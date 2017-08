Campanie de vaccinare la Ploiești pentru 2.000 de copii care nu se află în evidența medicilor de familie

Prin structurile abilitate, ASSC, mediatori rromi, cabinete de medicină școlară şi Poliţia Locală Ploieşti, a fost demarată campania de vaccinare antirujeolică dispusă de Ministerul Sănătăţii împreună cu Ministerul Administraţiei şi Internelor, a anunțat .Primăria Ploiești.

În cadrul acestei campanii sunt vizaţi aproximativ 2000 de copii, care nu se află în evidenţele medicilor de familie din municipiul Ploieşti.

Campania a demarat ieri cu o acţiune de informare cu privire la vaccinarea antirujeolică care se desfasoara in zona Bariera Bucuresti, iar in cursul zilei de maine, 04.08.2017, copiii vor fi vaccinaţi la Colegiul Tehnologic "1 Mai", in intervalul orar 11.00 - 13.00.

„Municipalitatea solicită părinţilor să acorde sprijinul necesar cadrelor medicale în vederea bunei desfăşurări a campaniei de vaccinare antirujeolică”, se precizează în comunicatul de presă al Primăriei Ploiești.

Reamintim faptul că ministrul Sănătății a demis conducerea Direcției de Sănătate Publică Prahova pe motiv că rata de vaccinare a fost sub 50%. Totodată, în raportul Ministerului Sănătății se precizează faptul că situația a fost generată atât de lipsa vaccinurilor, cât și de faptul că părinții au refuzat vaccinarea copiilor.

De la începutul anului, în Prahova s-au înregistrat numai 9 cazuri de rujeolă, comparativ cu peste 7.000 de cazuri raportate la nivel național. În plus, dacă la nivel național au fost raportate 32 de cazuri de deces, la Prahova nu a fost raportat nici un caz.