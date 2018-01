Mesajul Prefecturii Prahova pentru examinatorii auto care se plâng de stres și program infernal

După ce observatorulph.ro a publicat o scrisoare deschisă a unui grup de examinatori auto, care se plâng de programul infernal de lucru, Prefectura Prahova a reacționat.

”Facem precizarea că activitatea de examinare la proba practică se desfasoară în acest moment cu un numar de cinci examinatori, fiecare dintre acestia examinând 14 candidati zilnic, timpul alocat fiecarui candidat fiind de 25 de minute (categ.”B”). Ca urmare, fiecare examinator isi desfasoara activitatea in conditii normale de lucru, in cadrul programului zilnic de 8 ore. Totodata va informam ca, in cursul anului 2017, parte dintre examinatori a prestat munca suplimentara, in cinci zile de sambata, din motive obiective.

Concediile de odihna pentru anul 2016 au fost efectuate integral de catre intreg personalul SPCRPIV PH iar restantele din concediul aferent anului 2017 sunt in curs de acordare (parte a personalului a efectuat integral concediul de odihna pentru 2017). Acordarea conditiilor speciale de munca pentru aceasta categorie de lucratori nu este in sarcina Instituiei Prefectului iar salariul “guvernamental” se acorda conform unui singur indicator. In anul 2017, acesta a fost acordat sefului SPCRPIV PH, persoana care poarta responsabilitatea activitatii.

Va asiguram ca acordarea concediilor de odihna, recuperarea orelor prestate suplimentar precum si acordarea eventualelor stimulente salariale s-au facut cu respectarea legislatiei in vigoare” se arată într-un comunicat al Prefecturii Prahova remis redacției obsevatorulph.ro.

