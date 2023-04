O elevă a Școlii Gimnaziale Spectrum Ploiești a câștigat medalia de aur la STEM Olympiad

”Suntem mândri să avem în comunitatea școlii nostre elevi precum Daria Popescu, ce fac performanțe în multiple domenii. Astăzi este despre succesul din cadrul concursului STEM OLYMPIAD, unde Daria pregătită de domnul profesor Adrian Mehedinți a obținut medalia de aur la categoria Best of the best SIENCE-GRADE 5, după ce a trecut prin alte două etape eliminatorii” a fost mesajul transmis de conducerea Școlii Gimnaziale Spectrum Ploiești.