Cum se circulă pe străzile din Ploiești –  VIDEO

La Ploiești ninge de mai multe ore. Primăria a anunțat că străzile principale sunt „la negru”, iar pe cele secundare, în mare parte, „se circulă în condiții bune spre foarte bune”. Imagini la finalul textului.

În primele ore ale dimineții, prioritatea a fost Urgența I – arterele principale, bulevardele și podurile.

„După peste 60 de curse efectuate, preponderent pe arterele principale, poduri și rampe (Urgența I), de la ora 07:00 am început intervențiile și pe străzile din cartiere (Urgența II). Ulterior, s-a intervenit și pe Urgența II, respectiv pe străzile adiacente”, a precizat Primăria Ploiești.

Municipalitatea a reiterat că pe principalele artere nu sunt probleme legate de traficul rutier, iar pe străzile secundare se circulă, în general, în condiții bune.

„Străzile principale sunt la negru, iar pe cele secundare, în mare parte, se circulă în condiții bune spre foarte bune. Mai rămân zonele înguste, unde utilajele nu pot intra sau există riscul de a avaria autoturismele parcate. Ninsoarea continuă până spre seară. Rămânem atenți și pregătiți să intervenim”, se arată pe site-ul instituției.

În paralel, cu sprijinul SGU Ploiești, au avut loc intervenții punctuale în stațiile de așteptare TCE pentru degajarea zăpezii, precum și acțiuni de îndepărtare a arborilor căzuți în urma episodului anterior de ninsoare.