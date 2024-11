Povestea de succes a firmei GENERAL ME.EL ELECTRIC. ”Dacă ai viziune și încredere, poți transforma visul în realitate!”

Campania ”Din Prahova pentru România” reunește cei mai de succes actori ai scenei economice prahovene, de la antreprenori locali la multinaționale care aduc plus valoare comunității și care sunt recunoscute la nivel național ca repere în business. Seria articolelor în care veți cunoaște multe dintre detaliile acestor afaceri este centrată în jurul Zilei Naționale a României, o oportunitate de a prezenta ceea ce în România este posibil să se realizeze.

Județul Prahova a fost și este un etalon pentru ceea ce înseamnă dezvoltare economică. Industrie, agricultură, transporturi și comerț, toate aceste domenii economice majore sunt reprezentate prin afaceri locale de succes sau investiții ale unor multinaționale.

Campania Din Prahova pentru România – Povestea de succes a firmei GENERAL ME.EL ELECTRIC

Înființată de frații Stoicescu: Valeriu, Marius și Dan în anul 1993 cu sprijinul tatălui lor, societatea GENERAL ME.EL ELECTRIC își începe parcursul în mediul de afaceri românesc. Așa cum Bill Gates a pus bazele unui gigant în domeniul IT lucrând în garajul propriei case, tot așa și frații Stoicescu au pornit în această aventură antreprenorială în care visul lor a prins contur, s-a materializat și s-a dezvoltat tot mai mult, de la un an la altul.

La fel ca majoritatea firmelor din România anilor ’90, General ME.EL Electric și-a început activitatea cu eforturi și sacrificii din partea fondatorilor săi, lipsiți de experiența economiei capitaliste de la momentul respective. Cu toate acestea, afacerea a prins aripi și a crescut firesc, prin munca, seriozitatea și implicarea fraților Stoicescu.

Azi, la 31 de ani distanță, sunt aceeași oameni muncitori, dedicați și serioși, care au știut să transforme provocările în oportunități, să învețe din fiecare experiență și să acumuleze cunoaștere, reușind să transforme o afacere mică din domeniul instalațiilor electrice într-un colos al industriei energetice actuale.

Erau vremuri de început, în care societatea românească se străduia să-și cristalizeze parcursul antreprenorial și în care toți încercam, într-un fel sau altul să ne adaptam, să ne schimbăm gândirea, să trecem de la mentalitatea de angajat la cea de vizionari și constructori de viitor. Noi am îndrăznit și am plecat la drum!

Ce înseamnă ME.EL? Înseamnă MECANO-ELECTRIC. Firma și-a început activitatea cu instalații electrice, centrale telefonice și automatizări. Poate nimic semnificativ la acel moment, dar cu muncă asiduă și continuă, mica afacere a crescut și, doar un an mai tarziu, garajul a devenit prea mic pentru volumul operațiunilor desfășurate, fiind astfel nevoiți să se extindă.

”Businessul devenise altceva! Aveam un atelier propriu, aveam un birou, nu mai era garaj”, își amintește Valeriu Stoicescu.

În acele vremuri tumultoase, pe piața românească au apărut noi domenii de activitate, inexistente până atunci. Nevoia de divertisment a societății românești, generată de restricțiile din perioada comunistă, a făcut ca după Revoluție să apară o serie de posturi de televiziune care doreau să ajungă în toate colțurile țării, în caselor a tot mai mulți telespectatori. Și astfel s-au implementat metode noi de transmisie, dând naștere televiziunii prin cablu.

Richard Branson spune că “Oportunitățile de afaceri sunt ca autobuzele, mereu vine unul.” Noi am fost agili, am înțeles trendul și am văzut oportunitatea momentului, fapt ce ne-a determinat să dezvoltăm propria rețea de televiziune prin cablu, mai întâi în Băicoi, după care ne-am extins și în localitățile limitrofe, declară Valeriu Stoicescu.

Dezvoltarea noului domeniu de activitate a fost fulminantă, ajungând în anul 2007 la peste 5000 de abonați, ceea ce însemna ceva. Volumul de business generat de General ME.EL Electric a atras atenția marilor jucători de pe piața de profil de la momentul respectiv, iar DIGI și-a manifestat dorința de a achiziționa rețeaua de abonați, lucru ce s-a concretizat printr-o tranzacție de succes.

