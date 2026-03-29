Cât va costa lunar un loc la Căminul de Bătrâni din Ploiești – PROIECT

Costul mediu lunar de întreținere pentru persoanele vârstnice îngrijite în Căminul de Bătrâni din Ploiești va crește la 8.869,05 lei, potrivit unui proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi a Consiliului Local. Beneficiarii serviciilor acordate vor plăti însă sume cuprinse între 2.500 și 3.500 de lei.

Proiectul de hotărâre urmează să fie analizat de consilierii locali în ședința programată luni, 30 martie, și stabilește atât costul total al serviciilor, cât și contribuțiile lunare suportate de beneficiari.

Costul mediu lunar de întreținere propus pentru anul 2026 este de 8.869,05 lei.

Cât vor plăti persoanele în vârstă

Conform proiectului, contribuțiile plătite de beneficiarii serviciilor oferite la Căminul de Bătrâni din Ploiești sunt diferențiate în funcție de gradul de dependență:

2.500 lei pentru persoane independente

3.000 lei pentru persoane semidependente

3.500 lei pentru persoane dependente

Cum se stabilește tariful plătit de beneficiari

Beneficiarii care au venituri vor plăti lunar până la 60% din acestea, fără a depăși costul total de întreținere. Diferența poate fi acoperită de susținătorii legali, dacă veniturile acestora depășesc pragul stabilit de lege.

În cazul persoanelor fără venituri și fără susținători legali, cheltuielile vor fi suportate din bugetul local.

Căminul de Bătrâni din Ploiești oferă servicii de găzduire, hrană, îngrijire medicală și recuperare pentru persoanele care au atins vârsta de pensionare, în special pentru cele fără locuință sau fără resurse suficiente pentru un trai independent.