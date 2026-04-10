Nereguli la Spitalul Municipal Câmpina: lucrări plătite, dar neexecutate. Primăria a achitat prejudiciul

Primarul Câmpinei, Irina Nistor (PSD), a prezentat, joi, 9 aprilie 2026, concluziile unui control efectuat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) la proiectul de modernizare energetică a Spitalului Municipal Câmpina. Verificările au fost făcute după apariția unor suspiciuni potrivit cărora anumite lucrări ar fi fost decontate fără să fie realizate.

Controlul a fost declanșat în urma unei notificări a Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în noiembrie 2025. Inspectorii au analizat lucrările plătite în perioada 2023–2024, când administrația locală era condusă de fostul primar al orașului, Alin Moldoveanu.

Raportul final, transmis în februarie 2026, a confirmat neregulile. Mai exact, au fost identificate lucrări care au fost plătite, deși nu au fost executate în realitate. Este vorba despre intervenții legate de utilități, precum instalațiile electrice și rețelele de apă, dar și despre montarea unor echipamente pentru eficiență energetică.

Prejudiciul stabilit este de 431.753,99 lei, adică aproximativ 85.000 de euro. Suma afectează atât fonduri europene, cât și bani din bugetul de stat și din bugetul local, iar MIPE a decis că aceasta trebuie recuperată de la primăria municipiului Câmpina.

Irina Nistor a transmis că suma a fost deja achitată integral de administrația locală, pentru a evita penalități și pentru a nu pune în pericol alte proiecte finanțate din fonduri europene. „Am decis să plătim imediat această sumă, pentru a proteja interesul orașului și pentru a nu risca blocarea investițiilor în derulare”, a declarat aceasta.