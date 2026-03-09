„Prețurile carburanților au scăpat de sub control”. Transportatorii cer intervenția Guvernului

Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR) solicită Guvernului să explice scumpirile recente ale carburanților la pompă. Organizația cere o intervenție de urgență prin scăderea accizelor și „reglementarea reală” a prețului polițelor RCA, avertizând că majorările cumulate pot duce la blocaje în lanțul de aprovizionare. La Ploiești, litrul de benzină a depășit 8,2 lei, iar cel de motorină 8,6 lei.

În comunicatul gtransmis astăzi presei, transportatorii invocă declarațiile ministrului Energiei, Bogdan Ivan, potrivit cărora România ar avea stocuri de combustibili care ar acoperi necesarul pentru aproximativ cinci luni într-un scenariu ipotetic în care nu s-ar mai rafina și nu s-ar mai importa motorină sau benzină, și întreabă cum se justifică scumpirile la pompă în acest context?

„Vă oferim noi un scenariu (…) Domnule Bolojan, atunci când nu se vor mai putea onora contractele de transport (…) cu ce vor putea face șoferii de tir aprovizionarea magazinelor? Cu metroul, cu tramvaiul sau cu trenul?”, a declarat Vasile Ștefănescu, președintele COTAR, cerând scăderea accizelor și stoparea scumpirilor la carburant și RCA.

Organizația susține că „două lucruri” lovesc cel mai puternic transportul de persoane și marfă: carburanții și RCA. În privința RCA, COTAR reia solicitarea mai veche privind înființarea/preluarea unei companii de asigurări cu capital de stat (inclusiv pentru RCA), invocând cadrul prevăzut de Legea 132/2017.