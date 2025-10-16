Rafinăria PETROTEL-LUKOIL intră în revizie capitală

Rafinăria PETROTEL-LUKOIL se pregătește pentru revizia capitală în intervalul octombrie–noiembrie 2025.

Comunicatul PETROTEL-LUKOIL

Pentru modernizarea echipamentelor și o operare cât mai sigură și cu un impact cât mai redus asupra mediului, rafinăria PETROTEL-LUKOIL S.A. va derula, în perioada 17 octombrie – 30 noiembrie 2025, revizia capitală planificată. Lucrările se vor derula conform celor mai exigente standarde tehnice și de siguranță aplicabile industriei petroliere din România.

Revizia capitală este o operațiune planificată și obligatorie, conform reglementărilor tehnice și legislației în vigoare, care are ca obiectiv să verifice și să modernizeze instalațiile pentru o funcționare sigură a acestora.

Un alt o obiectiv este acela al diminuării impactului de mediu al activității derulate pe parcursul anului.

Această operațiune presupune oprirea integrală a rafinăriei, întrucât lucrările vizează atât instalațiile tehnologice, cât și unitățile auxiliare. Oprirea completă este necesară pentru a permite accesul în siguranță la echipamentele majore, realizarea inspecțiilor tehnice de detaliu și efectuarea reparațiilor și testelor obligatorii.

Prin această intervenție se reduc riscurile operaționale, se îmbunătățește performanța energetică și se asigură conformitatea cu standardele de mediu și securitate industriala, atât pentru rafinărie, cât și pentru întreaga comunitate.

Durata totală a reviziei este estimată la aproximativ 45 de zile, în funcție de complexitatea intervențiilor și de rezultatele inspecțiilor din teren.

Activitatea normală a rafinăriei va fi reluată imediat după finalizarea testelor tehnologice și a verificărilor de siguranță, pentru a garanta funcționarea la parametrii proiectați.

Pentru pregătirea corespunzătoare a lucrărilor, se impune depresurizarea controlată a instalațiilor tehnologice, operațiune realizată în rețeaua de faclă, unde produsele petroliere gazoase sunt arse în condiții de siguranță și cu un impact minim asupra mediului.

În timpul proceselor de oprire și pornire, pot apărea zgomote mai puternice decât în perioada de funcționare normală.

De asemenea, în zona perimetrală a rafinăriei pot fi percepute mirosuri specifice de produs petrolier, fără ca acestea să depășească limitele admise.

Pentru realizarea întregii proceduri în condiții de maximă siguranță și transparență, informăm comunitatea că lucrările se derulează sub monitorizarea strictă a: ISU Prahova, Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Prahova, Agenția pentru Protecția Mediului Prahova, în colaborare cu departamentele interne HSE ale rafinăriei.

Despre Rafinăria PETROTEL-LUKOIL S.A.

Rafinăria PETROTEL-LUKOIL S.A. este una dintre cele mai importante unități de procesare a țițeiului din România, cu o capacitate de rafinare de aproximativ 2,5 milioane tone anual, și are o contribuție semnificativă la economia județului Prahova și la asigurarea pieței interne de produse petroliere.

Biroul de Comunicare PETROTEL-LUKOIL S.A.