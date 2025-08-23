Cartierele din Ploiești unde prețul chiriei este mai mic

Piața chiriilor din Ploiești se menține la un nivel ridicat, mai ales dacă vorbim de apartamente construite înainte de 1990. Cele mai mici chirii din Ploiești rămân cele din cartierele Mihai Bravu, Malu Roșu și Vest II.

Piața chiriilor se menține la un nivel ridicat la Ploiești, în contextul în care prețul apartamentelor a crescut semnificativ în luna august.

Dacă un apartament cu două camere era evaluat, înainte de 1 august, la 50.000 euro – 55.000 de euro, în acest moment, prețul a crescut la 65.000 de euro – 70.000 euro.

„Este o creștere asemănătoare cu cea din 2007, când prețul apartamentelor era foarte mare. La fel ca atunci, dacă ne uităm la anunțuri vom vedea că multe dintre ele sunt postate de foarte multă vreme.

Economic Rabla 2025. Cât bani mai iei de la stat pentru o mașină nouă Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) a pus în consultare publică Ghidul de finanțare pentru Programul Rabla Auto 2025. Cea mai importantă schimbare vizează valoarea...

Prin urmare nu putem vorbi de un volum mare de vânzări, ci mai degrabă de o creștere artificială a prețurilor, în contextul în care unele apartamente nu dispun de un nivel de îmbunătățiri”, ne-a explicat un agent imobiliar.

Topul chiriilor în Ploiești

Cele mai mari chirii din Ploiești sunt înregistrate în zona centrală, dar și în cartierele rezidențiale, unde chiria se apropie de 1000 de euro. Vorbim de apartamente cu multiple îmbunătățiri, „de lux”, inclusiv cu loc de parcare.

În topul celor mai mari chirii rămân cele pentru apartamente situate în zona centrală, pe Bulevardul Republicii, Gheorghe Doja, dar și în Cartierul 9 Mai.

Pentru un apartament cu trei camere, decomandat, cu o suprafață de peste 80 mp, situat în zona centrală, semimobilat, dar living open-space, centrală, inclusiv loc de parcare privată, chiria poate ajunge la 600 de euro.

Pentru un apartament cu două camere decomandat, recent renovat, situat în zona 9 mai, chiria este de 450 – 550 de euro, în timp ce în zona de Nord a Ploieștiului chiria este de 300 – 350 de euro.

Cartierele unde prețul chiriilor este mai mic

Conform site-urilor de profil, cele mai mici chirii rămân în zone precum Mihai Bravu, Malu Roșu și Vest II.

Vorbim de regulă de apartamente fără îmbunătățiri multiple, cu o suprafață mai mică. confort II sau chiar III, și situate la etajele superioare. În astfel de cazuri chiria este sub 300 de euro.

Ca și în cazul prețului de vânzare al apartamentelor, chiriile pot să crească inclusiv în funcție de zona în care este situat imobilul. Distanța până la școală, stația de autobuz și prezența supermarket-urilor în zonă, pot să conducă la chirii mai mari.

Preț mare pentru garsoniere

În cazul garsonierelor, chiria rămâne la un nivel ridicat, având în vedere că și cererea este mai mare, pe motiv că sunt costuri mai mici la întreținere.

Prețul chiriei pentru o garsonieră situată în zona de sud a Ploieștiului se situează între 230 euro – 280 euro, în timp ce în zona centrală chiria poate ajunge la 300-350 de euro.

Impozite mai mari pentru chirii

Prețul chiriilor ar putea să crească însă. Ministerul Finanțelor a lansat în dezbatere publică proiectul cu noile modificări de taxe și impozite. Proiectul prevede un nou impozit anual pentru cei care obțin venituri din servicii de cazare. (Detalii AICI)