Observatorul PrahoveanEconomic

Programul mall-urilor din Ploiești în perioada Paștelui

Andra Ilie
Autor: Andra Ilie
Mall-urile din Ploiești au pregătit programe speciale pentru perioada Paștelui, cu orare diferite și evenimente variate, dedicate clienților.

Toate cele 3 centre comerciale (Ploiești Shopping City, AFI Ploiești și Prahova Value Center) vor fi închise duminică, pe 12 aprilie, în prima zi de Paște, însă din a doua zi, de luni, ploieștenii își pot relua ieșirile la mall.

Atenție însă, în unele mall-uri, vor fi închise doar zona de magazine și Food Court. Cinema-ul rămâne deschis chiar și de Paște.

Iată care este programul mall-urilor în perioada sărbătorilor pascale:

SHOPPING CITY PLOIEȘTI
Joi, Vineri – 9,10 aprilie: 9/10 – 22
Sâmbătă – 11 aprilie: 9/10 – 19
Duminică – 12 aprilie: închis
Luni – 13 aprilie: 9/10 – 22

PRAHOVA VALUE CENTER
Joi, Vineri – 9,10 aprilie: 9 – 21
Sâmbătă – 11 aprilie: 9 – 19
Duminică – 12 aprilie: închis
Luni- 13 aprilie: 9 – 21

AFI Ploiești
Sâmbătă- 11 aprilie: 10-19
Duminică – 12 aprilie: închis
Luni – 13 aprilie: 10-22

