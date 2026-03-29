Calendarul oficial al alergărilor de trap din 2026, la Hipodromul Ploiești

Aleșii locali ploieșteni vor analiza, luni, 30 martie, proiectul de hotărâre privind calendarul oficial al alergărilor de trap din 2026, organizate la Hipodromul Ploiești.

Până la finalul anului sunt programate 15 reuniuni hipice, cu un total de 71 de curse. Sezonul va debuta pe 5 aprilie, cu Premiul de deschidere – cursă Silver.

Calendarul complet al reuniunilor

5 aprilie – Premiul de deschidere (Silver)

19 aprilie – Premiul „Gheorghe Tănase”

3 mai – Premiul „Tache Ionescu”

17 mai – Premiul „Constantin și Elena” (Gold)

14 iunie – Premiul „Debutanților” și Premiul „Juvenil”

21 iunie – Premiul de încercare și Premiul Radu Stanian

5 iulie – Marele Premiu la Trap; Premiul Cailor de 3 ani „Regele Carol I”; Premiul Speranțelor

19 iulie – Premiul de Consolare

2 august – Premiul de vacanță; Premiul Cailor de 2 ani „Regele Ferdinand”

6 septembrie – Premiul de viteză „Rarău”

20 septembrie – Premiul JCR la Trap; Premiul Arcul de Triumf

4 octombrie – Premiul „Agriculturii”; Premiul României la trap (OPEN)

18 octombrie – Premiul „Manole Filițti”; Premiul „Regina Maria”

1 noiembrie – Premiul Maraton; Premiul Hambletonian

15 noiembrie – Premiul driverilor „Mircea Ștefănescu”; Premiul de închidere

Structura sezonului

o cursă „Marele Premiu”

5 curse categoria Gold

16 curse categoria Silver

15 curse categoria I

16 curse categoria II

18 curse categoria III

Valoarea premiilor

Categoria III – 1.000 lei

Categoria II – 1.500 lei

Categoria I – 2.000 lei

Categoria Silver – 3.000 lei

Categoria Gold – 4.000 lei

Marele Premiu – 8.000 lei

Conform proiectului, valoarea premiilor va fi recalculată în funcție de bugetul aprobat. Pentru primele trei reuniuni, premiile vor fi asigurate din sponsorizări.