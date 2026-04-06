Programul marilor magazine din Ploiești, Blejoi și Păulești de Paște. Când sunt deschise

Marile magazine vor funcționa după un program special în perioada Paștelui. În timp ce unele și-au prelungit orarul, în favoarea clienților, altele vor oferi angajaților un program mai lejer, pentru ca aceștia să poată petrece timp de calitate, alături de familie.

Iată care va fi orarul de Paște al marilor magazine din Ploiești:

LA COCOȘ 1 – Șoseaua Vestului

Joi: 07:30 – 21:00

Vineri: 07:30 – 21:00

Sâmbătă: 07:30 – 16:00

Duminică: Închis

Luni: 08 – 16

LA COCOȘ 2 – Strada Poligonului

Joi: 07:00 – 21:00

Vineri: 07:00 – 21:00

Sâmbătă: 07:00 – 16:00

Duminică – închis

Luni: 08 – 16:00

CARREFOUR HIPERMARKET Blejoi

Joi: 07:00 – 23:00

Vineri: 07:00 – 23:00

Sâmbătă: 07:00 – 19:00

Duminică: Închis

KAUFLAND

Joi: 07:00 – 23:00

Vineri: 07:00 – 23:00

Sâmbătă: 07:00 – 18:00

Duminică: Închis

LIDL

Joi: 07:00 – 22:00

Vineri: 07:00 – 22:00

Sâmbătă: 07:00 – 18:00

Duminică: Închis

Luni: Închis

MEGA IMAGE

Joi: program normal

Vineri: program normal

Sâmbătă: până la 19

Duminică: Închis

Luni: 9-19

METRO

Joi: program normal

Vineri: program normal

Sâmbătă: 6-16

Duminică: Închis

Luni: 8-16

PENNY

Joi: 7-22

Vineri: 7-22

Sâmbătă: 7-18

Duminică: Închis

Luni: 10-18

PROFI

Joi: program normal

Vineri: program normal

Sâmbătă: până la 18:00–19:00

Duminică: închis

Luni: program redus sau închis, în funcție de locație

SELGROS

Joi: 7-21

Vineri: 7-21

Sâmbătă: 07:00 – 17:00

Duminică: închis

ATAC PLOIEȘTI

Joi: 8 – 22

Vineri: 8 – 22

Sâmbătă: până la 18

Duminică: ÎNCHIS

Luni: de la 10

AUCHAN BLEJOI

Joi: program extins până la 23

Vineri: program extins până la 23

Sâmbătă: până la 18

Duminică: ÎNCHIS

Luni: de la 10