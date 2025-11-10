Continuă ecologizarea batalelor istorice din rafinăria Vega

Ecologizarea batalelor istorice din rafinăria Vega, un angajament ferm al Rompetrol Rafinare față de comunitate și mediul înconjurător.

Rompetrol Rafinare continuă proiectul de ecologizare a batalelor istorice din incinta rafinăriei Vega, lucrări executate de asocierea Artera Blue SRL și Salubris Waste Management SRL, consorțiu cu experiență în domeniul ecologizărilor, ales în urma unei selecții riguroase, care a răspuns tuturor exigențelor impuse de Rompetrol Rafinare.

Prin investiția semnificativă în acest proiect, estimată la circa 20 de milioane de dolari doar în 2025, Rompetrol Rafinare arată preocuparea pentru mediu și sănătatea populației, prin neutralizarea unei potențiale surse de emisii, protejarea apelor subterane și de suprafață, reabilitarea ecosistemelor locale, toate având impact pozitiv asupra comunității locale.

„Constatăm progrese evidente în batalele în care partenerii noștri au acționat și suntem convinși că, în colaborare cu aceștia, dar și cu autoritățile de resort, vom încheia cu succes această poveste, pe care nici noi, dar nici ploieștenii nu și-au dorit-o. Este o moștenire pe care noi ne-am angajat să o gestionăm, în spiritul legislației europene de mediu, dar și pentru comunitate, mediul înconjurător și angajați”, a declarat Sorin Graure, Director General al Rompetrol Rafinare.

Activitățile se desfășoară într-un ritm optim, conform graficului agreat și cu respectarea tuturor documentelor de reglementare emise de autoritățile cu competențe în materie, precum și a întregului cadru legislativ aplicabil.

În acest an au fost reluate lucrările de ecologizare cu tratarea batalelor 19 și 20, aflate la limita rafinăriei Vega, care însumează, alături de loturile tratate anterior, circa 50% din totalul gudroanelor acide depozitate înainte de preluarea rafinăriei de către Grupul Rompetrol (actualul KMG International), în 1999.

Important de menționat este că, în contractul de privatizare parafat cu reprezentanții statului român, au fost estimate circa 60 de mii de tone de deșeuri, o cantitate mult mai scăzută comparativ cu realitatea din teren.

Soluția tehnologică de tratare adoptată este eficientă pentru procesarea și neutralizarea gudroanelor acide – tratarea in-situ a substanțelor și transformarea lor în deșeu solid, inactiv, prin folosirea oxidului de calciu (var nestins).

Prin hidratarea amestecului de gudron și var, poate rezulta o reacție exotermă cu degajare de abur. După finalizarea reacției, se verifică valoarea PH-ului, iar dacă aceasta este peste 7, este certificat caracterul neutru sau bazic al amestecului.

După procesul de neutralizare, care durează 3-4 zile, gudronul neutralizat se mixează cu ciment, apă și aditivi de întărire, iar din pasta rezultată sunt prelevate probe, rezultatul analizelor venind în aproape o săptămână. Dacă sunt respectați indicatorii finali ai mixturii, loturile din care au fost prelevate probele sunt depozitate final, în depozite ecologice impermeabilizate și monitorizate.

Important de menționat este faptul că, pe tot parcursul contractului încheiat între Rompetrol Rafinare (beneficiarul lucrărilor) și contractor, compania monitorizează cu atenție factorii de mediu din timpul lucrărilor executate.

Conform contractului aflat în vigoare, contractorii au obligația să respecte o serie de măsuri preventive, pentru evitarea răspândirii emisiilor rezultate în timpul tratării. Astfel, trebuie să se asigure că dispersia de pulberi este limitată prin perdele de apă, tunuri de apă de mare capacitate, iar lucrările se execută în funcție de condițiile atmosferice specifice.

Întreaga resposabilitate pentru orice deviere de la graficele și procedurile de lucru agreate este a firmelor subcontractoare, acestea având, prin eforturile depuse de Rompetrol Rafinare, toate avizele și autorizațiile necesare. Totodată, facem mențiunea că dispersiile constatate de populația din proximitatea rafinăriei reprezintă abur, care antrenează mirosuri specifice și nu există înregistrări, până în acest moment, care să certifice emisii de gaze toxice, cu potențial de risc pentru populație, angajați, parteneri și mediul înconjurător.

Reiterăm faptul că entitățile parte din Grupul KMG International nu sunt responsabile pentru generarea deșeurilor, acestea fiind depozitări istorice, cu prime informații certificate despre deșeuri din perioada anilor 1940. Umplerea batalelor a fost realizată sistematic, în perioada regimului comunist, atunci când nu existau norme de mediu clare, de aici survenind și cantitatea substanțială de deșeuri cu gudroane acide.

Rompetrol Rafinare monitorizează, prin cele două stații de monitorizare a calității aerului, indicatorii de H2S, COV, BENZEN, SO2, PM10, precum și condițiile meteorologice. Totodată, dând dovadă de transparență totală, rafinăria Vega raportează zilnic autorităților locale competente setul complet de indicatori, pentru a identifica potențialele depășiri ale valorilor limită în atmosferă.

Rafinăria Vega Ploiești împlinește, în acest an, 120 de ani de funcționare, perioadă în care a trecut prin multe transformări operaționale. Din 2004, rafinăria nu mai procesează țiței, ci doar semifabricate furnizate exclusiv de rafinăria Petromidia Năvodari.

Acționarii semnificativi ai Rompetrol Rafinare SA sunt KMG International (54,63% – direct și indirect) și Statul Român, prin Ministerul Energiei (44,7%).