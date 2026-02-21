Cum se circulă pe străzile din Ploiești –  VIDEO

La Ploiești ninge de mai multe ore. Primăria a anunțat că străzile principale sunt „la negru”, iar pe cele secundare, în mare parte, „se circulă în condiții bune spre foarte bune”. Imagini la finalul textului.
În primele ore ale dimineții, prioritatea a fost Urgența I – arterele principale, bulevardele și podurile.
„După peste 60 de curse efectuate, preponderent pe arterele principale, poduri și rampe (Urgența I), de la ora 07:00 am început intervențiile și pe străzile din cartiere (Urgența II). Ulterior, s-a intervenit și pe Urgența II, respectiv pe străzile adiacente”, a precizat Primăria Ploiești.
Municipalitatea a reiterat că pe principalele artere nu sunt probleme legate de traficul rutier, iar pe străzile secundare se circulă, în general, în condiții bune.
„Străzile principale sunt la negru, iar pe cele secundare, în mare parte, se circulă în condiții bune spre foarte bune. Mai rămân zonele înguste, unde utilajele nu pot intra sau există riscul de a avaria autoturismele parcate. Ninsoarea continuă până spre seară. Rămânem atenți și pregătiți să intervenim”, se arată pe site-ul instituției.
În paralel, cu sprijinul SGU Ploiești, au avut loc intervenții punctuale în stațiile de așteptare TCE pentru degajarea zăpezii, precum și acțiuni de îndepărtare a arborilor căzuți în urma episodului anterior de ninsoare.
Am vazut multe zone unde cei de la SGU au facut treaba de mântuiala.
Specific.
Va dau un exemplu banal di statia autobuzului 30 din Cina.
Zaoada destula neridicata, trotuarul care vine spre statie din fata policlinicii e plin de zapada si auto iar pentru persoanele cu handicap accesul la statie e blocat cu auto.
😡
Asta nu e caz izolat.
Problema copacilor rupti, frânti va crea o mare problema orasului:
– SGU a facut o campanie haotica de curatire a unor copaci si acum se vad rezultatele.
Au taiat in toamna o multime de copaci adevarati chiar viabili in multe cazuri dar nu s-au atins de crengi de niciun fel.
Lucrare prost facuta, de mântuiala.
Cel mai grav lucru e ca nu au plantat niciun copac pe acolo pe unde au defrisat.
😱
Au plantat cam 10-20 copacei in Parcul M. Viteazul si cam atat!
Nu am vazut nicio preocupare pentru a ține putin verde in oras!
Ce o zice Dl Primar de aceasta nepasare si indolenta de la SGU?