Calendarul oficial al alergărilor de trap din 2026, la Hipodromul Ploiești

Aleșii locali ploieșteni vor analiza, luni, 30 martie, proiectul de hotărâre privind calendarul oficial al alergărilor de trap din 2026, organizate la Hipodromul Ploiești.
Până la finalul anului sunt programate 15 reuniuni hipice, cu un total de 71 de curse. Sezonul va debuta pe 5 aprilie, cu Premiul de deschidere – cursă Silver.
Calendarul complet al reuniunilor
- 5 aprilie – Premiul de deschidere (Silver)
- 19 aprilie – Premiul „Gheorghe Tănase”
- 3 mai – Premiul „Tache Ionescu”
- 17 mai – Premiul „Constantin și Elena” (Gold)
- 14 iunie – Premiul „Debutanților” și Premiul „Juvenil”
- 21 iunie – Premiul de încercare și Premiul Radu Stanian
- 5 iulie – Marele Premiu la Trap; Premiul Cailor de 3 ani „Regele Carol I”; Premiul Speranțelor
- 19 iulie – Premiul de Consolare
- 2 august – Premiul de vacanță; Premiul Cailor de 2 ani „Regele Ferdinand”
- 6 septembrie – Premiul de viteză „Rarău”
- 20 septembrie – Premiul JCR la Trap; Premiul Arcul de Triumf
- 4 octombrie – Premiul „Agriculturii”; Premiul României la trap (OPEN)
- 18 octombrie – Premiul „Manole Filițti”; Premiul „Regina Maria”
- 1 noiembrie – Premiul Maraton; Premiul Hambletonian
- 15 noiembrie – Premiul driverilor „Mircea Ștefănescu”; Premiul de închidere
Structura sezonului
- o cursă „Marele Premiu”
- 5 curse categoria Gold
- 16 curse categoria Silver
- 15 curse categoria I
- 16 curse categoria II
- 18 curse categoria III
Valoarea premiilor
- Categoria III – 1.000 lei
- Categoria II – 1.500 lei
- Categoria I – 2.000 lei
- Categoria Silver – 3.000 lei
- Categoria Gold – 4.000 lei
- Marele Premiu – 8.000 lei
Conform proiectului, valoarea premiilor va fi recalculată în funcție de bugetul aprobat. Pentru primele trei reuniuni, premiile vor fi asigurate din sponsorizări.
