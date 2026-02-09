Actorii de la Teatrul Toma Caragiu, protest la Ploiești: „Munca unui actor nu poate fi normată la 8 ore”

Actorii Teatrului Toma Caragiu Ploiești se vor alătura, marți, începând cu ora 10:00, protestului inițiat, la nivel național, de colegii de la Teatrul Național București. Motivul nemulțumirii îl reprezintă decizia Ministerul Culturii, prin care va fi impus un program pilot prin care activitatea actorilor trebuie să fie normată la 8 ore pe zi.

Concret, Ministerul Culturii a emis o circulară prin care se instituie obligativitatea ca actorii să întocmească rapoarte individuale de activitate și să semneze foaia de prezență, ceea ce, în opinia acestora, ar transforma activitatea artistică într-o muncă de birou. (Detalii AICI).

În semn de solidaritate cu protestul anunțat de actorii de la Teatrul Național București, marți, începând cu ora 10:00, actorii ploieșteni vor fi prezenți în fața Teatrului Toma Caragiu din Ploiești.

„Teatrul nu se face la pontaj!”

Actorii ploieșteni consideră că un astfel de „proiect pilot” creează un teren prielnic „uciderii creativității” în cultură.

„Munca unui actor, a unui artist, în general, nu poate fi normată la 8 ore pe zi, mai ales pentru că munca sa nu se desfășoară doar pe scenă, la spectacole sau repetiții.

Actorul lucrează mult cu sine, iar acest lucru se întâmplă de când există teatrul, nu de ieri, de azi.

Pentru un rol ai nevoie să cauți, să-l construiești, să te documentezi, iar asta nu înseamnă să deschizi un sertar și să scoți un dosar”, transmit actorii de la Teatrul Toma Caragiu din Ploiești.

În opinia actorilor ploieșteni, „teatrul înseamnă emoție – emoția pe care actorul o transmite spectatorului, publicului”.