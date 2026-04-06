Programul marilor magazine din Ploiești, Blejoi și Păulești de Paște. Când sunt deschise

cumparaturi de paste

Marile magazine vor funcționa după un program special în perioada Paștelui. În timp ce unele și-au prelungit orarul, în favoarea clienților, altele vor oferi angajaților un program mai lejer, pentru ca aceștia să poată petrece timp de calitate, alături de familie.

Iată care va fi orarul de Paște al marilor magazine din Ploiești:

LA COCOȘ 1 – Șoseaua Vestului

Joi: 07:30 – 21:00

Vineri: 07:30 – 21:00

Sâmbătă: 07:30 – 16:00

Duminică: Închis

Luni: 08 – 16

LA COCOȘ 2 – Strada Poligonului

Joi: 07:00 – 21:00

Vineri: 07:00 – 21:00

Sâmbătă: 07:00 – 16:00

Duminică – închis

Luni: 08 – 16:00

 

CARREFOUR HIPERMARKET Blejoi
Joi: 07:00 – 23:00
Vineri: 07:00 – 23:00
Sâmbătă: 07:00 – 19:00
Duminică: Închis

KAUFLAND 
Joi: 07:00 – 23:00
Vineri: 07:00 – 23:00
Sâmbătă: 07:00 – 18:00
Duminică: Închis

LIDL
Joi: 07:00 – 22:00
Vineri: 07:00 – 22:00
Sâmbătă: 07:00 – 18:00
Duminică: Închis
Luni: Închis

MEGA IMAGE 
Joi: program normal
Vineri: program normal
Sâmbătă: până la 19
Duminică: Închis
Luni: 9-19

 

METRO 
Joi: program normal
Vineri: program normal
Sâmbătă: 6-16
Duminică: Închis
Luni: 8-16

PENNY 
Joi: 7-22
Vineri: 7-22
Sâmbătă: 7-18
Duminică: Închis
Luni: 10-18

PROFI
Joi: program normal
Vineri: program normal
Sâmbătă: până la 18:00–19:00
Duminică: închis
Luni: program redus sau închis, în funcție de locație

SELGROS 
Joi: 7-21
Vineri: 7-21
Sâmbătă: 07:00 – 17:00
Duminică: închis

ATAC PLOIEȘTI 
Joi: 8 – 22
Vineri: 8 – 22
Sâmbătă: până la 18
Duminică: ÎNCHIS
Luni: de la 10

AUCHAN BLEJOI 
Joi: program extins până la 23
Vineri: program extins până la 23
Sâmbătă: până la 18
Duminică: ÎNCHIS
Luni: de la 10

