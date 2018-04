Starea victimelor din accidentul grav de la Breaza - FOTO

Accidentul a avut loc pe strada Republicii din Breaza, după ce două autoturisme au intrat în coliziune. Numărul persoanelor rănite a ajuns la cinci. Unul dintre șoferi, în vârstă de 25 de ani, este în stare de inconștiență. Victimele urmează să fie transportate la spital.

În urma impactului dintre cele două autoturisme, una dintre mașini s-a răsturnat. Patru persoane au fost rănite. În stare gravă este și șoferul uneia dintre mașini. Acesta, în vârstă de 25 de ani, este în stare de inconștiență și are un traumatism la coloana cervicală.

O a doua victimă este un tânăr în vârstă de 25 de ani. Acesta prezintă o fractură la mandibulă. Cea de a treia victimă este un tânăr în vârstă de 19 ani, care are o fractură de femur, iar un alt tânăr, în vârstă de 26 de ani are traumatism la genunchi. Potrivit ISU Prahova, a cincea victimă, un tânăr în vârstă de 20 de ani, are un traumatism cranio-cerebral.