Dar familia Stoicescu nu s-a oprit la investiții în rețele de cablu TV, ci a avut mereu o perspectivă de ansamblu asupra activităților inovatoare, fiind interesată de producția de energie din surse regenerabile încă din anul 2005. Atunci au elaborat unul dintre primele proiecte de parcuri de fotovoltaice pentru accesarea de fonduri europene.

Și chiar dacă proiectul nu a obținut finanțarea nerambursabilă, antreprenorii nu l-au abandonat, ci au continuat să caute resursele necesare pentru implementare, fiind construit cu fonduri private în anul 2008.

Se numește RASUN ENERGY, denumire inspirată de zeul RA al Soarelui și, la fel ca rețeaua de televiziune prin cablu, devine atractiv pentru investitorii externi, fiind preluat de o firmă din Germania.

Iată cum General MEEL Electric confirma spusele lui Anthony Robbins:

Fiecare problemă este un dar, fără probleme nu am crește !

Am reușit să anticipăm viitorul și am vrut să fim părtași la definirea lui! Prin tranzacțiile majore pe care le-am încheiat, ne-am consolidat rolul în piața locală și regională și am conștientizat faptul că putem aduce un plus de valoare semnificativă în domeniul serviciilor energetice, respectiv al instalațiilor electrice de forță, al alimentărilor cu energie și al domeniilor conexe.

Începând din perioada 2010 – 2012 și continuând până în prezent, societatea a dezvoltat mai multe parcuri fotovoltaice, având un portofoliu vast de clienți pe acest segment de business. Pornind de la centrale de mici dimensiuni (sub 1 MW) construite pentru Primăriile Călmățuiu și Fărtăști, continuând cu proiecte de până la 10 MW pentru Danubiu Cet Volt, Enel Green Power sau Apa Nova și culminând cu parcuri de mari dimensiuni, cum este cel deținut de Vrancart, compania a continuat să crească și să atragă tot mai mulți clienți din rândul marilor jucători interesați să investească serios în producția de energie verde.

Echipa de conducere a înțeles că secretul succesului constă în oferirea unei game complete de servicii, motiv pentru care a investit constant în formarea angajaților și în extinderea competențelor acestora, păstrând oamenii dedicați și valoroși, fără a înceta să recruteze noi talente.

În prezent, General ME.EL Electric este lider de piață în domeniul proiectării și execuției de instalații electrice complexe, elaborării de studii de soluție și studii de fezabilitate, obținerii de avize și autorizații necesare proiectelor, reprezentării clienților pentru obținerea avizelor tehnice de la marii operatori, acordării de mentenanță corectivă și preventivă, precum și în obținerea de licențe de înființare și producție a centralelor fotovoltaice.

”Abordăm fiecare proiect cu maximă responsabilitate și, pentru a putea să oferim toate aceste servicii la cele mai înalte standarde, adaptăm permanent tehnologiile de lucru și procesele operaționale la cerințele pieței.

Deținem inclusiv atestare ANRE pentru încercări de echipamente și instalații electrice, în vederea certificării conformității centralelor electrice fotovoltaice și eoliene cu normele tehnice aplicate, iar din anul 2023 suntem certificați ca societate prestatoare de servicii energetice. Ne folosim întreaga expertiză pentru a oferi soluții inovative și adaptate cerințelor pieței, reușind de cele mai multe ori să depășim așteptările clienților noștri.”

Unul dintre secretele succesului acestei companii îl reprezintă anticiparea și satisfacerea cerințelor beneficiarilor, prin proiectarea și execuția la un înalt grad de performanță a tuturor lucrărilor solicitate.

Un alt aspect important îl constituie asigurarea în regim de urgență a unor echipe de intervenții la unitățile de producție, în cazul apariției avariilor cauzate de calamități

Creșterea General ME.EL Electric de-a lungul celor 31 de ani de activitate a fost masivă. Ceea ce am prezentat mai sus este doar o mică parte din portofoliul imens de lucrări și de clienți acumulat prin profesionalism, dedicare și respect față de oameni și față de mediul înconjurător.

Campania ”Din Prahova pentru România” va continua pe Observatorulph.ro, convinși fiind că de la antreprenor avem de învățat, că povestea fiecărui business de succes poate fi o sursă de inspirație. Și Prahova chiar are ce arăta tuturor românilor.