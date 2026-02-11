Rafinăria Astra, somată de Poliția Locală să ecologizeze și să împrejmuiască batalurile din Mimiu

Articolul publicat de Observatorul Prahovean în urmă cu o săptămână, „Lacuri cu substanțe toxice, neprotejate, între casele oamenilor. Dezastru ecologic în Ploiești”, a determinat, în sfârșit, reacția unor autorități responsabile pentru protecția mediului și siguranța publică.

- Publicitate -

Garda de Mediu Prahova a transmis redacției că, în urma verificărilor efectuate în zona Mimiu, a înaintat o sesizare penală pe numele S.C. Rafinăria Astra Română S.A., societate aflată în procedură de insolvență și reorganizare. Sesizarea vizează poluarea mediului și neîndeplinirea obligațiilor de ecologizare a platformei de depozitare a reziduurilor petroliere, unde au fost identificate deșeuri periculoase.

La rândul său, Poliția Locală Ploiești a reacționat și a trimis echipe de control în cartierul Mimiu, după ce Observatorul Prahovean a semnalat pericolul major existent nu doar pentru mediu, ci și pentru siguranța locuitorilor din zonă.

- Publicitate -

Situația a devenit critică după ce, în urma tăierii și valorificării metalului provenit din vechile rezervoare de depozitare a produselor petroliere, lacurile cu substanțe toxice au rămas complet expuse, chiar între casele oamenilor. Gardul de beton care împrejmuia perimetrul a dispărut, iar batalurile cu gudroane acide și alte reziduuri periculoase se află acum neprotejate, la îndemâna oricui.

Mai mult, întregul perimetru arată ca o groapă de gunoi, fiind invadat de deșeuri menajere și resturi din construcții, ceea ce amplifică riscurile de poluare și accidente.

Poliția Locală Ploiești confirmă pericolul și dispune măsuri urgente

În urma constatărilor din teren, Poliția Locală Ploiești a somat Rafinăria Astra să ia măsuri urgente. Societatea are la dispoziție 30 de zile pentru salubrizarea zonei și împrejmuirea batalurilor cu reziduuri toxice.

- Publicitate -

„S-a luat legătura cu reprezentanții rafinăriei, aceștia comunicându-ne faptul că acel teren reprezintă bataluri neecologizate.

În ceea ce privește deșeurile abandonate și neîmprejmuirea terenului aparținând Rafinăria Astra România S.A., a fost întocmită nota de constatare nr. 33/09.02.2026, prin care i s-a pus în vedere ca, în termen de 30 de zile, să demareze proceduri de împrejmuire și salubrizare”, au transmis reprezentanții Poliției Locale Ploiești.

Rămâne de văzut dacă, de această dată, măsurile dispuse vor fi și respectate, sau dacă pericolul ecologic din Mimiu va continua să fie ignorat, în ciuda avertismentelor repetate și a riscurilor evidente pentru sănătatea publică