Lista completă a investițiilor din Ploiești în 2026. Ce proiecte anunță Primăria

Primăria Ploiești a transmis, la solicitarea Observatorulph.ro, lista investițiilor pentru anul 2026. Documentul include atât lucrări aflate deja în derulare, cât și proiecte noi, aflate în diferite etape de pregătire sau lansare.

Primăria Ploiești anunță zeci de proiecte pentru 2026, de la lucrări în școli și spitale până la schimbări majore în trafic și spațiile publice. Lista completă arată cum ar urma să se transforme orașul în perioada următoare. Investițiile vizează în principal infrastructura rutieră, unitățile de învățământ, sistemul de termoficare și spațiile publice.

Proiecte de infrastructură aflate în derulare

Construcție modulară Școala Gimnazială „I.A. Bassarabescu”;

Construire sală de sport Școala Gimnazială „Sfânta Vineri”;

Renovare clădire Școala Gimnazială „George Coșbuc” – corp C2;

Străpungere strada Laboratorului în prelungirea străzii Gh. Gr. Cantacuzino;

Regenerare urbană în zona marginalizată a municipiului Ploiești, cartier Pictor Rosenthal (finalizare lucrări de execuție – 30.06.2026);

Stații așteptare călători pentru rețeaua de transport public din Municipiul Ploiești. (Detalii AICI)

Proiecte de infrastructură propuse pentru 2026

Proiecte pentru școli și spitale

Construire sală de sport la Liceul Tehnologic „Toma Socolescu” (lansare achiziție lucrări de execuție în 2026);

Modernizare teren de sport Liceul Tehnologic „Lazăr Edeleanu”;

Modernizare teren sport Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” (proiectare și execuție);

Înlocuire instalație încălzire la Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria”;

Reamenajare curte la Grădinița din strada Poștei nr. 23 (proiectare și execuție);

Reamenajare imobil din strada Predeal nr. 28 în unitate de învățământ preșcolar;

Eficientizare energetică Liceul Tehnologic de Servicii „Sfântul Apostol Andrei” – sală sport;

Eficientizare energetică Liceul Tehnologic „1 Mai” – sală sport

Eficientizare energetică Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza”;

Proiectare și execuție lucrări pentru obținere autorizație de securitate la incendiu la unități de învățământ;

Desființare construcție C14 și construire Centru Îngrijiri Paliative la Spitalul Municipal Ploiești (lansare achiziție lucrări de execuție în 2026);

Proiecte de infrastructură rutieră

Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere și de transport public între Gara de Sud și Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor – Etapa I + II (începerea lucrărilor de execuție în 2026);

Reabilitarea și modernizarea străzii Mihai Bravu (tronson cuprins între strada Apelor – limită municipiu) – proiectare + execuție;

Eliminare puncte periculoase prin amenajarea intersecției dintre strada Laboratorului și strada Gh. Gr. Cantacuzino;

Reparație capitală strada Gh. Gr. Cantacuzino (tronson cuprins între Șoseaua Vestului – centrul municipiului Ploiești) – proiectare + execuție;

Reparație capitală strada Pompelor – proiectare + execuție;

Studii de trafic în municipiul Ploiești.

Proiecte de regenerare urbană

Regenerare urbană – modernizare lizieră în zona UPG B-dul București, campus UPG;

Amenajare de tip promenadă – spațiul verde aferent Șoseaua Vestului – tronson delimitat de străzile Mărășești, Vestului, Anotimpului și Parcul „La Pietricele”;

Amenajarea zonei aferente pârâului Dâmbu prin lucrări de decolmatare, cât și reabilitarea și amenajarea malurilor pârâului și a zonelor adiacente;

Pietonizare și trafic controlat în zona centrală, inclusiv amenajare piste pentru biciclete pe traseele prioritare din Planul de Mobilitate, puncte bike-sharing, amenajare zone verzi, zone de odihnă, zonă spectacole, zone comerț pentru evenimente, iluminat ornamental, Wi-Fi, inclusiv dotări și echipamente – Componentă Mobilitate urbană (lansare achiziție lucrări de execuție în 2026);

Pietonizare și trafic controlat în zona centrală, inclusiv amenajare piste pentru biciclete pe traseele prioritare din Planul de Mobilitate, puncte bike-sharing, amenajare zone verzi, zone de odihnă, zonă spectacole, zone comerț pentru evenimente, iluminat ornamental, Wi-Fi, inclusiv dotări și echipamente – Componentă Regenerare urbană (lansare achiziție lucrări de execuție în 2026);

Revitalizare ecologică și modernizarea Parcului Memorial „Constantin Stere”, comuna Bucov, județul Prahova, prin decolmatarea lacului 1, consolidarea malurilor și propunere peisageră;

Proiect privind termoficarea în Ploiești

Reabilitare rețele termice aferente SACET Ploiești, pentru creșterea eficienței energetice în alimentarea cu căldură urbană – Etapa I (lansare achiziție servicii de proiectare și lucrări de execuție în 2026);

Rămâne de văzut dacă Ploieștiul se va transforma, în 2026, într-un mare șantier. Derularea proiectelor va depinde de asigurarea fondurilor necesare, în special din surse europene, dar și de alocările din bugetul local.