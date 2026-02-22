- Publicitate -
Consiliul Județean Prahova, amendat pentru probleme de deszăpezire pe DJ 214

Roxana Tănase
ninsori utilaj
Foto cu caracter ilustrativ

Ninsoarea din weekend a adus o serie de probleme pentru conducătorii auto din Prahova. Consiliul Județean Prahova a primit o singură amendă de la Poliție pentru deszăpezirea deficitară a drumurilor județene, în urma ninsorilor.

Reprezentanții Poliției Prahova au precizat pentru Observatorul Prahovean că a fost dată o singură sancțiune, în cuantum de 4.252,5 lei, pentru că nu a fost deszăpezit DJ 214, în zona Brebu.

Reamintim faptul că Prahova s-a aflat, sâmbătă, sub cod galben de ninsori, iar autoritățile au decis închiderea temporară a DJ 102D, pe sectorul Boldești – Grădiștea – Baba Ana. Totodată, au fost impuse restricții pentru vehiculele de tonaj pe DN1D.

Pe DJ 102D circulația a fost reluată duminică, 22 februarie, începând cu ora 08.30. (Detalii AICI), iar restricțiile pe DN1D au fost ridicate încă de ieri.

