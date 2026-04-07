Reorganizare la Primăria Ploiești. Casa de Cultură ar urma să preia Parcul Vest – PROIECT

În contextul anunțatelor disponibilizări, Primăria Ploiești propune reorganizarea Casei de Cultură „Ion Luca Caragiale”, prin preluarea Serviciului de Administrare a Parcului Vest și a Centrului de Excelență în Afaceri. Proiectul de hotărâre se va afla, joi, 9 aprilie, pe ordinea de zi a aleșilor locali.

Primăria Ploiești se află în plin proces de reorganizare administrativă. În total, 189 de posturi – ocupate și vacante – trebuie să fie eliminate din organigramă. Practic, potrivit primelor variante de lucru, 116 angajați își vor pierde locul de muncă.

Joi, 9 aprilie, aleșii locali ploieșteni sunt convocați la ședință, iar proiectul propus vizează o primă variantă de reorganizare a Casei de Cultură „Ion Luca Caragiale. Astfel, potrivit unor surse, ca instituția de cultură să preia anumite servicii din cadrul Primăriei.

Instituția de cultură ar urma să preia, dacă proiectul este aprobat, Serviciul Administrare Parc Municipal Vest și Compartimentul „Centrul de Excelență în Afaceri pentru Tineri Întreprinzători”, care vor fi desființate în cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Propunerea ar permite ca instituția de cultură să preia, totodată, inclusiv personalul serviciului și compartimentului din cadrul Primăriei, în termen de 30 de zile.

Sediul Casei de Cultură se mută

Proiectul mai prevede și o altă modificare importantă, respectiv relocarea sediului principal al Casei de Cultură care în prezent se află la Primăria Ploiești.

Astfel, sediul instituției de cultură ar urma să fie mutat din Piața Eroilor nr. 1A, etaj 7, în strada Mărășești nr. 285B, din Ploiești.

71 de posturi în noua structură

Reorganizarea vine la pachet cu o nouă organigramă. Casa de Cultură ar urma să funcționeze cu un număr maxim de 71 de posturi, iar personalul din structurile desființate va fi preluat în termen de cel mult 30 de zile de la intrarea în vigoare a hotărârii.

Totodată, proiectul prevede un nou regulament de organizare și funcționare, care stabilește modul în care instituția își va desfășura activitatea după reorganizare.

Dacă proiectul va fi aprobat, Casa de Cultură va prelua și bunuri, precum și obiecte de inventar aflate în prezent în evidențele Primăriei Ploiești, dar și în gestiunea structurilor care urmează să fie desființate.

În același timp, contractul de administrare existent va fi actualizat printr-un act adițional, iar drepturile și obligațiile aferente vor fi transferate către instituție.