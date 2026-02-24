Taxele majorate aduc încasări record la Ploiești. Cât s-a strâns în primele două luni

Majorarea semnificativă a taxelor și impozitelor locale, aplicată de la 1 ianuarie 2026, a adus mai mulți bani la bugetul Primăria Ploiești.

Odată cu modificarea Codului fiscal, la începutul acestui an, primăriile au fost obligate să majoreze semnificativ impozitele pe locuințe, terenuri și autovehicule.

Taxe duble și chiar triple în 2026

În unele cazuri, contribuabilii au reclamat dublări sau chiar triplări ale sumelor de plată, pe fondul eliminării unor facilități, deși la nivel guvernamental fusese anunțată o creștere de aproximativ 80%.

Contactată de Observatorul Prahovean, directorul Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, Simona Dolniceanu, a declarat că, de la începutul anului și până pe 22 februarie, valoarea taxelor încasate din impozitele pe proprietăți a depășit 34 de milioane de lei. În aceeași perioadă a anului trecut, încasările au fost de aproximativ 25 de milioane de lei.

Termene și penalități

Potrivit legislației în vigoare, există două termene de plată a impozitelor locale: 31 martie și 30 septembrie, când trebuie achitată cel puțin jumătate din suma datorată.

„Dacă pe 31 martie nu se achită prima jumătate din sumă, începând cu 1 aprilie se declanșează procedura de executare silită. Mai întâi se transmit somații, iar dacă în 15 zile nu se achită, urmează popriri pe conturi și alte măsuri. Dacă la 30 septembrie nu este achitată a doua jumătate, la 1 octombrie începe aceeași procedură”, a declarat Simona Dolniceanu în podcastul Observatorul Prahovean LIVE, când a fost întrebată despre posibilitatea unei greve fiscale.

Reprezentanții fiscului local au precizat că existența unor datorii la bugetul local împiedică încheierea unui act valabil de vânzare-cumpărare pentru mașini, locuințe sau terenuri.

Contribuabilii care achită integral taxele și impozitele locale până la 31 martie beneficiază de o reducere de 10%.