare de șah de la Clubul Petrolul Ploiești a făcut alianță cu Clubul Sportiv Universitar Ploiești pentru a avea o forță și pentru a putea să meargă împreună în Superliga României. Din această echipă a făcut parte și Constantin Țurlea, ocazie cu care s-a antrenat, a participat la mai multe turnee și a văzut ce înseamnă șahul la un nivel superior. Dar totul a avut o limită, un final… mai mult de un anumit nivel nu a putut avansa niciodată.

Faptul că atunci când el a început șahul posibilitățile în Prahova erau limitate, l-a făcut pe Constantin Țurlea să-și dorească mult mai mult pentru copiii și tinerii pe care îi antrenează în prezent.

„Visul meu ăsta a fost, să încerc să le dau copiilor ce nu am avut eu, adică turnee de șah, de exemplu. Noi nu jucam șah, noi aveam cam două concursuri pe an. Acum avem cam două concursuri pe lună, cu premii atractive, cu ceasuri de șah, cu vouchere de la fiecare mall, tot ce este mai frumos pentru ei (pentru copii – n.r.)”, spune Constantin Țurlea.

„Acum eu trebuie să fac în așa fel încât copiilor să le placă să vină la concursuri. Vreau să le ofer ce nu am avut eu: antrenori buni, lecții deosebite… Vreau să ajungem încet-încet cât mai sus…”, spune Constantin.

A preluat Clubul Sportiv Universitar Ploiești, l-a crescut, a antrenat echipa timp de patru ani și, în urma celor patru ani de eforturi, a promovat echipa de șah în Grupa A a României. „Este cumva grupa a doua cea mai bună, un fel de Divizia B de la fotbal… Cea mai bună este Superliga României”.

În 2023 însă realizarea a fost și mai mare. „Anul acesta mi-am creat o echipă foarte bună și am promovat în Superliga României”, spune Constantin pe un ton atât de natural încât această promovare părea a fi cel mai firesc lucru din lume. Și chiar este pentru Constantin, care dedică aproape totul tinerilor pe care îi antrenează.

