Firme care construiesc Prahova. Verytas Plus Construct, 18 ani de activitate pe o piață unde concurența este acerbă

Observatorul Prahovean continuă seria de articole dedicate firmelor cu vechime din Prahova. Astăzi vă prezentăm cifrele firmei Verytas Plus Construct, una dintre companiile cu cea mai mare experiență pe piața construcțiilor din județul nostru și nu numai.

În construcții, experiența nu se măsoară doar în ani, ci mai ales în proiecte duse la capăt și în capacitatea de a rămâne constant într-o piață competitivă.

Primul proiect, în 2008

Verytas Plus Construct își leagă începuturile de anul 2008, iar de atunci activitatea companiei s-a dezvoltat în mai multe zone ale pieței, de la segmentul rezidențial la cel comercial și industrial.

Potrivit datelor prezentate de companie, portofoliul Verytas Plus Construct include, în prezent, peste o sută de lucrări. Este vorba despre case, blocuri, hale industriale și spații comerciale, proiecte care indică o activitate desfășurată în segmente diferite, fiecare cu cerințe specifice și standarde proprii de execuție.

Reprezentanții companiei spun că accentul a fost pus, încă de la început, pe calitate, profesionalism și durabilitate.

”Într-un domeniu în care beneficiarii sunt tot mai atenți la felul în care este realizată o investiție și la rezistența acesteia în timp, astfel de criterii au devenit esențiale în alegerea constructorului” au transmis reprezentanții Verytas Plus Construct.

Aceștia amintesc și despre importanța designului în relația oamenilor cu spațiul construit. Dincolo de partea strict tehnică, compania susține că o construcție bine gândită trebuie să îmbine funcționalitatea cu confortul și să răspundă cât mai bine modului în care spațiul va fi folosit zi de zi.

Blocul etalon din centrul Ploieștiului

Un exemplu în acest sens îl reprezintă blocul din centrul Ploieștiului, Bucegi 12, cu 97 de apartamente. Având o structură antiseismică de 9.2 Richter, buncăr, fațadă ventilată, imobilul oferă locuințe cu finisaje import Italia și Spania, încălzire în pardoseală și climatizare inteligentă.

Printre proiectele rezidențiale finalizate se numără La cirești, Veronica Micle sau Genial Residence.

De asemenea, un reper important în portofoliul echipei Verytas Plus Construct îl reprezintă participarea la lucrările de construire pentru ansamblul Residence 158, un complex rezidențial din București, amplasat pe Prelungirea Ghencea nr. 158, într-o zonă cu acces rapid către puncte importante de interes urban.

Proiectul Residence 158 a fost construit în proximitatea unor repere cunoscute din Drumul Taberei, ceea ce îl face atractiv atât pentru locuire, cât și pentru investiții. Detalii aici:

800 de clienți

Un alt indicator invocat de companie este numărul clienților din portofoliu, care depășește 800, cifră ce poate fi privită ca un semn al continuității și al încrederii câștigate în timp.

Așadar, la aproape 18 ani de la debut, Verytas Plus Construct este o companie care mizează pe experiența acumulată, pe diversitatea proiectelor și pe ideea că o construcție trebuie privită nu doar ca lucrare finalizată, ci ca spațiu creat pentru oameni și pentru nevoile lor reale.