- Publicitate -
Observatorul PrahoveanAdministrație

Cât va costa lunar un loc la Căminul de Bătrâni din Ploiești – PROIECT

Autor: Roxana Tănase
camin batrani Ploiesti
Foto: Căminul de Bătrâni din Ploiești

Costul mediu lunar de întreținere pentru persoanele vârstnice îngrijite în Căminul de Bătrâni din Ploiești va crește la 8.869,05 lei, potrivit unui proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi a Consiliului Local. Beneficiarii serviciilor acordate vor plăti însă sume cuprinse între 2.500 și 3.500 de lei.

- Publicitate -

Din articol

Proiectul de hotărâre urmează să fie analizat de consilierii locali în ședința programată luni, 30 martie, și stabilește atât costul total al serviciilor, cât și contribuțiile lunare suportate de beneficiari.

Costul mediu lunar de întreținere propus pentru anul 2026 este de 8.869,05 lei.

- Publicitate -

Cât vor plăti persoanele în vârstă

Conform proiectului, contribuțiile plătite de beneficiarii serviciilor oferite la Căminul de Bătrâni din Ploiești sunt diferențiate în funcție de gradul de dependență:

  • 2.500 lei pentru persoane independente
  • 3.000 lei pentru persoane semidependente
  • 3.500 lei pentru persoane dependente

Cum se stabilește tariful plătit de beneficiari

Beneficiarii care au venituri vor plăti lunar până la 60% din acestea, fără a depăși costul total de întreținere. Diferența poate fi acoperită de susținătorii legali, dacă veniturile acestora depășesc pragul stabilit de lege.

În cazul persoanelor fără venituri și fără susținători legali, cheltuielile vor fi suportate din bugetul local.

- Publicitate -

Căminul de Bătrâni din Ploiești oferă servicii de găzduire, hrană, îngrijire medicală și recuperare pentru persoanele care au atins vârsta de pensionare, în special pentru cele fără locuință sau fără resurse suficiente pentru un trai independent.

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Povestea centrului AZAMI din Câmpina: cum sunt ajutați copii și adulți să-și înțeleagă emoțiile

Luiza Toboc Luiza Toboc -
La Câmpina, Centrul AZAMI, fondat de psihologul și psihoterapeutul...

Hand Made România: Locul din Ploiești unde mai găsești ii și produse românești lucrate manual

Corina Matei Corina Matei -
Într-o lume invadată de „chinezării” de proastă calitate, de...

Control ANAF Ploiești la British American Tobacco: sume suplimentare uriașe stabilite de fisc. Reacția companiei

Ștefan Vlăsceanu Ștefan Vlăsceanu -
Inspectorii ANAF au stabilit, în urma unui control fiscal...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -