Programul marilor magazine din Ploiești, Blejoi și Păulești de Paște. Când sunt deschise

Marile magazine vor funcționa după un program special în perioada Paștelui. În timp ce unele și-au prelungit orarul, în favoarea clienților, altele vor oferi angajaților un program mai lejer, pentru ca aceștia să poată petrece timp de calitate, alături de familie.
Iată care va fi orarul de Paște al marilor magazine din Ploiești:
LA COCOȘ 1 – Șoseaua Vestului
Joi: 07:30 – 21:00
Vineri: 07:30 – 21:00
Sâmbătă: 07:30 – 16:00
Duminică: Închis
Luni: 08 – 16
LA COCOȘ 2 – Strada Poligonului
Joi: 07:00 – 21:00
Vineri: 07:00 – 21:00
Sâmbătă: 07:00 – 16:00
Duminică – închis
Luni: 08 – 16:00
CARREFOUR HIPERMARKET Blejoi
Joi: 07:00 – 23:00
Vineri: 07:00 – 23:00
Sâmbătă: 07:00 – 19:00
Duminică: Închis
KAUFLAND
Joi: 07:00 – 23:00
Vineri: 07:00 – 23:00
Sâmbătă: 07:00 – 18:00
Duminică: Închis
LIDL
Joi: 07:00 – 22:00
Vineri: 07:00 – 22:00
Sâmbătă: 07:00 – 18:00
Duminică: Închis
Luni: Închis
MEGA IMAGE
Joi: program normal
Vineri: program normal
Sâmbătă: până la 19
Duminică: Închis
Luni: 9-19
METRO
Joi: program normal
Vineri: program normal
Sâmbătă: 6-16
Duminică: Închis
Luni: 8-16
PENNY
Joi: 7-22
Vineri: 7-22
Sâmbătă: 7-18
Duminică: Închis
Luni: 10-18
PROFI
Joi: program normal
Vineri: program normal
Sâmbătă: până la 18:00–19:00
Duminică: închis
Luni: program redus sau închis, în funcție de locație
SELGROS
Joi: 7-21
Vineri: 7-21
Sâmbătă: 07:00 – 17:00
Duminică: închis
ATAC PLOIEȘTI
Joi: 8 – 22
Vineri: 8 – 22
Sâmbătă: până la 18
Duminică: ÎNCHIS
Luni: de la 10
AUCHAN BLEJOI
Joi: program extins până la 23
Vineri: program extins până la 23
Sâmbătă: până la 18
Duminică: ÎNCHIS
Luni: de la 10