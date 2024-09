”Război” total între Piața Artizante și Brutăria Miez. ”N-au plătit chiria!” vs ”Ne-au sechestrat utilajele”

Între proprietarul pieței Artizante din Păulești și cel al Brutăriei Miez, care a fost chiriaș al unui spațiu comercial, a apărut un adevărat ”război”. În timp ce reprezentanții brutăriei acuză sechestrarea utilajelor, proprietarul spațiului susține că a pus în aplicare prevederile contractului în caz de neplată a chiriei. Observatorul Prahovean publică punctele de vedere ale ambelor ”tabere” postate pe rețelele de socializare.

Reacția lui Andrei Severin, proprietarul Pieței Artizante:

Piața Artizante vă asigură de buna desfășurare a activităților comerciale, conform contractelor în vigoare.

Vă asigurăm de respectarea condițiilor contractuale și bunele intenții pentru desfășurarea activităților. Dorim să precizăm că toate acțiunile noastre se desfășoară strict în conformitate cu prevederile contractuale și legale.

În calitate de proprietar, Piața Artizante își rezervă dreptul de a aplica măsurile contractuale, inclusiv notificarea de reziliere transmisă după multiple încercări de a rezolva amiabil situația generată de neplata chiriei și a altor obligații contractuale pe o perioadă extinsă.

În același timp, nu putem asista la neplata angajaților Miez (timp de mai bine de 2 luni), situație care nu se aliniază cu valorile Pieței Artizante.

Acuzațiile de „sechestrare” a bunurilor și utilajelor sunt nefondate. Piața Artizante a respectat toate procedurile legale și contractuale, iar bunurile vor fi asigurate conform contractului, până la clarificarea aspectelor legale, pentru a proteja investițiile ambelor părți.

Piața Artizante a acționat ca un sponsor pentru brutăria Miez, pentru a-și mări spațiul de producție de la aproximativ 45 mp până la peste 180 mp, contribuind cu o valoare de peste 129.000 RON (în spațiul și pentru desfășurarea activității de brutărie) în urma semnării unui contract de închiriere pe o perioadă de 5 ani.

Conform datelor financiare puse la dispoziție de Miez, vânzările în Piața Artizante au fost la un nivel de 85% din valorile înregistrate în declarațiile fiscale în anii trecuți.

La momentul postării acestui video, brutăria Miez are debite considerabile față de Piața Artizante. Facem apel pe această cale să achite în termen contractual datoriile restante.

Vă mulțumim pentru că ne ajutați să ajungem la cât mai mulți oameni cu această informație, corectă și potrivită pentru contextul dat.

Vă asigurăm că Piața Artizante va face în continuare demersurile necesare pentru promovarea micilor companii românești.

Mesajul postat pe Facebook de Brutăria Miez:

”Vă scrie Andreea, sufletul acestei brutării. Sunt nevoită să fac un anunț teribil.

BRUTĂRIA MIEZ A FOST CAPTURATĂ de către proprietarii spațiului pe care l-am închiriat la Păulești. În cursul zilei de joi am fost evacuați abuziv din spațiu și ne-au fost sechestrate toate bunurile și utilajele. Decizia de evacuare a fost emisă ilegal de către proprietari, prin încălcarea prevederilor contractului și a legilor în vigoare și nu este susținută de un ordin judecătoresc.

Proprietarii își susțin faptele pe vina noastră de a nu fi plătit două facturi, ce reprezintă penalități emise de către ei în urmă cu câteva zile, ca pedeapsă pentru cererea noastră de reziliere a contractului înainte de termenul prevăzut – reprezentând 12 chirii și penalități de întârziere în valoare de 1% pe zi. De asemenea pe o clauză din contract care spune că ne pot evacua dacă ”suntem în culpă”.

Aceste facturi sunt restante abia în trei săptămâni și au fost oricum respinse de către noi ca lipsite de eficacitate juridică, urmând ca instanța să hotărască ce și cum mai avem de plătit.

În urmă cu o lună, pe data de 20.08, am trimis proprietarilor o notificare de reziliere cu data de 1 noiembrie, în urma căreia au început o serie de negocieri pentru eșalonarea plăților facturilor restante. Am fost însoțiți în acest proces de avocat, iar intenția noastră a fost una de soluționare amiabilă.

S-a încercat inventarea multor costuri suplimentare, care nu au putut fi însă dovedite. În ultimă instanță, au recurs la aceste penalități. Totul pentru a ne ține captivi.

Miercuri, pe 18.09, am primit o notificare de reziliere unilaterală a contractului, prin care ni se comunica că avem 5 zile până la încheierea contractului, că trebuie să plătim facturile restante în 15 zile, inclusiv cele două despre care am vorbit mai sus (care însă în fapt au data restanței 10.10) și au copiat un articol din acest contract abuziv, în care spun că dacă se întâmplă nu știu ce rele, pot prelua spațiul și ne pot evacua. În aceeași zi noi am achitat toate facturile restante reprezentând chirii și utilități și apoi am respins ca fiind nelegal acest act, bazându-ne pe faptul că încheierea contractului era deja stabilită cu acordul părților pentru data de 1.11.

A doua zi, ne-am mobilizat pentru a dezmembra cuptoarele și a împacheta brutăria și pentru a ne lua totul de acolo începând cu ora 15. Nu mai puteam îndura nicio zi în acest loc. La ora 14, s-a intrat la noi în spațiu, echipajul venit de la Sibiu pentru dezasamblarea cuptoarelor a fost oprit din lucru și am fost goniți. Am chemat poliția, care nu a putut decât „să constate”, „fiind vorba de un caz civil”. S-au schimbat ialele, iar magazinul nostru a fost sigilat cu un soi de banner.

