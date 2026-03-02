Vor mai beneficia elevii navetiști din Prahova de transport gratuit? Reacția Consiliului Județean

Consiliul Județean Prahova a reacționat după articolul Observatorul Prahovean despre „criza transportului elevilor”. „Disputa dintre firme nu justifică afectarea serviciului. Gratuitatea pentru elevi e obligatorie” a transmis conducerea instituției.

Observatorul Prahovean a publicat ieri articolul Transportul elevilor din Prahova, în criză: două firme anunță că abonamentele nu mai sunt valabile, bazat pe un comunicat comun a doi operatori.

Este vorba de SC Victoria Ovidiu SRL și SC Gritex SRL, care acuză liderul asocierii, C&I Grup Internațional, că a încasat sumele aferente abonamentelor elevilor, dar refuză să le vireze operatorilor care au prestat efectiv transportul pe rutele Ploiești–Colceag și Ploiești–Măgula.

Abonamentele nu vor mai fi recunoscute

Companiile susțin că au informat Consiliul Județean Prahova, însă li s-a comunicat că situația ar fi considerată „internă” asocierii. În acest context, cele două firme avertizează că, începând 5 martie 2026, abonamentele plătite „prin această modalitate” nu vor mai fi considerate valabile pe traseele menționate.

Astfel, accesul la transport ar urma să fie permis exclusiv elevilor care achită contravaloarea abonamentului direct către prestatorul serviciului, măsură pe care transportatorii o justifică drept necesară pentru „funcționarea legală și sustenabilă” a serviciului.

Reacția Consiliului Județean Prahova

Consiliul Județean Prahova a reacționat astăzi printr-un comunicat că eventualele neînțelegeri dintre partenerii asocierii sunt raporturi comerciale interne și nu pot fi invocate pentru a opri sau afecta serviciul public de transport.

Astăzi, reprezentanții CJ Prahova au transmis un comunicat în care precizează că asocierea care operează Lotul VII – SC C&I INTERNATIONAL SRL (lider) – SC VICTORIA OVIDIU SRL – SC GRITEX SERV SRL – trebuie să asigure transportul în condițiile contractului de delegare și ale regulamentului de transport, indiferent de problemele interne dintre parteneri.

„Eventualele neînțelegeri reprezintă raporturi comerciale interne. Acestea nu pot justifica, în nicio situație, întreruperea sau afectarea serviciului public de transport”, arată instituția.

Aceasta precizează că orice dificultăți trebuie soluționate fără a afecta dreptul cetățenilor la un serviciu public „funcțional și predictibil”.

CJ avertizează, totodată, că eventualele nerespectări ale obligațiilor asumate vor fi analizate și sancționate conform prevederilor legale și contractuale, inclusiv prin măsurile prevăzute în contract.

”Elevii trebuie transportați gratuit”

În privința transportului elevilor, CJ Prahova reamintește că gratuitatea este reglementată astfel: înainte de începerea cursurilor, consiliile județene transmit inspectoratelor școlare lista operatorilor, rutelor și tarifelor aprobate, apoi operatorii au obligația să emită lunar titluri de transport pentru elevi, fără a solicita plata.

Decontarea se face ulterior prin inspectoratele școlare, din fonduri ale Ministerului Educației, pe baza documentelor prevăzute de norme. Elevii cazați la internat sau în gazdă beneficiază, de asemenea, de decontarea transportului între localitatea de studiu și domiciliu, în limitele legii.

CJ Prahova mai susține că, potrivit datelor comunicate instituției, Inspectoratul Școlar Județean Prahova nu înregistrează întârzieri la decontări în cadrul acestui mecanism.

În finalul documentului, instituția insistă că serviciul public de transport „trebuie să funcționeze fără întreruperi”.