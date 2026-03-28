Transportatorii, obligați să plătească tarife mai mari pentru terminalele din Ploiești – PROIECT

Transport Călători Express (TCE) Ploiești va încasa tarife mai mari de la transportatorii care utilizează terminalele din municipiu. Cel puțin așa prevede un proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi a Consiliului Local Ploiești, luni, 30 martie.

Proiectul de hotărâre prevede aprobarea unui tarif de 2.800 de lei/an/mijloc de transport pentru transportatorii care folosesc terminalele aflate în administrarea SC Transport Călători Express.

În prezent, TCE practică un tarif de 1.200 de lei/an/mijloc de transport, la care se adaugă TVA. Acest tarif nu a mai fost actualizat din 2013.

TCE Ploiești are în administrare Terminalul Nord de pe strada Găgeni și Terminalul Podul Înalt, de pe strada Gh. Gr. Cantacuzino nr. 283.

Dacă proiectul va fi aprobat, noul tarif se va aplica de la data intrării în vigoare a hotărârii.