Ce lege invocă ANAF pentru amendarea mirilor care nu "toarnă" la fisc lăutarii, florăresele și fotografii

Cuplurile căsătorite în ultimii cinci ani, precum și viitorii miri vor fi obligați de fisc să completeze un formular privind datele de contact ale celor care participă la organizarea nunților: fotografi, cameramani, DJ, lăutari, cârciumari, florărese ș.a.

Pentru a-și jusitifica această campanie, ANAF invocă articolul 58, alineatul 1 din Codul de procedură fiscală, care prevede:

"Contribuabilul/Plătitorul sau altă persoană împuternicită de acesta are obligația de a furniza organului fiscal informațiile necesare pentru determinarea stării de fapt fiscale. În același scop, organul fiscal are dreptul să solicite informații și altor persoane cu care contribuabilul/plătitorul are sau a avut raporturi economice sau juridice, iar acestea au obligația de a furniza informațiile solicitate. Informațiile furnizate de alte persoane se iau în considerare numai în măsura în care sunt confirmate și de alte mijloace de probă."

Cei care nu vor completa formularul ANAF riscă amenzi uriașe, potrivit profit.ro, care citează din Codul fiscal:

"Constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate, potrivit legii, infracțiuni: r) nerespectarea de către contribuabil/plătitor sau persoana împuternicită de acesta, precum și nerespectarea de către persoanele cu care contribuabilul/plătitorul are sau a avut raporturi economice sau juridice, a obligației de a furniza organului fiscal informațiile necesare determinării stării de fapt fiscale potrivit art. 58 alin. (1); Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează astfel: e) cu amendă de la 4.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii și mari și cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum și pentru persoanele fizice, în cazul săvârșirii faptelor prevăzute la alin. (1) lit. n) și r)", potrivit Codului de procedură fiscală.