Aș vrea să menționez că în tot acest timp, mai fățiș sau din zvonuri plantate de angajații pieței, s-a prefigurat dorința mare a proprietarului Severin Andrei Buzilă de a ne confisca măcar parte din utilaje și a le oferi „următorilor” chiriași. Mi-au fost convocați abuziv angajații în timpul programului și fără a fi înștiințată, pentru a participa la interviuri cu „următorii patroni”, iar mie acest domn mi-a transmis fățiș faptul că urmărește ca brandul Miez să devină al său.

Anul acesta a fost foarte greu pentru noi. Mutarea noastră a fost motivată de o serie de factori despre care voi vorbi mai mult cu o altă ocazie. Eu și Florin, partenerul meu, am crezut atunci că facem ce e mai bine pentru brutărie și pentru noi, ca familie. Dar am greșit foarte tare.

Proiectul minunat care trebuia să fie Piața Artizante, s-a dovedit a fi de fapt doar o idee bună, implementată foarte prost. Am avut mare încredere în vorbele unor oameni care ne-au promis că vom face parte dintr-o piață deosebită, „ca la Copenhaga”, unde se va găsi o diversitate de produse artizanale de cea mai bună calitate, un loc pentru care să se merite oricând să faci un drum din Ploiești, sau chiar de mai departe. În luna aprilie însă, lângă magazinul nostru s-a deschis un magazin uriaș chinezesc cu cele mai ieftine produse din plastic, partea cu „premium” s-a dus gradual și iremediabil, tot mai în spate, dar ni s-a explicat că acest magazin „va produce trafic”.

În primele 3-4 luni, vânzările au arătat ceva mai bine decât acum, căci mulți oameni au venit din curiozitate, să vadă ce e cu această piață. Pe atunci aveam încă credința că lucrurile o vor lua din loc ușor, ușor. Din păcate, oferta fiind una limitată, nu mulți dintre aceștia au rămas fideli pieței și pe măsură ce o parte dintre magazine au început să se închidă, tot mai puțini s-au întors. Vânzările noastre au stagnat până în luna aprilie, nici vorbă de creștere, iar din luna mai au început să o ia vertiginos în jos, în acord cu prestigiul în scădere al pieței.

Noi din luna iunie am început să avem cash flow-ul tot mai îngreunat, căci în mai ni s-au terminat toate resursele, nu am mai putut ajuta firma cu nimic „de acasă”, așa că am început să ne blocăm. Am avut popriri între 11 și 26 iulie, între 30 iulie 18 august, între 28 august și 18 septembrie, o situație cumplită prin care nu am mai trecut vreodată. Firma a încasat în lunile iulie și august în piață mai puțin de jumătate din cât i-ar fi trebuit să fie break even.

În acest context, am rămas cu destule facturi restante și către piață, este vorba despre facturi reprezentând chirie și utilități. În august, până la ridicarea popririi, am avut facturi neplătite din iunie.

Vara aceasta a început să ne devină tot mai clar că trebuie să ne mutăm. În iulie, și eu și Florin eram deznădăjduiți. Cu ce bani să facem asta, cu ce ne mutăm, cu ce ne renovăm, cu ce plătim o nouă garanție? Părea imposibil. Simțeam că suntem pe cale să pierdem tot ce am clădit în ultimii opt ani. Am ajuns foarte jos emoțional. Tot efortul ultimelor luni fusese în zadar. Nu făcusem decât să muncim să reconstruim brutăria și apoi să supraviețuim, copiii noștri au avut parte de cel mai plictisitor an din viața lor și de părinți mai mereu stresați și irascibili. Eram obosiți fizic și emoțional la pământ.

Am reușit să ne adunăm până la urmă și ne-am hotărât că vom lupta, că vom cere ajutorul și vom răzbi. Ne-am dat seama că ceea ce știm noi să facem cu mâinile noastre și refuzul nostru de a face compromisuri, sunt mai presus de cifrele roșii din contabilitate. Și ne-am dat seama că am strâns o comunitate incredibilă în jurul nostru și că suntem sprijiniți și iubiți din toate părțile.

Postarea aceasta trebuia să fie despre altceva, căci pregăteam de ceva vreme momentul unui anunț important, legat de întoarcerea noastră la București. După un an extrem de greu la Păulești, v-am fi cerut ajutorul pentru a ne reclădi brutăria într-un spațiu nou, am fi purtat un dialog despre lucrurile frumoase pe care urmează să le împărtășim cu voi în viitor și am fi plănuit împreună.

În schimb, suntem nevoiți să vă informăm despre o situație complet nedreaptă și de-a dreptul absurdă și să vă expunem chestiuni juridice și financiare și tot felul de fapte reprobabile ale unor șarlatani. Îmi este foarte greu să vorbesc despre lucrurile astea, planul meu era să nu pângăresc povestea Miez făcând publice toate aceste mizerii. Aș fi vrut ca în curând să pot declara capitolul acesta încheiat și să mă uit cât mai rar înapoi, cel mai bine deloc.

Am ajuns însă într-un punct în care nu se poate să nu vă vorbesc, căci avem nevoie de ajutor, avem nevoie să punem presiune în toate direcțiile pentru a ne putea muta și a reporni brutăria.

Noi ne luptăm juridic pe toate căile și cu siguranță vom avea câștig de cauză, dar lucrurile acestea se pot tărăgăna. Dată fiind situația mai mult decât delicată în care se află firma în acest moment, este foarte important să nu stăm prea mult pe tușă.

Ajutați-ne să facem informația să circule și să salvăm brutăria Miez!”