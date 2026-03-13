Firmă de construcții din Prahova ridică ansambluri rezidențiale în București: Verytas Plus Construct, implicată în Residence 158

Verytas Plus Construct, companie de construcții cu baza în zona Ploiești–Păulești, își consolidează portofoliul de lucrări rezidențiale și comerciale prin proiecte realizate atât în Prahova, cât și în București. Cu o activitate începută în 2008, compania execută construcții civile, industriale și rezidențiale în mai multe zone din țară, punând accent pe calitate, siguranță și durabilitate.

Implicare în proiectul Residence 158

Un reper important în portofoliul echipei Verytas Plus Construct îl reprezintă participarea la lucrările de construire pentru ansamblul Residence 158, un complex rezidențial din București, amplasat pe Prelungirea Ghencea nr. 158, într-o zonă cu acces rapid către puncte importante de interes urban.

Proiectul Residence 158 a fost construit în proximitatea unor repere cunoscute din Drumul Taberei, ceea ce îl face atractiv atât pentru locuire, cât și pentru investiții.

Ce aduce Verytas în proiectele rezidențiale

Potrivit prezentării companiei, Verytas a livrat de-a lungul timpului peste o sută de proiecte – case, hale industriale, spații comerciale și blocuri – iar filozofia de lucru este construită în jurul ideii de parteneriat și execuție riguroasă, „de la concept până la finalizare”.

În zona de construcții civile, compania pune accent pe: structuri solide și execuție conformă, cu atenție la detalii, soluții de termoizolare eficiente și materiale potrivite pentru confortul zilnic, finisaje de calitate și o abordare echilibrată între estetică, funcționalitate și durabilitate.

În proiectele la care contribuie, Verytas urmărește integrarea unor soluții care cresc eficiența și reduc disconfortul tipic de „viață la bloc”

„Construim mai mult decât structuri”

Verytas are stabilit[ o direcție clară: construcțiile nu sunt doar clădiri, ci spații în care oamenii trăiesc și își construiesc rutina. Compania își demonstrează orientarea către calitate, profesionalism și proiecte durabile, indiferent că este vorba de rezidențial, industrial sau comercial.

Pentru dezvoltatorii care caută o echipă cu experiență verificabilă și pentru beneficiarii care vor să înțeleagă „cine construiește” proiectele în care investesc, participarea Verytas Plus Construct la dezvoltări din Prahova și București completează profilul unei companii locale care își extinde amprenta prin lucrări tot mai ambițioase