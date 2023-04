O elevă a Școlii Gimnaziale Spectrum din Ploiești a câștigat mențiune la Olimpiada Națională de Limba și Literatura Română

Carla Banuc, eleva Școlii Gimnaziale Internaționale Spectrum din Ploiești, a obținut mențiune la Olimpiada Națională de Limba și Literatura Română desfășurată la Arad.

- Publicitate -

Iată ce mesaj a transmis Carla Banuc, elevă în clasa a VI-a la Școala Gimnazială Spectrum din Ploiești, după ce a participat la Olimpiada de Limba și Literatura Română:

“Primirea rezultatelor mi-a adus un zâmbet pe buze. Am simțit o floare înflorindu-mi în suflet, urmând ca apoi o întreagă grădină să mi-l acapareze. Tot stresul, ce mi-a ținut ochii deschiși în prima noapte, a plutit și un sentiment de mândrie si bucurie i-a luat locul. Am simțit că sunt o omidă ce in sfârșit devine fluture, deschizându-și aripile spre noi oportunități.

Deși am petrecut la Arad doar trei zile, acestea au fost prețioase . M-au învățat multe lucruri și mi-au oferit șansa de a cunoaște persoane minunate cu care am legat prietenii , fie acestea din Prahova sau din alte județe .

- Publicitate -

Sunt mândră de mine, sunt bucuroasă că am participat la această minunată Olimpiadă si de-abia aștept să văd ce pregătește anul viitor pentru mine.”

Reprezentanții școlii Spectrum au felicitat-o pe Carla pentru rezultatul obținut:

”Noi suntem tare mândri de performanța ta, Carla. Vom fi alături de tine pentru a îmbrățișa noile oportunități , sprijinindu-te ca și până acum. Încă o dată Felicitări!”