Pentru obținerea pensiei, vechimea în muncă reprezintă criteriul principal. Fără îndeplinirea stagiului minim de cotizare, nimeni nu poate accesa acest drept, indiferent de vârstă. Persoanele care nu au adunat suficienți ani pot apela la o opțiune prevăzută de legislația românească: contractul de asigurare socială facultativă.

Cum se cumpără un an de vechime pentru pensie

„Cei care doresc să-și completeze anii de cotizare pentru a obține pensia pot încheia un contract de asigurare socială facultativă cu Casa Teritorială de Pensii.

Documentul prevede perioada pentru care se achită contribuția, aceasta putând varia de la o lună până la maximum 6 ani, în funcție de nevoile fiecăruia, dar nu mai târziu de momentul îndeplinirii condițiilor de pensionare.”, a explicat pentru Digi24 Cristiana Dumitrescu, director la Casa de Pensii a Municipiului București.

Ce sumă plătești lunar pentru a cumpăra vechime pentru pensie

„Contribuția lunară minimă se calculează prin aplicarea unui procent de 25% asupra salariului minim brut pe economie, stabilit pentru anul 2025 la 4.050 lei.

Astfel, suma lunară minimă ce trebuie achitată este de 1.012,50 lei (4.050 x 25%), echivalentul a 12.150 lei (1.012,50 x 12) pentru un an de stagiu de cotizare. În general, obișnuiesc să cumpere vechime pentru pensie persoanele din diaspora, care nu au stagiu minim de cotizare de 15 ani și care doresc să se pensioneze în România.

Este important de știut că persoanele care doresc pot opta pentru plata unei contribuții mai mari decât cea minimă (de 25%), în funcție de propriile obiective privind cuantumul pensiei viitoare. (Acest aspect se stabilește de la început, prin contractul de asigurare încheiat cu Casa de Pensii)”, a mai adăugat directorul Casei de Pensii din București.

Baza de 25% se aplică întotdeauna la salariul minim brut. În cazul în care există creșteri salariale, suma calculată pentru stagiul de cotizare poate fi diferită.

Stagiul de cotizare pentru pensie

Stagiul minim de cotizare contributiv (perioada minimă pentru a avea drept la pensie) este de 15 ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi.

Stagiul complet de cotizare contributiv (perioada maximă standard pentru calculul pensiei integrale) este de 35 de ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi)

Stagiul de cotizare reprezintă perioada formată din anii de contribuții efective, la care se adaugă perioadele asimilate și cele necontributive recunoscute de lege.

Stagiul de cotizare contributiv se referă la timpul pentru care s-au plătit contribuții de asigurări sociale la sistemul public de pensii, inclusiv prin contract de asigurare socială facultativă.

Stagiul complet de cotizare contributiv este perioada prevăzută de lege necesară pentru reducerea vârstei standard de pensionare, astfel încât asiguratul să poată obține pensia pentru limită de vârstă sau pensia anticipată.

Stagiul minim de cotizare contributiv reprezintă durata minimă impusă de lege pentru a avea dreptul la pensie pentru limită de vârstă.”