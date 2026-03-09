Prețul petrolului a explodat. Guvernul României, scenariu pentru carburanți la 10 lei litru

Prețul petrolului a ajuns astăzi la aproape 120 de dolari pe baril, cel mai mare din ultimii 40 de ani și dublu față de 1 ianuarie 2026, din cauza războiului din Orientul Mijlociu.

Înainte de atacarea Iranului de către SUA și Israel, petrolul era deja mai scump cu 65%.

Președintele SUA, Donald Trump, a reacționat și a transmis că scumpirea petrolului „reprezintă un preț foarte mic de plătit pentru siguranță și pace în lume”.

„Prețurile pe termen scurt ale petrolului, care vor scădea rapid atunci când distrugerea amenințării nucleare iraniene se va termina, reprezintă un preț foarte mic de plătit pentru SUA, pentru siguranță și pace în lume. NUMAI NEBUNII AR GÂNDI ALTFEL! Președintele DJT”, a fost mesajul lui Trump, potrivit Biziday.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, susține că Guvernul ia în considerare reducerea accizelor la carburanți, pentru ca prețul acestora să nu depășească 10 lei/litru.

„Avem cinci scenarii, care presupun ca statul să micșoreze accizele și taxele care compun aproape 70% din prețul final al carburanților, pe o perioadă limitată de timp, până când vom reveni la normal după ce se va stinge acest conflict în Orientul Mijlociu”, a declarat Ivan duminică seara, la Antena 3.